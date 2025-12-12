В Абхазии вынесен приговор по делу об убийстве Кемала Ардзинба

Судебная коллегия абхазского Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении Батала Пилия, обвиняемого в убийстве Кемала Ардзинба – племянника первого президента самопровозглашённой республики Владислава Ардзинба.

Пилия признан виновным по трём статьям Уголовного кодекса: пособничество в совершении умышленного убийства; умышленное уничтожение или повреждение имущества; незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц. Он приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кемал Ардзинба был убит 18 мая 2021 года. На следующий день был задержан Батал Пилия – сын бывшего заместителя министра обороны Абхазии Нодара Пилия.

В убийстве, предположительно, участвовали ещё двое лиц, однако их личности не установлены. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Верховный суд в 2022 году.