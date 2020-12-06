В Венесуэле проходят парламентские выборы. Оппозиция их бойкотирует

В Венесуэле в воскресенье проходят парламентские выборы. Национальная ассамблея - единственный орган власти в стране, который не контролирует Николас Мадуро и его Социалистическая партия.

Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо - нынешним главой парламента, которого ряд стран, включая США, признают легитимным исполняющим обязанности президента Венесуэлы - бойкотирует выборы. Она утверждает, что в условиях, когда все рычаги власти находятся в руках Мадуро, честные выборы невозможны.

Ряд оппозиционных кандидатов всё же принимают участие в выборах, однако ожидается, что в создавшихся условиях сторонники Мадуро вернут себе большинство в парламенте. Страны, не признающие Мадуро легитимным президентом, скорее всего не признают итоги выборов. Госсекретарь США Майк Помпео назвал их мошенничеством и обманом, отметив, что их результаты не будут отражать волю венесуэльского народа.

Оппозиция одержала победу на выборах в парламент 2015 года. Однако сторонники Мадуро созвали так называемую Национальную конституционную ассамблею, к которой перешла часть полномочий парламента, а сам Мадуро победил на выборах президента, который оппозиция бойкотировала. Сторонники Гуайдо не признали победу Мадуро, после чего в начале 2018 года Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Однако его сторонникам не удалось взять под свой контроль какие-либо реальные рычаги власти. Они остались в руках у Мадуро и его приближённых. Соединённые Штаты ввели против режима Мадуро жёсткие санкции, включая эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы. Россия и Китай поддержали Мадуро.