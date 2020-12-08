Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции

Ереванский метрополитен, который был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

«Нормальная работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 16:00», – написала она в своём Facebook-аккаунте.

В 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.

«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – сказал член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.

Сегодня же Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. С аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.