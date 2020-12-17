Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

В Минздраве самопровозглашенной республики Абхазия состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на совещании обсудили эпидемиологическую обстановку и отметили рост числа инфицированных.

По данным на 14 декабря на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 пациентов тяжелое.

Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований. В сухумской инфекционной больнице, где производится забор биоматериала, снова появились очереди.

По словам Скорик, это связано с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.

«В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус», – напомнила Скорик.

Члены Оперштаба заявили, что медучреждения, в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.

На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий. На заседании заявили, что идет в разрез с установленными ограничительными мерами.

«В соответствии с распоряжением президента «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания», – сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

«Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает население быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятии, и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Всем также следует соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией», – говорится в заявлении.