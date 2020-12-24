В одном из ресторанов Ахалцихе прогремел взрыв - есть пострадавшие

Президент США Дональд Трамп 23 декабря, перед рождественскими праздниками, помиловал 26 человек, осуждённых за различные преступления, в том числе двух осуждённых по делам, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США.

Это Пол Манафорт и Роджер Стоун. Манафорт, которому сейчас 71 год, был одной из центральных фигур расследования. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, однако покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича. В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к 7 с половиной годам тюрьмы. Он провёл за решёткой около двух лет. Трамп называл Манафорта "храбрым человеком" и жертвой "охоты на ведьм", всегда выражая сомнения в его виновности.

Также президент помиловал Рождера Стоуна, своего бывшего советника. Он был приговорён к 40 месяцам тюрьмы за различные преступления в ходе расследования российского вмешательства, в том числе дачу ложных показаний. И его преследование Трамп считал политически мотивированным.

Ранее президент помиловал ещё нескольких осуждённых или обвиняемых по результатам расследования Мюллера, в том числе генерала Майкла Флинна, которого судили за дачу ложных показаний по вопросу о его переговорах с российским послом.

Никто из осуждённых сотрудников штаба Трампа не был обвинён в прямом сговоре с Россией.

Политические оппоненты Трампа осудили принятые им решения о помиловании, а прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что возобновит расследование уголовного дела против Манафорта за различные преступления, не связанные с российским вмешательством.