Путин о «дворце Путина»: показанное в фильме мне не принадлежит

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со студентами Путин ответил на вопрос о расследовании.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — сказал Путин. Само расследование он назвал «компиляцией».

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников.

ФБК оценил стоимость строительства дворца в 100 млрд рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца» предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц».

В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем.