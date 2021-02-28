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Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова
Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.
Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова. Лауреат премии традиционно называется в годовщину убийства Немцова - 27 февраля.
В сообщении фонда говорится, что Навальный «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире». Фонд также призвал немедленно освободить Навального.
Алексей Навальный неоднократно номинировался в прежние годы на премию, однако лауреатом ее ранее не был. В прошлом году премия была присуждена Константину Котову, который тогда находился в заключении.
Сейчас за решеткой сам Навальный, которому после его возвращения в Россию после лечения в Германии заменили условный срок на реальный. На этой неделе он был этапирован из московского СИЗО в колонию. В субботу многие СМИ со ссылкой на издание «Ярновости» сообщили, что Навального отправят в колонию номер 2 во Владимирской области, которая известна своим жестким режимом содержания. Официально однако эта информация не подтверждена ни властями, ни адвокатами Навального.
- Навальный и Немцов вместе входили в оргкомитет акций протеста 2011-2012 годов, в Координационный совет оппозиции, а незадолго до убийства Немцова в 2015 году вместе готовили оппозиционный марш «Весна». За 2 дня до этого марша Немцов был убит.
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В Грузии т.н. британский штамм коронавируса подтвержден у 31 человека
По информации руководителя Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, т.н. британский штамм коронавируса подтвердился у 31 инфицированного.
Как рассказал Гамкрелидзе Общественному вещателю, хотя риск распространения нового штамма в стране существует, однако он не отличается новыми, особыми осложнениями.
По словам Гамкрелидзе, представленные на рынке коронавирусные вакцины справляются также и с его британским штаммом.
Гамкрелидзе сравнил процесс распределения вакцин с третьей мировой войной
Глава Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе сравнил с третьей мировой войной процесс распределения вакцин от COVID-19 между странами. Об этом он заявил в интервью Общественному вещателю.
По словам Гамкрелидзе, к настоящему времени в мире привиты около 227 миллиона человек, и большая их часть, до 70%, приходятся на десять экономически сильных стран.
«В последние две недели на каждой встрече, будь то Мюнхенская конференция или Давосский экономический форум, везде подчеркивалось, что в мире существует несправедливость в распределении вакцин. Все призывают, что необходимо как-то устранить эту несправедливость. Другими словами, богатые страны должны работать над механизмом перераспределения быстро, а не ждать, пока их граждане будут вакцинированы, а затем перераспределить вакцину в другие страны», - сказал Гамкрелидзе.
Он полагает, что богатые страны закупили в два-три, а возможно, и в пять раз больше доз, чем им необходимо в этом году. Глава NCDC еще раз сообщил, что, помимо международной платформы по распределению вакцин COVAX, Грузия также ведет переговоры непосредственно с компаниями-производителями – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и другими.
«Мы хотим до конца мая вакцинировать до 200 тысяч человек, а с июня начать массовые вакцинации в стране. Знаете ли вы, что в этом году наша цель – дважды вакцинировать около 1,7 миллиона взрослых. До конца мая обязательно будут вакцинированы 200 тысяч человек», - подчеркнул Гамкрелидзе.
- Первая партия вакцины Pfizer, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля, задерживается. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объяснила это проблемами с производством и фактически обвинила Pfizer в невыполнении своих обязательств.
- Директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе считает, что задержка не станет для Грузии трагедией. Он не исключил, что 150 тысяч вакцин AstraZeneca и 30 тысяч доз Pfizer будут доставлены одновременно – в начале марта.
- Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
С понедельника в Грузии будут отменены еще несколько ограничений
По решению властей Грузии, с понедельника, 1 марта, будут отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
С понедельника:
- открываются музеи и библиотеки,
- объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней),
- разрешается проведение конференций и тренингов,
- возобновляется работа детсадов,
- в вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, в минувшую среду представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.
Коронавирус в Грузии: выявляемость за сутки составила 0,89%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 27,8 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 0,89%, средний за последние 14 дней – 1,96%, а за 7 дней – 1,55%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 758. Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 129. В Имеретии выявили 31 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 17, в Кахетии и Аджарии – по 16, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 8, в Гурии – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 3 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 510.
Выздоровели 525 человек, их общее число выросло до 265 114.
В настоящее время в стране 2 108 активных случаев COVID-19. Из них 1 472 пациента (почти 70%) проходят лечение в больницах, 465 (более 22%) – на дому, а 171 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 255. К аппаратам ИВЛ подключен 91 человек. В карантинных пространствах размещены 323 гражданина. Более 7 тысяч человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
В Армении премьер-министр вступил в противоборство с президентом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил ТАСС.
В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чем настаивал премьер-министр.
Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в минувший четверг, после того как Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.
Пашинян назвал это требование «попыткой военного переворота» и заявил о решении уволить начальника Генштаба.
Президент Армении, согласно Конституции, назначает и снимает начальника Генштаба - по предложению премьера. Но Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Оника Гаспаряна.
Тогда Пашинян повторно направил ему свое предложение. Теперь президенту предстоит в трехдневный срок подписать указ - или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении.
В США 1,6 млн пользователей Facebook отсудили у соцсети по $345
В США окружной судья одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в штате Иллинойс в 2015 году против соцсети «Фейсбук». Иск был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей, обвинявших крупнейшую социальную сеть в нарушении неприкосновенности частной информации.
В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов. Окружной судья Джеймс Донато заявил, что каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов. Он назвал мировое соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации», сообщил «Голос Америки».
Адвокат, подавший иск от имени более чем полутора миллионов истцов сообщил в интервью Chicago Tribune, что чеки могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев - если решение не будет обжаловано.
Компания Facebook выразила «радость в связи с урегулированием вопроса», заявив, что это отвечает интересам сообщества социальной сети и акционеров компании.
- Истцы обвинили «Фейсбук» в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.
- В конечном итоге, как сообщает «Голос Америки», коллективный иск против «Фейсбука» был подан в Калифорнии в 2015 году. С тех пор, как отмечается в публикации, компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.
Коронавирус в Абхазии: 26 новых случаев инфицирования, 4 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 200 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 32 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: мужчина 1958 года рождения и три женщины 1981, 1940 и 1941 годов рождения. Основной диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 12, в сухумском российском военном госпитале - 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12814 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12303 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Мелия о заявлении прокуратуры: Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно
По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, он «даже серьезно не воспринимает» заявление прокуратуры о том, что в случае выплаты им залога, прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сказал Мелия, его рассмешило предложение прокуратуры.
Это заявление Ники Мелия распространила телекомпания «Пирвели», по информации которой, обвиняемый направил письмо телекомпании из пенитенциарного учреждения.
«Мне принесли телевизор в камеру. Помогавшие с монтажом телевизора сотрудники тюрьмы были еще в комнате, когда я подключил телевизор, и сразу же включился брифинг прокуратуры. Говорили, что готовы обратиться в суд с требованием о моем освобождении. Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно. Я и минуты не сожалею по поводу того, что сделал.
В эту борьбу я включился в 2014 году. Тогда победы не было видно и на горизонте, и был момент, когда безнадежность подкрадывалась к оптимизму, однако каждый вызов и противодействие еще больше укрепляли меня. Сейчас же, я твердо верю, что победа на расстоянии вытянутой руки. Главное, чтобы мы все поверили в свои возможности и верили в победу, которая очень близка», - заявил Мелия.
- Для справки: в случае выплаты председателем «Национального движения» Никой Мелия залога прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как заявил прокурор Амиран Гулиашвили, арест председателя «Нацдвижения» Никанора Мелия никогда не был самоцелью прокуратуры.
- «В случае выполнения условий залога, определенного постановлением от 3 ноября 2020 года, сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении примененной к Никанору Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу на залог», - заявил Гулиашвили.
В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба
В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба. По имеющейся информации, один мужчина получил ранения, его доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства произошедшего неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты-эксперты.
Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД, что расследование инцидента проводится по статьям «приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия» и «умышленное причинение тяжких телесных повреждений».
К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек
На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова. Подобные акции проводятся 27 февраля - в день, когда в 2015 году здесь был убит выстрелами в спину Борис Немцов.
В этом году власти Москвы решили не согласовывать традиционный марш, но позволили возлагать цветы. К 19:30 московского времени, «Белый счетчик» показал, что почтить память Бориса Немцова, пришли 9,3 тысячи человек.
Минута молчания в память о Борисе Немцове состоится в 21:30 московского времени.
В числе участников московской акции были основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, жена осужденного оппозиционного политика Юлия Навальная. Об этом сообщил «Коммерсант».
В Петербурге несколько сот горожан пришли на Троицкую площадь, сообщила «Медиазона». Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Виншевский рассказал, что у площади находились автозаки, дежурили полиция и национальная гвардия.
В Краснодаре, по словам активистов, спустя 15 минут после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы и унесли их. Как сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев, свечи и фотографии тоже пропали.
По информации «Свободных медиа», местного активиста Виталия Вотановского задержали то, что он фотографировал полицейских. Координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко задержали за твит с датой и временем шествия.
Глава челябинского движения «Весна» Александр Кашеваров был задержан и арестован на пять суток за анонс об акции.
Во многих других городах мемориальные акции прошли без задержаний.
Scanner Project совместно с «Медиазоной» выяснил, что Следственный комитет проигнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления - часть из них связана с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.
МВД: Компьютерную технику из офиса ЕНД изъяли на основании судебного решения
Изъятие компьютерной техники из штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» произошло на основании судебного решения. Об этом говорится в заявлении МВД, распространенном сегодня, 17 февраля.
По информации ЕНД, 23 февраля, во время полицейского рейда по задержанию председателя партии Ники Мелия, из их офиса пропали все компьютерные серверы, в том числе, для хранения данных с камер видеонаблюдения.
Согласно заявлению МВД, технику опечатали и изъяли в рамках расследования, продолжающегося по части 2 статьи 353 УК Грузии – «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». В ведомстве не уточняют, о каком именно деле идет речь.
Одновременно в министерстве заявляют, что они проинформировали ЕНД о том, что теперь готовы вернуть изъятую компьютерную технику, однако предложение было отклонено. «После этого МВД направило политической партии официальное письмо с предложением назначить законного представителя, которому будет передано техническое оборудование, изъятое из их офиса», - отмечено в заявлении.
Ранее в ЕНД потребовали начать следствие по факту кражи их серверов. В комментарии грузинской службе Радио Свобода, член партии Бачо Долидзе заявил, что вопрос обстоит не так просто, как пытается преподнести его МВД.
«Во-первых, это оборудование не было вывезено законным путем. Ни решения суда, ни постановления прокуратуры по этому поводу не было. То есть это обычная кража или грабеж. Мы уже обратились в правоохранительные органы по этому делу, и мы ожидаем от них реагирования и ответа», - сказал Долидзе.
Левая партия Германия избрала двух женщин новыми сопредседателями
Впервые в истории Левой партии Германии две женщины стали ее сопредседателями. Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов избраны партийными лидерами на онлайн-съезде в субботу, 27 февраля.
Результаты интернет-выборов, согласно партийным правилам, должны быть подтверждены в ходе голосования по почте, сообщила «Немецкая волна».
39-летняя Висслер, возглавляющая фракцию «левых» в ландтаге земли Гессен, получила 84 процента голосов, а 43-летняя Хенниг-Вельзов, лидер фракции «левых» в парламенте Тюрингии, набрала 70,5 процента голосов.
Предыдущие девять лет Партию левых возглавляли Кати Киппинг и Бернд Риксингер. На нынешних выборах они отказались баллотироваться.
Приоритетами новых руководителей Партии левых заявлены борьба против социального неравенства и укрепление единства членов партии в отстаивании своих политических принципов. Висслер подчеркнула, что на фоне пандемии в обществе усилился «раскол». Когда одни люди оказались в «бедственном положении» из-за ограничительных мер, число миллионеров в стране продолжает расти, сказала Янине Висслер, провозгласив, что ее партия «никогда не будет мириться с такой ситуацией».
Хенниг-Вельзов призвала однопартийцев преодолеть внутренние распри, укрепить внутрипартийные связи.
В бундестаге у Партии левых 69 мандатов из возможных 709. Очередные парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября.
Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС страны
Президент Армении Армен Саркисян не подписал предложение об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна и вернул проект указа. Соответствующая информация распространяется армянскими СМИ.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, 25 февраля 2021 года на рассмотрение президента был внесен проект указа об освобождении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Президент провел консультации и встречи с представителями правительства, парламентских и внепарламентских сил, а также с представителями высшего командования вооруженных сил по данному вопросу. Проект указа также обсуждался в аппарате президента с ведущими юристами и независимыми экспертами.
«Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект явно противоречит Конституции», - заявили в администрации президента Армении.
- С обращением отправить в отставку начальника Геншаба к президенту в четверг, 25 февраля, обратился премьер-министр Никол Пашинян. Поводом для нового конфликта стали призывы военных к отставке премьера после его высказываний о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота. Сторонники премьера и оппозиция начали массовые акции протеста.
Грузинская оппозиция согласовала план акции протеста 2 марта
В центральном офисе «Национального движения» прошла организационная встреча оппозиционных партий. Как заявили лидеры оппозиционных партий, на встрече были обсуждены планы на будущее и согласованы позиции. По их же заявлению, протест будет перманентным и, соответственно, нужно спланировать много мероприятий. По словам представителей оппозиции, при создавшейся обстановке требуется ежедневная коммуникация.
Как рассказала по завершении встречи оппозиционных партий, член «Национального движения» Тина Бокучава, они не будут ограничивать депутатам перемещение.
«Мы собираемся выразить мирный протест на проезжей части. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент», - заявила она по поводу запланированной на 2 марта акции протеста.
«Целью протестной акции 2 марта является не ограничение перемещения т.н. депутатов по пешеходной части, хотя они будут вынуждены выйти из дорогостоящих машин, поскольку мы собираемся выразить мирным путем протест на проезжей части. Затем акции будут у канцелярии, суда, и здания полиции. Большая часть сегодняшней встречи была посвящена планированию вторничной акции, мы собираемся выразить мирный протест на автодороге. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент. Их передвижение не будет ограничено», - заявила Бокучава.
По ее же словам, на намеченной на 2 марта акции они еще раз озвучат требования оппозиции.
«Будет общий месседж. Оппозиция еще раз озвучит те требования, которые у нас есть. Речь идет о немедленном освобождении политзаключенных и досрочных выборах. Я бы объединила наши требования в эти два фундаментальных требования и это будет коммуницировано председателю Европейского совета, который, как вы знаете, встретится с оппозицией, что само по себе является значительным посылом», - заявила Бокучава.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Представители СМИ призывают власти Грузии позаботиться о безопасности журналистов
Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботиться о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано сегодня, 27 февраля, в студии новостей телеканала «Формула».
В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде очень ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».
«Участились случаи нападения на журналистов – словесные или физические. Государство не обеспечивает безопасность журналистов. Высокопоставленные чиновники правящей партии отвечают на критические вопросы СМИ агрессией, бойкотом, прибегая к языку ненависти.
Государственная пропагандистская машина окрестила критические СМИ политическими оппонентами и способствует эскалации нетерпимости в их адрес. В политически поляризованном обществе такое отношение к СМИ поощряет очередные нападки. Одновременно продолжаются политически мотивированные судебные дела против представителей СМИ. Орган регулирования вещания политизирован и пытается установить цензуру», - сказано в обращении.
Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство «Грузинской мечты»:
- Провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность;
- Прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ;
- Прекратить агрессивную риторику по отношению к представителям СМИ;
- Прекратить бойкот критических СМИ и восстановить деловые отношения со СМИ;
- Прекратите использовать Национальную комиссию по регулированию коммуникаций Грузии в политических целях.
«Мы считаем, что выполнение этих требований поможет уменьшить поляризацию в обществе, ослабить напряженность и улучшить медиасреду», - говорится в манифесте.
- О проблеме безопасности представителей СМИ в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. После осмотра выяснилось, что журналист получил сотрясение мозга.
- Нападение осудили НПО и СМИ, оппозиционные партии и члены правительства Грузии. Предварительное расследование подтвердило, что преступление было совершено по мотиву нетерпимости, из-за профессиональной деятельности Саная. Трое нападавших, задержанных на месте, обвиняются в преследовании, угрозах и насилии. По решению Тбилисского городского суда, накануне все трое были отправлены в заключение до окончания следствия. В случае признания вины по всем пунктам обвинения, каждому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Черкесский активист Мартин Кочесоко выступил в суде с последним словом
В Кабардино-Балкарии прошло завершающее судебное заседание по уголовному делу черкесского активиста Мартина Кочесоко, руководителя общественной организации «Хабзэ», которого судят по делу о наркотиках. Приговор ему будет озвучен 1 марта 2021 года. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, сам активист на суде выступил с последним словом и вновь заявил о своей невиновности.
«Я, Кочесоко Мартин Хусенович 1988 года рождения, уроженец селения Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики, как и ранее говорил на суде и в ходе следствия, утверждаю, что к наркотическим веществам никого отношения не имею. Эти наркотики мне были подброшены при моем задержании сотрудниками Центра «Э» управления МВД по КБР. Дело против меня сфабриковано. Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации», – заявил в своем выступлении Кочесоко.
По мнению активиста, в ходе судебных заседаний суду и общественности была показана абсурдность инкриминируемого ему преступления. Причину фабрикации Кочесоко видит в своей общественной деятельности.
«Я уверен, что смысл и содержание моей деятельности поняты сотрудниками Центра «Э» неверно – возможно, в виду ограниченности их представления об обществе и исторических процессах. Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям», – отметил Кочесоко, выступая с последним словом в суде.
Глава организации «Хабзэ» отметил, что готов отстаивать свою правоту и невиновность в вышестоящих инстанциях, но вместе с тем он надеяться на справедливость и беспристрастность суда.
- Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. По версии следствия, в его машине нашли пакет с наркотиками. 14 июля прокуратура вынесла новое обвинительное заключение по делу активиста. В нем утверждается, что он совершил преступление «против здоровья населения и общественной нравственности». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Адвокаты защиты выяснили, что понятые, которые присутствовали при изъятии наркотиков у Кочесоко, состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере.
- В защиту Кочесоко выступали представители общественности на Северном Кавказе, а также черкесская диаспора.
Гия Вольский: Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов», - об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский, отвечая на вопрос о том, помешает ли существующая в стране обстановке привлечению инвесторов.
Как заявляет Гия Вольский, нет такого рейтинга в мире, в котором бы Грузия не занимала ведущее место, в плане свободы слова, демократии, бизнеса, независимости суда или медиа, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов. Та же атака на курс валюты, осложнение социально-экономических проблем – это те механизмы, которые используются оппозицией в ожидании того, что может хоть беспорядки принесут им какие-то дивиденды, но это бесперспективные усилия.
Одну вещь должны знать все, это хорошо знает оппозиция. Множество людей они хотят использовать как пушечное мясо, и есть тематическая группа, которая хорошо знает, что в условиях, когда эта пандемия пройдет, накопившийся во всем мире ресурс, которым располагает бизнес, будет направлен в те страны, где есть стабильность», - заявляет Вольский.
В Кутаиси продолжают протестовать из-за повышения цен на топливо
Очередная протестная акция из-за повышения цен на автомобильное топливо прошла сегодня, 27 февраля, в Кутаиси. Жители Имерети устроили автошествие по центральным улицам города. Они глушили свои машины на автозаправочных станциях и начинали сигналить, блокируя таким образом АЗС.
Участники акции указали, что рост цен на бензин касается каждого гражданина, поскольку он неизбежно приводит к подорожанию продуктов питания и многих услуг.
«В Кутаиси цены на топливо растут ежедневно. Передвигаться на машинах, содержать автомобиль в таких условиях невозможно. Мы требуем, чтобы топливо подешевело. Государство должно контролировать, что происходит», - сказал один из участников акции в комментарии агентству KutaisiPost.
Протестующие требуют, чтобы члены правительства встретились с представителями топливного сектора и согласовали конкретные шаги для стабилизации цен. Они дали властям два дня. Автовладельцы обещают перекрыть центральную магистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, если их требования проигнорируют. При этом они предупреждают, что к протесту присоединятся также водители из Тбилиси и Батуми.
- Предупредительная протестная акция из-за повышения цен на бензин прошла в Кутаиси 21 февраля. Аналогичные митинги тогда состоялись в Батуми и Кутаиси.
- На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: бензин супер - 2,68-2,97 лари за литр, премиум - 2,55-2,63 лари за литр, регуляр - 2,37-2,42 лари за литр, евро дизель - 2,43-2,57 лари за литр.
Аслан Бжания и Владимир Делба поздравили работников СМИ с профессиональным праздником
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил работников республиканских СМИ с профессиональным праздником.
«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г. вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны».
Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ. Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», - отмечается, в частности, в поздравлении главы республики, передает «Абхазия-Информ».
Журналистов и сотрудников информационных изданий с Днем работников средств массовой информации поздравил также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.
«Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.
Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.
Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!», - говорится в поздравлении Владимира Делба.
Протестующие провели ночь у парламента Грузии, несмотря на «комендантский час»
Несколько десятков человек, требующих освобождения лидера оппозиции Ники Мелия, провели ночь в палаточном городке у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представитель разных партий, а также гражданские активисты решили остаться на проспекте Руставели после окончания масштабного протестного шествия 26 февраля. Митинг продолжился выступлениями ди-джеев. До поздней ночи со сцены, установленной на проезжей части, звучала электронная музыка. Организаторы обеспечили протестующих горячими напитками – чаем и кофе.
После наступления «комендантского часа», в 21:00 между активистами и полицейскими произошла небольшая перепалка. Сотрудники МВД призвали их освободить проезжую часть, однако протестующие отказались подчиняться. В итоге автомобильное движение на проспекте Руставели удалось восстановить только после полуночи.
В настоящее время на тротуаре у парламента установлено 11 палаток. Ожидается, что сегодня их число увеличится, поскольку в Тбилиси прибудут дополнительные группы сторонников оппозиции из регионов.
«На данном этапе в политических расчетах не было самовольного перекрытия. Естественно, все это происходит само по себе. Этот протест нарастающий», - отметил в беседе с журналистами один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Политик предупредил, что уличные выступления будут продолжаться до назначения досрочных выборов, а также освобождения Ники Мелия и других политзаключенных.
- Мелия был арестован 23 февраля по итогам полицейского рейда в центральном офисе «Единого национального движения» - крупнейшей оппозиционной партии страны, председателем которой он является. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных протестов. В ближайшие две недели протестующие планируют пикетировать разные государственные учреждения в Тбилиси.
В Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала
В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение текущей недели в масштабе Грузии коронавирус подтвержден у 0,1% учителей и административного персонала школ и у 0,03% учеников, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
По информации ведомства, на основании заявления родителей или случаев выявления коронавируса, на этой неделе по всей стране образовательный процесс будет переведен на дистанционный режим полностью в 11 школах и 109 отдельных классах, передает Общественный вещатель.
В ведомстве утверждают, что нормы безопасности в государственных и частных школах страны соблюдаются максимально, и недочеты фиксируются крайне редко.
- С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы смоли вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. На две недели раньше, с 1 февраля, занятия также начались в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
UEFA проспонсировала строительство футбольной академии в Рухи
На официальном сайте UEFA (УЕФА) опубликовано письмо о футбольной академии, построенной Федерацией футбола Грузии в селе Рухи Зугдидского района. «Еще одна региональная футбольная академия открыта в Грузии с помощью УЕФА. Академия Рухи - лишь один из примеров проекта «Хет-трик», финансируемого УЕФА», - отмечается в сообщении на официальной странице УЕФА.
В рамках программы Hattrick к 2024 году УЕФА выделит в общей сложности 2,6 миллиарда евро для 55 ассоциаций, входящих в организацию. Новейший цикл программы начался в июле 2020 года и предусматривает выделение европейским футбольным ассоциациям 775,5 миллиона евро в течение 4 лет.
На территории футбольной академии в Рухи обустроены одно поле с естественным покрытием и два поля с искусственным, установлена современная система освещения, построены трибуны и жилой корпус на 50 человек со столовой, тренажерным залом, раздевалками, прачечной и медицинскими комнатами. Наряду с командами академии грузинской Федерации футбола, новая футбольная инфраструктура предназначена также для местных футбольных школ, любительских и женских команд.
Функционирование академии Рухи финансируется Федерацией футбола Грузии (GFF). Следовательно, молодые игроки проживают в академии совершенно бесплатно, получают футбольное и общее образование.
Футбольные академии GFF уже действуют в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути, в Лагодехи и Рустави. В настоящее время ведется строительство Кутаисской футбольной академии.
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства Немцова
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. В этот раз региональные власти отказывают участникам в шествиях и больших собраниях, ссылаясь на противоэпидемические меры.
В Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту прибыли посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции, напоминает канал «Настоящее время».
Акции памяти политика прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. а В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля, передаёт Сибирь.Реалии.
Акция запланирована в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.
В Хабаровске задержан самый богатый по декларациям российский депутат
В Хабаровске полиция задержала депутата Сахалинской областной думы, Дмитрия Пашова. Ему могут быть предъявлены обвинения по уголовным делам против предпринимателя Олега Кана, которого СМИ называют крабовым королем России. Пашов - официально самый богатый депутат в России. В 2020 году он задекларировал 6 миллиардов 225 миллионов рублей дохода.
О задержании депутата сообщило издание Sakh.com, утверждается, что в Хабаровске он находится в командировке. Издание предполагает, что он может быть отправлен в СИЗО Хабаровска, а затем переведен на Сахалин. Официального подтверждения этой информации нет, однако аналогичные сообщения появились в других изданиях.
Согласно официальным данным, депутат владеет компанией «Монерон», крупнейшим добытчиком краба в России. Однако Следственный комитет считает настоящим владельцем компании Кана. Тот подозревается в причастности к убийству и контрабанде крабов на сумму более 210 миллионов рублей. После возбуждения дел Кан все свои активы переписал на Пашова, - отмечает Сибирь.Реалии.
Кан и Пашов связывали дело с переделом рынка добычи краба в России. Долю в компании пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, ее мать - сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку.
На Собчак и Нарусову параллельно началась информационная атака в телеграм-каналах. Она предположила, что с ней может быть связан владелец участвующей в крабовом бизнесе «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк, зять друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. Представитель бизнесмена заявил РБК, что это не так.
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