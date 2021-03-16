В Цхинвали заявили о законности отстрела безнадзорных собак

Цхинвальская прокуратура не выявила нарушений при проверке правомерности отстрела безнадзорных собак на территории города. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, поводом послужила размещенная в интернете информация о фактах неправомерного отстрела безнадзорных собак, жестокого обращения с животными.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что отстрел безнадзорных собак на территории города производится частным лицом на основании трудового соглашения, заключенного с ГУП «Управление благоустройства г. Цхинвал». На улице Братьев Губаевых был произведен отстрел агрессивной стаи безнадзорных собак, создававшей потенциальную опасность для прохожих», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что «отстрел бродячих собак, а также уборка следов отстрела производится в соответствии с утвержденными правилами».

«Согласно п. 5 ч. 2 правил содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах, утвержденных постановлением правительства от 21 августа 2006 года, собаки, независимо от их породы и назначения, находящиеся (даже с ошейниками, жетонами и в намордниках) без владельцев на улицах, рынках, в скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, в городском транспорте и т.п., и бездомные кошки считаются бродячими и подлежат отлову или отстрелу в установленном порядке», – подчеркнули в ведомстве.

При этом в прокуратуре указывают на большой общественный резонанс и участившиеся жалобы на действия «санитаров улиц», в связи с чем просят городскую службу благоустройства заранее информировать население в СМИ о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных. В заявлении говорится, что не надо допускать отстрела животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.