Жёнам Кадырова приписали недвижимость на 800 миллионов рублей

Две жены главы Чечни Рамзана Кадырова владеют недвижимостью оценочной стоимостью как минимум 800 миллионов рублей. Большая часть имущества не задекларирована и не соответствует официальным доходам семьи. Многожёнство в России официального запрещено, однако в Чечне это правило не соблюдается. Такие утверждения содержатся в расследовании издания "Проект".

По данным издания, у Кадырова, кроме официальной жены Медни, есть как минимум ещё одна супруга – Фатима Хазуева. В 2006 году она в возрасте 15 лет заняла второе место в единственном республиканском конкурсе красоты. Сейчас 30-летняя Хазуева работает в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном, утверждает издание.

По данным Росреестра, Хазуевой принадлежит дворец в элитном районе Грозного. Это самое большое здание в районе для самых влиятельных грозненцев. Участок под ним площадью 9 тысяч квадратных метров, на территории есть единственный в городе открытый бассейн. Рядом построена соборная мечеть, названная в честь отца Хазуевой. Он перед смертью занимал пост замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора.

Как выяснил "Проект", с 19 лет Хазуева владеет 130-метровой квартирой в дорогом жилом комплексе на Шаболовке в Москве. В 2013 году она получила в собственность там же нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров. Кроме того, у неё есть 200-метровая квартира в Хамовниках в центре города. В 20 лет она купила 290-метровую квартиру в жилом комплексе на западе Москвы у природного заказника, напротив дома официальной супруги Кадырова.

Хазуевой принадлежат парковочные места в небоскрёбе у "Мосфильма", квартирой в которой владеет Медни Кадырова. Общая стоимость всей обнаруженной недвижимости, записанной на супруг главы республики, оценивается "Проектом" в почти 800 миллионов рублей. Частью недвижимости Медни Кадырова владеет под другим именем – благодаря этому имущество не попадает в семейную декларацию, а второй паспорт, теоретически, может позволять ей избегать американских санкций, отмечает "Проект".

Супруги Кадырова трудоустроены в его администрации и вряд ли смогли бы приобрести такую недвижимость на зарплаты чиновников. Чечня – один из самых бедных регионов России. Но образ жизни главы республики и его семьи часто не соответствует официальным доходам и декларациям, отмечают журналисты-расследователи. В июле 2020 года "Проект" рассказывал, что часть денег семьи может быть обнаружена у подставных лиц, нередко владеющих многомиллиардным бизнесом.