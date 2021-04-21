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Число уезжающих из России учёных выросло в 5 раз с 2012 года
Количество учёных и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России за границу, с 2012 года увеличилось сразу в пять раз – с 14 тысяч до почти 70 тысяч человек. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин,сообщает ТАСС.
Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых, отметил он. Так, по его данным, с 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. "То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – заявил главный ученый секретарь РАН.
Президент РАН Александр Сергеев во время Общего собрания академии объяснил такую динамику низким престижем науки и отсутствием "кадрового и интеллектуального потенциала". "Престиж профессии учёного не очень высок. Существует множество карьерных траекторий, которые дают менее труднозатратный, более быстрый и монетизированный успех, чем учёная карьера", — цитируют Сергеева "Открытые медиа".
В начале прошлого года президент Путин заявил, что "утечка мозгов" из страны связана с тем, что люди ищут более высокооплачиваемую работу, поэтому власти сегодня должны повышать оплату труда.
- Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону Владимир Путин поручил в "майских указах" 2012 года.
- В 2019 году издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Всего за третий срок президентства Владимира Путина, только по, вероятно, заниженной оценке Росстата, из страны уехали 1 миллион 700 тысяч человек.
Другие новости дня
Сторонники «Национального движения» проехали автоколонной в поддержку Ники Мелия
Члены и сторонники «Единого национального движения» проводят акцию для поддержки председателя партии Ники Мелия – сегодня утром они проехали автоколонной от площади Республики в Тбилиси до тюрьмы в городе Рустави, где содержится лидер оппозиции.
По словам протестующих, цель сегодняшней акции – подбодрить Нику Мелия и выразить протест против его незаконного задержания, – пишет «Новости-Грузия».
Лидеры ЕНД вновь заявили, что Мелия не собирается вносить залог для того, чтобы его отпустили из тюрьмы и они требуют его безоговорочного освобождения.
По словам одного из лидеров партии Заала Удумашвили, самый простой способ освободить Мелия – отмена прокуратурой меры пресечения в виде выплаты залога.
«К сожалению, власть не делает этого шага, и сейчас мы говорим о принятии закона об амнистии, но этот закон тоже очень опасен.
Мы не участвуем в обсуждении и разработке этого закона, потому что наша позиция такова, что до тех пор, пока не выйдет Ника Мелия, мы не будем говорить ни о каком соглашении с властями. Бой будет продолжаться до конца.
Мелия никогда не выйдет из тюрьмы с той формулировкой, которую хочет власть, даже под залог», – сказал Удумашвили.
Ранее, во время визита в Тбилиси президента Евросовета Шарля Мишеля, между правительством и оппозицией была достигнута договоренность об освобождении двух человек, которых оппозиция считает политзаключенными.
Согласно обговоренной процедуре, совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа будет освобожден 27 апреля актом помилования президента. Что касается Ники Мелия, то он будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшие несколько недель.
В Чехии прошли рейды полиции против вооружённых сторонников украинских сепаратистов
В Чехии полиция провела рейды против участников военизированной организации, подозреваемых в поездках на боевые действия на востоке Украины. Предполагается, что они могли участвовать в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов и координироваться российской военной разведкой. В задержаниях приняли участие сотни сотрудников полиции.
Об обысках и задержаниях сообщили портал Aktuálně.cz и Чешское радио. По данным редакций, задержаны не менее пяти человек. Полиция подозревает задержанных в поддержке боевых действиях на стороне непризнанных сепаратистских республик Донбасса. Однако объявления задержанным ещё не предъявлены.
По данным "Чешского радио", расследование сосредоточено на парамилицейской организации, которая уже упоминалась в отчёте МВД об экстремизме в Чехии. Полиция установила, что один из членов формирования выезжал в Донбасс для вооружённого участия в боевых действиях на стороне сепаратистов. После его возращения с Украины организация стала собирать деньги, чтобы другие её члены так же могли поехать к сепаратистам.
В своих публичных отчётах за 2018 и 2019 год чешская контрразведка предупреждала, что антизападные настроения, популярные среди участников чешских военизированных формирований, делают их удобной целью для российской пропаганды и связанных с ней теорий заговора. В прошлом нескольких жителей Чехии уже судили за войну на стороне сепаратистов. "Ополченцы давно выражают поддержку России, особенно в контексте споров с Украиной", — отмечается в докладе МВД.
Из-за этого в прошлом году чешский парламент по предложению МВД запретил военизированным организациям ставить своими задачами политические и идеологические цели. По данным источников "Чешского радио", чешские спецслужбы подозревают, что участники таких организаций могли вербоваться сотрудниками ГРУ, работавшими под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Праге.
Задержания сторонников сепаратистов прошли на фоне масштабной высылки из Чехии российских дипломатов. Чешские власти утверждают, что объявленные персона нон грата россияне — сотрудники военной разведки ГРУ и Службы внешней разведки, работавшие под прикрытием дипломатических паспортов. Москва это отрицает.
Полиция проводит обыски и задержания в день акций за Навального
Утром 21 апреля в разных городах России начались задержания и обыски у активистов и журналистов. В среду во многих городах россии запланированы акции протеста в поддержку Алексея Навального.
В Москве у станции метро "Автозаводская" задержали соратницу оппозиционера Любовь Соболь. Об этом сообщил в твиттере её адвокат Владимир Воронин. По его словам, полицейские устроили план "Перехват"и вытащили Соболь из такси. Вскоре адвокат уточнил, что Соболь отвезли к ОВД по Донскому району и держат в микроавтобусе.
У дома в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом рассказала её адвокат Вероника Полякова. По её словам, это произошло, когда Ярмыш вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов.
Соболь и Ярмыш проходят обвиняемыми по так называемому санитарному делу после январских акций в поддержку Алексея Навального. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
В Санкт-Петербурге полиция провела обыски как минимум у шести активистов. В частности, у координаторов движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. По данным "Апологии протеста" обыски связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время январских акций в поддержку Алексея Навального. Процессуальный статус активистов пока неизвестен.
Обыск прошёл у редактора платформы "ЯГражданин" Александра Бабушкина. В это время он был на работе, дома находились родственники. У него изъяли ноутбук и потребовали явиться на допрос, сообщает "ОВД- Инфо".
У корреспондента "Фонтанки" Ксении Клочковой, одного из авторов телеграм-канала "Ротонда" полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире.
Активист Штаба Навального в Петербурге Илья Гантварг сообщил о повторном обыске.
Обыск прошел у лидера петербургского отделения "Альянса учителей" Даниила Кена, после чего его отвезли в отделение полиции, передает "Апология протеста".
В Москве полиция пришла к журналисту издания SOTA Сергею Куоку. По его словам, полицейские предупредили его об ответственности за участие в предстоящем митинге.
В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину. Полиция также задержала Дарью Левкину, девушку задержанного накануне координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца.
В Нижнем Новгороде задержан Роман Тимченко, поводом для этого стал пост во "ВКонтакте" об акциях 21 апреля, сообщает "ОВД-Инфо".
В Ростове-на-Дону полиция задеражала двух активистов штаба Навального — Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину. Причины задержания неизвестны, говорится в сообщении штаба.
В Сыктывкаре задержана активистка Нина Ананина.
В Иркутске сегодня задолго до начала митинга на прогулке полиция задержала активиста Вячеслава Воробья, сообщил координатор регионального штаба Навального Захар Сарапулов. Ему планируют вменить организацию митинга из-за видео, опубликованного на странице штаба в соцсетях ещё до объявления всероссийской акции протеста - на записи Воробей призывает выходить на улицы в поддержку Навального.
Житель Красноярска Александра Письман перестал выходить за связь после задержания полицией вечером 20 апреля, сообщает "ОВД-Инфо". Активист успел написать на своей странице в фейсбуке: "Повезли в полицию. Что-то экстремистское. За информацию про завтра. Началось". 18 апреля он разместил у себя на странице анонс митинга в поддержку Алексея Навального.
- Сторонники Навального объявили общероссийскую акцию в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Навальный добивается, чтобы к нему допустили независимого врача. Ранее его врачи заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается.
- Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в несогласованных митингах, пригрозив уголовной статьей о массовых беспорядках.
Президент Европейского совета Шарль Мишель покинул Грузию
Президент Европейского совета Шарль Мишель покинул Грузию. В Тбилисском международном аэропорту его провожал министр иностранных дел Давид Залкалиани, – пишет СОВА.
«Это был важный визит. Медиация президента Европейского совета в конечном итоге успешно завершилась. Этот факт еще раз подтверждает то, что Грузия и ее демократизация чрезвычайно важны для наших европейских партнеров. Теперь весь политический спектр, власть смогут полностью сфокусироваться на преодолении серьезных вызовов, перед которыми стоит страна», – заявил глава МИД Давид Залкалиани.
Шарль Мишель прибыл в Грузию со вторым за менее чем два месяца визитом – после того, как власти страны и большая часть оппозиции достигли соглашения по выходу из политического кризиса.
План разрешения политического кризиса, предложенный Мишелем, предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
COVID-19 в Грузии: 1310 новых случаев, 12 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов, число жертв достигло 3971.
В правительстве сообщили, что за сутки в стране выявили 1310 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1792). Накануне провели 30 241 тест: PCR-тестов – 12 795, экспресс‐тестов на антиген – 17 446.
Выздоровели еще 632 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 299 038, выздоровевших – 282 869.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,33%, за последние 14 дней составляет 3,38%, за неделю – 4,16%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В США присяжные сочли Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда
На суде в Миннеаполисе, штат Миннесота, бывший полицейский, 45-летний Дерек Шовин был признан виновным в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Преступление было совершено 25 мая прошлого года. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на свои телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании.
Вынесение обвинительного вердикта присяжных во вторник 20 апреля длилось несколько минут, после чего Дерека Шовина попросили занести руки за спину, чтобы надеть на них наручники. Есть вероятность, что на свободу он выйдет через 40 лет.
Приговор Шовину будет оглашён через два месяца.
Обвинение и защита в течение трёх недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда в ходе его ареста полицейскими. В качестве основной улики прокуроры использовали видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее лежащего на земле и не двигающего Флойда. "Верьте своим глазам", призывали прокуроры присяжных. Многочисленные свидетели подробно отвечали на вопросы состязающихся сторон обвинения и защиты.
"Так полицейские не действуют, это было убийство", – обратился к суду присяжных помощник прокурора Стив Шлейхер.
Медики, приглашённые в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья.
Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданны, поскольку Флойд активно сопротивлялся во время ареста. Главный тезис адвокатов – обвинение не сумело доказать вину Шовина в непредумышленном убийстве. Согласно американскому уголовному законодательству, присяжные должны оправдать обвиняемого, если есть обоснованное сомнение в его вине.
Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве по трем пунктам. Это обвинения в непредумышленном убийстве разной степени тяжести. Максимальные сроки заключения по каждому из них: 40, 25, 10 лет. Присяжные могли обвинить или оправдать Шовина по всем или по каждому из пунктов. Присяжные могли не достичь вердикта, если с решением не согласится хотя бы один из 12 членов суда присяжных.
Президент Украины предложил Путину организовать встречу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу в Донбассе. Обращение опубликовано на его официальном сайте и выложено в ютьюб. Выступление сделано на фоне напряжённой ситуации на востоке Украины и у границ страны, где стянуты армии двух стран.
Зеленский обратился к гражданам страны, заявив, что Украина не хочет войны, но готова себя защищать. По его словам, у границ страны сконцентрированы значительные соединения российских войск, что Россия называет учениями, а "весь мир неофициально называет шантажом". Президент призвал граждан не нагнетать атмосферу и не слушать политиков, призывающих "начать войну". В конце обращения на украинском языке он выступил на русском, обратившись к "северному соседу" — России.
"Однажды президент России сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая", — заявил Зеленский.
По его словам, Украина и Россия по-разному смотрят в будущее, но у стран есть возможность остановить будущие военные потери. "Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — заявил политик. Реакции Кремля на это пока не поступало.
- Заявление Зеленского сделано на фоне обострения ситуации на востоке Украины, где к территориям, контролируемым сепаратистами, и аннексированному Крыму стянуты значительные группировки украинских и российских войск. По оценке главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, Россия передвинула к Украине до 150 тысяч военных.
- Россия заявляет, что военные перемещаются в рамках учений. Мид страны и пресс-секретарь президента призвали не видеть в этом агрессивных намерений.
Георгия Руруа помилуют 27 апреля, для Ники Мелия примут амнистию
Процедуру освобождения из тюрьмы Ники Мелия и Георгия Руруа обсудили накануне вечером представители оппозиции и властей во время рабочего ужина с находящимся в Тбилиси президентом Евросовета Шарля Мишеля.
Согласно достигнутой договоренности, совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа будет освобожден 27 апреля актом помилования президента. Что касается действующего председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, то он будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшие несколько недель, – пишет агентство «Новости-Грузия».
27 апреля оппозиция войдет в парламент, зарегистрирует закон об амнистии, а Георгий Руруа будет помилован, сообщила журналистам представитель оппозиции Саломе Самадашвили.
«После этого мы как можно скорее примем закон об амнистии и, соответственно, если до этого не получится освободить Нику Мелия другими путями, то Мелия будет освобожден по закону об амнистии», — пояснила Саломе Самадашвили.
По словам лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, закон об амнистии коснется всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии. В их число входят Ника Мелия, а также гражданский активист Бесо Тамлиани. Вашадзе подтвердил, что амнистия коснется и тех полицейских, против которых были возбуждены уголовные дела в связи с превышением служебных полномочий во время разгона митинга – в настоящее время такие дела возбуждены против трех полицейских, хотя никто из них не задержан.
- 19 апреля в резиденции президента Грузии состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
- Позднее документ подписали: экс-лидер ЕНД Григол Вашадзе; в качестве индивидуальных депутатов – Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе, которые попали в парламент по списку «Европейской Грузии»; соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта»; Давид Зилпимиани от имени партии «Европейские социалисты».
- План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
В Абхазии выявлено 63 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 323 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 41 человек, 35 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов - тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 065 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13 350 человек.
Народный защитник Грузии посетила Нику Мелия в Руставской тюрьме
Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с председателем «Единого Национального движения» Никой Мелия, который заключен под стражу в Руставской тюрьме №12, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам Ломджария, ее интересовало, что думает Ника Мелия по поводу своего освобождения и выплаты залога.
«У меня создалось впечатление, что Мелия остается на той же позиции, которая была у него в вопросе об освобождении под залог. Я не знаю, что будет завтра, и что может стать предпосылкой для того, чтобы эта позиция изменилась. Он считает, что выплата залога не была предметом этого соглашения и не была им предусмотрена. Он также сообщил, что стороны не проводили с ним предварительных консультаций по поводу залога», - рассказала журналистам Ломджария.
Народный защитник выразила и свою собственную позицию по поводу того, как может быть решен вопрос с освобождением Мелия. По ее словам, прокуратура сегодня же может освободить председателя ЕНД без выплаты залога, если власти в этом заинтересованы. Что касается акта об амнистии, то омбудсмен считает, что этот акт должен принять парламент.
- Накануне часть лидеров оппозиционных партий подписали новую версию документа, подготовленного при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля. Так же как его предыдущий вариант, документ состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения председателя «Национального движения» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппозиция считает политзаключенными.
- Мелия был арестован 23 февраля этого года, после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. В то же время Мелия остается депутатом парламента Грузии.
Чехия попросила союзников по ЕС и НАТО проявить солидарность
Чехия обратилась к партнерам по Европейскому союзу и НАТО с призывом проявить с ней солидарность и поддержать в связи с дипломатическими распрями между Прагой и Москвой. Чешские власти заявили, что агенты российской военной разведки осуществили в 2014 году подрыв армейского склада с боеприпасами и увидели а этой диверсии аналогию с покушением на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Солсбери. Тогда западные страны солидарно отреагировали на действия агентов ГРУ. Из нескольких западных стран были высланы российские дипломаты. Теперь в Чехии надеются на подобную реакцию и в других европейских столицах.
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек выступил во вторник, 20 апреля, с призывом к солидарности. Днем ранее 18 российских дипломатов, названных чешскими властями «оперативниками российских спецслужб», покинули Чехию. Подобным же образом из России выдворены 20 дипломатов посольства Чехии в Москве.
Гамачек сообщил журналистам, что вызвал в Министерство иностранных дел посла России Александра Змеевского, чтобы выразить ему протест по поводу «непропорциональной» реакции Москвы на действия правительства Чехии.
«Вполне логично, что Чехия предпримет дальнейшие шаги, и посол России должен быть первым, кто узнает об этом», – сказал министр журналистам.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, «неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами».
Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным с 1989 года, когда в Европе один за другим рухнули просоветские коммунистические режимы. Теперь небольшое европейское государство, член НАТО с 1999 года, оказалась в эпицентре растущей напряженности между Москвой и Западом.
Правительство Чехии уже решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от участия в многомиллиардном тендере на строительство пятого энергоблока АЭС «Дукованы» и отказалось от дальнейшего рассмотрения вопроса о закупке российской вакцины «Спутник-V».
Шарль Мишель проводит встречу в парламенте Грузии
Прибывший сегодня, 20 апреля, в Тбилиси президент Европейского совета находится в парламенте Грузии и проводит встречу с представителями правящей партии и оппозиции. Шарль Мишель уже провел сегодня встречу с президентом и премьер-министром Грузии.
На встрече в парламенте со стороны «Грузинской мечты» принимают участие спикер парламента Арчил Талаквадзе и член парламентского большинства Шалва Папуашвили.
Со стороны оппозиции на встречу пришли депутаты, подписавшие соглашение о выходе из политического кризиса: представитель «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер «Граждан» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, представитель партии «Гирчи – политический центр» Вахтанг Мегрелишвили, депутат от «Европейских социалистов» Давид Зилпимиани, независимый депутат Армаз Ахвледиани и лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Накануне вечером в резиденции президента правящая партия «Грузинская мечта» и часть лидеров оппозиции подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем.
Документ «Будущий путь Грузии» от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили («Граждане»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе («Гирчи - больше свободы»), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе («Лело»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Вахо Мегрелишвили (партия «Гирчи»), а также в индивидуальном порядке бывший лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили.
От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Также ожидается, что в ближайшее время соглашение подпишут и представители самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Отказались подписать документ представители партии «Европейская Грузия» и Лейбористская партия.
- Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, так же как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождение тех, кого оппозиция называет политзаключенными – действующего председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала Георгия Руруа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили после встречи с Мишелем предложила проводить в Грузии конференцию ассоциирования с ЕС
Прибывший в Тбилиси президент Европейского совета Шарль Мишель провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я нахожусь с Саломе Зурабишвили и вместе со всеми лидерами после достижения соглашения о выходе из политического кризиса. Сегодня начинается тяжелая работа, которая поведет Грузию вперед по пути евроатлантической интеграции. Это ваше достижение. Сейчас вызовом является его задействование», – написал Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте.
Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с Шарлем Мишелем предложила проводить в Грузии ежегодную конференцию для развития процесса ассоциации Грузии, Украины и Молдовы с Евросоюзом, – передаёт «Новости-Грузия».
«Очень важно, чтобы ассоциация [Грузии] с Евросоюзом получила полноценный вид вместе с Украиной и Молдовой, и я предложила господину президенту, чтобы в июле, когда в Батуми проводится уже известная конференция с Евросоюзом (традиционная конференция «Европейский путь Грузии» – ред.), превратилась в саммит ассоциации. Мы пригласим президентов Украины и Молдовы вместе с Евросоюзом и вместе обсудим, какую форму может принять ассоциация, которая нас объединяет», – отметила президент.
Шарль Мишель заявил, что поддерживает инициативу Саломе Зурабишвили.
Ситуация «более чем тревожная» – Меркель о Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе
История с преследованием оппозиционера Алексея Навального и политика Кремля в отношении Украины существенно омрачают отношения Европы и России. Но и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога. Как передает Deutsche Welle, об этом сегодня, во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог», – подчеркнула Меркель.
Украинский депутат Алексей Гончаренко от группы консерваторов попросил Ангелу Меркель ответить на вопрос, «считает ли она Владимира Путина убийцей?». И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос все-таки ответила.
«Относительно Владимира Путина, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах», – сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.
В ходе выступления Меркель также перечислила страны и регионы, ситуация в которых вызывает у нее обеспокоенность.
«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», – заявила она.
Президент Чада погиб от ранений в бою с вооружённой оппозицией
69-летний президент Чада Идрисс Деби Итна умер 20 апреля от ранений, полученных в бою с вооружённой оппозицией на западе страны. Ранее в этот же день он был объявлен победителем президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на государственное телевидение страны.
Корпусный генерал Деби возглавлял Чад почти 31 год, в 1990 подчинённые ему войска захватили столицу Нджамену. Он изгнал своего бывшего командира — диктатора Хиссена Хабре при поддержке диктаторов Ливии и Судана Муаммара Каддафи и Омара аль-Башира. Правозащитные организации обвиняли Деби в подавлении оппозиции и авторитарном правлении.
На выборах в 2021 Итна набрал, по официальным данным 79,32 процента голосов. Предполагалось, что это может быть его последний президентский срок. Его обвиняли в подготовке передачи власти своему сыну Махамату. Военные республики во вторник объявили, что власть в стране после смерти президента на 18 месяцев займёт военный совет во главе с Махаматом Идрисом Деби.
В день выборов 11 апреля с территории Ливии в Чад вторглись войска группировки “Фронта за перемены и согласие в Чаде”. Большую их часть составляют бывшие военнослужащие военачальника Халифы Хафтара, участвовавшего в гражданской войне в Ливии. “Фронт за перемен” 20 апреля объявил о возобновлении наступления на Нджамену.
Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве
Министерство иностранных дел РФ объявило персона нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Покинуть страну в течение 72 часов велено первому секретарю консульской службы и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам.
Это сделано в ответ на высылку двух российских дипломатов из Софии в марте. В сообщении российского МИД называются имена высылаемых болгар — Николаю Панайотов и Чавдар Христозов. Это идёт вразрез со сложившимся дипломатическим этикетом, обычно личность высланного официально не раскрывается.
В марте 2021 года в Болгарии была задержана группа офицеров, которых контрразведка подозревает в шпионаже в пользу России. С октября 2019 года из страны высланы восемь российских дипломатов. Всех их подозревали в шпионаже. Россия всегда отвечала ответной высылкой.
Решение российского МИД прошло на фоне масштабной высылки российских дипломатов из Чехии. Спецслужбы страны заподозрили их в работе на разведку под прикрытием. До того были пять предполагаемых сотрудников разведки из США. Ещё троих выслала Польша, выражая солидарность с Вашингтоном.
Москва на все случаи отвечает зеркально.
Bellingcat: командира части ГРУ 29155 в Москве заподозрили в руководстве диверсией в Чехии
Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией. Такое утверждение содержится в материале чешского издания Seznam Zpravy.
По данным издания, заместитель военного атташе посольства России в Праге Виктор Будяк мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ряд журналистских расследований ранее предполагал, что подразделение специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.
17 апреля Прага объявила персона нон грата 18 российских дипломатов. Их заподозрили в работе на российскую разведку под прикрытием. Высылка произошла после того, как власти сообщили о возможной причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в Чехии в конце 2014 года.
По подозрению в причастности ко взрывам Мишкин и Чепига объявлены в розыск. Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Один из них — россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как подозреваемый в покушении на бывшего начальника службы кадров ГРУ Сергея Скрипаля. По данным расследователей из группы Bellingcat, в январе 2014 года Федотов приезжал в Прагу вместе с Александром Петровым. Тогда они пробыли в столице Чехии восемь дней.
В новом расследовании чешского еженедельника Respekt и Bellingcat говорится, что операция по взрывам на складах проходила под личным контролем командира части 29155 Андрея Аверьянова. Ранее Радио Свобода отмечало, что с Аверьяновым был хорошо знаком Анатолий Чепига.
Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Расследователи связывают это с подготовкой операции на чешских складах. Базы для подготовки операции могли находиться, в частности, в Швейцарии и Австрии, пишут журналисты. Например, телефон Федотова был зарегистрирован в телефонной сети в горном районе Шамони. По данным французских СМИ, западные спецслужбы нашли в этом решионе базу материально-технического снабжения части 29155.
Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов и запретила чешской дипмиссии в России нанимать на работу россиян. МИД Чехии признал, что принятые Москвой меры, жёстче, чем ожидали в Праге. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил прессе, что в посольстве страны в Москве останется всего несколько человек. Они смогут оказывать только консульские услуги. Все работники политического и экономического отделов дипмиссии вернулись в Чехию.
Комитет по обороне чешского парламента призвал власти страны уравнять число сотрудников российской дипмиссии в Чехии с числом чешских дипломатов, оставшихся в Москве. В комитете также отметили, что доказательства причастности ГРУ к взрывам боеприпасов не вызывают сомнений.
Москва обвинения Праги в свой адрес категорически отвергает.
Стрельба в Тбилиси – нападавший выдавал себя за курьера доставки
Молодой мужчина был ранен во время стрельбы на улице Накашидзе в Тбилиси. Это сообщение СМИ подтверждают в МВД Грузии.
По данным телеканала «Мтавари», стрелявший подъехал к жертве на мопеде, выдавая себя за курьера сервиса доставки «Глово». В сумке у «курьера» были найдены патроны.
Пострадавший получил два ранения в ногу и доставлен в клинику имени Хечинашвили. Несмотря на ранения, он сумел оказать сопротивление и избил нападавшего.
Как говорят свидетели, стрельбе предшествовал конфликт между мужчинами, – пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция уже задержала стрелявшего. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – «попытка умышленного убийства» и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву – пресс-служба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента России и в российском правительстве. Другие подробности не сообщаются.
Накануне президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина, комментируя распоряжение Роспотребнадзора о введении новых ограничений на въезд в Россию, заявила «Эху Кавказа»: «президент сейчас находится в Москве. Мы думаем, что это все будет решено в ближайшее время».
Ранее ряд абхазских Telegram-каналов сообщил, что Аслан Бжания посетил с неофициальным визитом российский город Воронеж.
В Цхинвали формируют «комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией»
На заседании комитета по обороне и безопасности парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня рассмотрели вопрос о представлении кандидатур в состав «комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией». Об этом сообщает агентство «Рес».
«От Коммунистической партии представили Малхаза Гаглоева, от Народной партии – Роберта Остаева и Дзамболата Медоева, от партии «Единая Осетия» – Петра Гассиева и Ацамаза Бибилова. Партия «Единство народа» представила Алана Техова, от партии «Ныхас» представлены Давид Санакоев и Алан Алборов», – отметил председатель комитета Ацамаз Бибилов.
По его словам, представлены кандидатуры и от депутатского объединения «За справедливость» – Иван Сланов и Гарри Муладаров.
Ранее сформировать комиссию Ацамазу Бибилову поручил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев. Он заявил: «необходимо, чтобы эта комиссия поработала по факту двух докладов с учетом всех прописанных норм в Декрете об образовании Юго-Осетинской автономной области и, исходя из них, прийти к одному мнению и результату, для очертания границы нашей республики».
Отметим, что югоосетинские власти предлагали Тбилиси начать совместную работу по делимитации и демаркации. Эту тему в заявлении по итогам Женевских дискуссий 11 декабря прошлого года затронул и МИД РФ.
«Обстановка в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье участниками Дискуссий была признана в целом спокойной. Ее дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией», – говорилось в заявлении.
В правительстве Грузии от предложения отказываются, заявляя, что территории Абхазии и Цхинвальского региона оккупированы Россией, а разделительная линия – не госграница, а линия оккупации.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Грузию
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который уже посещал Грузию в начале марта, вновь прибыл в Тбилиси. В аэропорту его встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и представителями оппозиции.
О предстоящем визите Мишеля стало известно накануне – после того, как ряд оппозиционеров и представители правящей партии «Грузинская мечта» подписали соглашение о выходе из политического кризиса. В документе, составленном при содействии Шарля Мишеля, сказано, что если правящая партия «Грузинская мечта» наберёт на муниципальных выборах в этом году менее 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.
Кроме того, после подписания документа из тюрьмы должны выйти лидер «Единого национального движения» ЕНД Ника Мелия и совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, оппозиция должна прекратить парламентский бойкот, а в стране должны быть осуществлены системные избирательные изменения и реформы в сфере правосудия.
Шарль Мишель вчера заявил, что соглашение «не является финишной чертой».
«Это соглашение является отправной точкой для вашей работы по укреплению демократии в Грузии и продвижению страны к ее евроатлантическому будущему», – сказал он.
Экс-лидер «Национального движения» Григол Вашадзе подписал соглашение Шарля Мишеля
Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе подписал соглашение о выходе из политического кризиса. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
Вашадзе покинул оппозиционную партию и пост председателя ЕНД в декабре прошлого года. Он тогда заявил, что в партии появились «одиозные фигуры, вместе с которыми невозможно получить доверие избирателей».
Отметим, что соглашение, которое сегодня подписал Вашадзе, предусматривает освобождение Ники Мелия – действующего председателя ЕНД.
- В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
- Сегодня документ также подписали: в качестве индивидуальных депутатов – Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе, которые попали в парламент по списку «Европейской Грузии»; соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта»; Давид Зилпимиани от имени партии «Европейские социалисты».
- Накануне в «Национальном движении» заявляли, что не подпишут документ. Сегодня экс-президент Михаил Саакашвили призвал ЕНД подписать план Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения Ники Мелия.
Грета Тунберг выделила ВОЗ 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделит через свой благотворительный фонд 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Средства, выделенные Тунберг будут направлены в проект COVAX. Он создан для закупки препаратов от COVID-19 странам с невысокими доходами.
На брифинге ВОЗ экоактивистка раскритиковала богатые страны, которые, по её словам, вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как в бедных странах препарата от коронавируса нет даже для групп риска.
Тунберг уточнила, что деньги в её благотворительный фонд поступают от наград, призов и гонораров за книги. По словам активистки, она не получает денег за свою деятельность и не интересуется благотворительностью.
С начала пандемии COVID-19 в мире выявлено более 142 миллионов заражений коронавирусом. Умерли более трёх миллионов пациентов. ВОЗ считает вакцинацию одним из основных способов борьбы с распространением инфекции. Наибольший процент вакцинированных жителей в Израиле, Соединённых Штатах, Великобритании. Организация критикует за крайне низкие темпы вакцинации Евросоюз. Страны ЕС столкнулись с дефицитом препаратов от COVID-19. Сейчас прививка доступна только для пожилых людей, медиков, пациентов из групп риска.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме», – заявили в Кабмине.
Коронавирус подтвердился у Ираклия Гарибашвили 6 апреля. Болезнь протекала у него в легкой форме, премьер лечился дома.
Сегодня Гарибашвили должен встретиться с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси после подписания соглашения о выходе из политического кризиса.
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