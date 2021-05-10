В Грузию прибыла мать погибшей гражданки Казахстана

Айсу Айтпаева – мать гражданки Казахстана, которую обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси, категорически исключает версию самоубийства ее дочери.

Как пишет «Новости-Грузия», Айсу Айтпаева уверена, что её 26-летнуюю дочь убили. Она уже находится в Тбилиси и должна опознать тело дочери в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, а также ознакомиться с материалами дела. Кроме того, планируется встреча в консульстве Казахстана.

«Думаю, что мою дочь убили, выбросили из окна. Она не была таким человеком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами», – заявила Айсу Айтпаева журналистам.

Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Однако, как выяснили грузинские СМИ, это не единственный эпизод насилия в деле.

Грузинские телеканалы обнародовали запись, согласно которой, Тордуа разговаривает с девушкой из Казахстана, бьет ее, оскорбляет и принуждает к самоубийству. В той же записи девушка, которая по утверждению СМИ является Айсель Айтпаевой, говорит, что её изнасиловал некий Мурад.

Телеканал Formula выяснил, что единственным человеком в окружении Айтпаевой в Тбилиси был гражданин Казахстана Мурад Мейрбегов – владелец фирмы, в которой работала девушка. На данный момент он уже покинул Грузию.

Также, по утверждению телеканала, девушку продали Мейрбегову её родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

Телеканал «Рустави-2», в свою очередь, утверждает, что именно после насилия родственников девушка переехала к 57-летнему Тордуа.

На данный момент Тордуа помещен в заключение до приговора суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.