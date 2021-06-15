Саломе Зурабишвили встретится с Папой Римским Франциском

Президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра, 16 июня, посетит Ватикан с официальным визитом, сообщает администрация главы грузинского государства. Запланирована аудиенция президента Грузии с Папой Римским Франциском, а также разные встречи высокого ранга.

Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. С целью активизации и углубления двусторонних отношений между двумя государствами важным был визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в 1999 году. В 2016 году с официальным визитом в Грузии побывал и Папа Римский Франциск, его визит прошел под девизом «Мир вам», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам для продолжения обучения в ведущих консерваториях Италии.

В 2011 году грузинские ученые получили возможность в течение двух лет работать в закрытых архивах конгрегации Ватикана «Пропаганда Фиде», где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.

Святой Престол также уделяет большое внимание защите и восстановлению грузинских памятников культуры. В Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство перегородчатой эмали.