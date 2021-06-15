Пансион Ниноцминда после скандала: омбудсмен вновь просит о мониторинге 

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратилась к патриархии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Ломджария выразила надежду на то, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.

«Дети находятся под огромным давлением и нам должны предоставить возможность осуществить нашу деятельность в мирной среде. Надеюсь, что несмотря на риторику, которая была в прошлом, это не отразится на мандате Народного защитника и на состоянии детей», - заявила Ломджария журналистам.

Накануне стало известно, что вместо преподобного Спиридона пансионом будет руководить преподобный Яков. На данный момент в пансионе находятся представители патриархии, а также новое руководство пансиона.

В Министерстве здравоохранения Грузии заявляют, что намерены активно сотрудничать с новым руководством пансиона. Согласно закону, к апрелю 2022 года в Грузии не должно быть крупных пансионов.

«Безусловно, Министерство здравоохранения продолжит работать с патриархией в этом направлении. Подобные решения не принимаются спонтанно. Это требует подготовки и надлежащего планирования, чтобы с учетом лучших интересов детей, их благополучно перевели в другое учреждение. В условиях нового руководства вероятность того, что эти переговоры продолжатся еще более эффективно, растет», - заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.