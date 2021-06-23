Абхазские партии «Амцахара» и «Айтайра» решили создать политический союз

В Абхазии состоялось заседание президиума провластной партии «Амцахара». На нем приняли решение об объединении в политический союз с политической партией «Айтайра».

Как сообщили в пресс-службе «Амцахара», основной посыл объединения – «необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии». Партия надеется на стабилизацию общественно-политической ситуации в Абхазии «исключительно в рамках Конституции» и решение возникающих противоречий в обществе «исключительно путем диалога».

«В ближайшее время планируется проведение политсоветов партий «Амцахара» и «Айтайра» для определения дальнейших шагов по реализации соглашения», – сказано в сообщении пресс-службе.

На заседании президиума также обсудили обращение к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания по поддержке Общественного совета при президенте.

Выступившие на политсовете подтвердили свою поддержку инициативе Бжания по созданию Общественного совета, цель которого – «ведение конструктивного диалога, обмен мнениями и выработка единого механизма реализации национальных проектов, идей и планов по развитию государственных и общественных институтов».

«В связи с тем, что в обществе есть запрос на выстраивание диалога между властью и оппозиционными силами, стабилизацию внутренней обстановки в стране, формирование цивилизованной культуры, президиум призвал все политические партии и движения вернуться к работе в Общественном совете при президенте Республики Абхазия, что будет способствовать эффективному взаимодействию общества и государства», – говорится в заявлении пресс-службы «Амцахара».