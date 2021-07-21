Лео Месси от имени Грузии подарят позолоченные шахматы

Шахматная федерация Грузии провела в парке Вера ряд мероприятий, посвященных Международному дню шахмат. В них приняли участие вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и президент Европейского шахматного союза, руководители Шахматной федерации Грузии и легендарные шахматисты.

Как пишет СОВА, на мероприятии был представлен подарок, сделанный специально для футболиста Лионеля Месси. Ранее звезда футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины отправил в Грузию свою футболку по случаю 80-летия легенды грузинских шахмат Ноны Гаприндашвили.

Пятикратной чемпионке мира и первому президенту Национального олимпийского комитета Грузии в выборе ответного подарка помогла компания «Зарапхана» (Монетный двор). Специально для Лионеля Месси она изготовила королевские шахматы с позолоченными фигурами в цветах «Барселоны».

«Получив в подарок футболку от Месси, я подумала, какой можно сделать подарок в ответ. Тогда со мной связались из компании «Зарапхана» и сказали, что хотят сделать позолоченные королевские шахматы, что было для меня большим сюрпризом. Это будет подарок, отправленный не от моего имени, а от имени Грузии, где он играл в матче Суперкубка Европы в 2015 году, и весь стадион кричал: «Месси! Барса!». Я думаю, что это символический подарок, который запомнится на всю жизнь», – сказала Нона Гаприндашвили.

Международная шахматная федерация была основана в 1924 году в Париже, а с 1961 года 20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат.