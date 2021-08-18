Адвокат: олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе готовы поручиться за Зураба Звиадаури

"Мы обязательно попросим суд избрать Зурабу Звиадаури меру пресечения в виде залога. Также мы представим суду известных людей, спортсменов, которые выступят поручителями", - об этом заявил Каха Цнобиладзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве.

По словам Цнобиладзе, желание выступить поручителями уже изъявили действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе.

«Я знаю, что действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и не только Бекаури, будет и Лаша Талахадзе, готовы поручиться за этого человека», - сказал адвокат.

Зурабу Звиадаури сегодня предъявлено обвинение в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 8-и до 15 лет.

Напомним, 16 августа в Цинандали были убиты 3 человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури.