В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания независимости Россией

Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечается День международного признания. 13 лет назад, 26 августа 2008 года Российская Федерация объявила о признании двух самопровозглашенных республик независимыми государствами.

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня опубликовал поздравление, в котором, частности, говорится:

"Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития. Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны".

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов также поздравил население, сделав упор на "неизменном историческом выборе – нерушимом союзе с Великой Россией":

«Ни при каких обстоятельствах мы не отойдем от курса на укрепление этого союза, продолжим развивать интеграцию во всех областях, опираясь на заветы предков и многократно подтвержденную волю народа Южной Осетии. Только с Россией наш народ видит свой завтрашний день, уверенность в безопасном будущем и процветании своей Родины, только с Россией наш народ связывает свою судьбу!», - заключил Бибилов.

После Августовской войны между Россией и Грузией Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).

Широкого международного признания Абхазия и ЮО не получили. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию и ЮО, была переживающая гражданскую войну Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. Южная Осетия не имеет статуса и называется в официальных документах Цхинвальским регионом.

В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия и Цхинвальский регион считаются оккупированными Российской Федерацией, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.

В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.