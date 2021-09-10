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В Абхазии выявлено 110 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 366 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 40 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 9 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 57 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 030 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21 780 человек.
Другие новости дня
В Раде огласили итоги расследования по делу бойцов «ЧВК Вагнера»
Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с бойцами «ЧВК Вагнера» в Украине не было, заявила на брифинге председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.
Она объяснила, что не использует термин «спецоперация», потому что, согласно новому закону, это «специальное мероприятие». Его планировали в июле 2020 года.
«Было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки (ГУР) по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ», – сказала Безуглая.
По ее словам, в 2018 году в рамках этой работы был открыт новый этап, а именно «изучение вопроса ЧВК и причастных к ним лиц, которые участвуют в вооруженной агрессии на востоке Украины». Был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР вели собеседования, чтобы выяснить, как работают ЧВК и кто в них участвует. Этот этап завершился 6 июля 2020 года.
Затем к ГУР обратились сотрудники СБУ с идеей использовать собранную информацию о боевиках ЧВК – «попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах, из территории РФ на территорию Украины».
Принудительная посадка самолета с бойцами «ЧВК Вагнера» не планировалась, основной сценарий предусматривал «перевозку и задержание [бойцов] в рамках мировой правовой операции», заявила Безуглая. По предварительной информации, среди этой группы были лица, которые могли быть свидетелями катастрофы Boeing МН17.
- 29 июля 2020 года в санатории под Минском были задержаны 33 российских гражданина. Белорусские власти заявили, что их подозревали в подготовке беспорядков накануне выборов президента.
- Позже украинские власти официально попросили власти Беларуси выдать им 28 из 33 задержанных. Украинская прокуратура заявила, что они «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций». Беларусь передала задержанных в Россию.
- В августе 2020 года ряд журналистов и блогеров опубликовали информацию о том, что Украина собиралась провести спецоперацию по захвату бойцов «ЧВК Вагнера», посадив самолет с ними в Киеве, однако план сорвался якобы по вине главы Офиса президента Андрея Ермака.
МИД РФ заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в России
Посла США в Москве Джон Салливан был вызван 10 сентября в МИД России, где, как отмечает агентство ТАСС, провел около 20 минут. Посол отказался давать какие-либо комментарии для прессы. МИД России заявил о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ.
Как сообщает «Интерфакс», с российской стороны было заявлено, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения» выборов в Госдуму.
Агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на российские агентства, что посол США в России Джон Салливан был вызван на беседу в МИД России, в связи с тем, что Москва заявила о вмешательстве США в выборы.
Как отмечает «Голос Америки», ранее российские информагентства сообщали, что Салливана вызвали в МИД по вопросу аккредитации российских журналистов, работающих в США. Агентство «Интерфакс» обратило внимание на то, что некоторым российским журналистам было отказано в аккредитации на мемориальных мероприятиях в Нью-Йорке, посвященных 20-летию терактов 11 сентября.
Пресс-секретарь посольства США в Москве в беседе с РИА Новости заявил, что посол Салливан встретился с замминистра иностранных дел Рябковым, чтобы обсудить стремление президента Джо Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Александр Анкваб: Серьезных сбоев с топливом в Абхазии не будет
«Кто бы что ни говорил и не желал, серьезных сбоев с топливом в Абхазии не будет», - заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анкваб на заседании кабинета министров сегодня, 10 сентября.
Премьер-министр попросил вице-премьера, министра экономики Кристину Озган предоставить коллегам информацию о состоянии дел на топливном рынке. «По данным на 10 сентября, объемы привезенных нефтепродуктов составили 5 900 тонн, среднесуточный объем реализации составляет порядка 500 тонн. Остатки нефтепродуктов на 9 сентября - 4 тысячи тонн. Объемы оплаченных нефтепродуктов - 6 200 тонн, объемы отгруженных нефтепродуктов 4 851 тонн», - сообщила Озган.
Одной из причин задержек с поставками топлива являются сезонные сложности с перемещением грузов по Северокавказской железной дороге.
«Сложности на Северокавказской железной дороге пока имеют место, но мы ожидаем, что во второй половине сентября ситуация улучшится. В среднем доставка груза в Абхазию занимает от 7 до 10 дней. Этим летом в отдельных случаях доставка занимала два, а то и более месяцев. 223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц. По графику они должны были быть доставлены на стыковую станцию «Цандрипш» еще в июле текущего года. 395 вагонов с углем и еще 104 коммерческих вагона также были доставлены в Абхазию с нарушением графика на месяц. В общей сложности, это 722 вагона. По своей сети Абхазская железная дорога доставляет грузы без перебоев и в срок», - сказала она.
Александр Анкваб отметил, что правительство не распространяет никаких сведений, порочащих Северокавказскую и в целом Российскую железную дорогу, сообщает «Апсныпресс». «Мы говорим об объективных вещах. К сожалению, столько времени доставляются грузы, таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг, и приоритет отдается им. Большинство грузов уходят на временные стоянки, которые оказываются длительными», - сказал он. При этом он подчеркнул, что все обращения абхазской стороны в РЖД были поддержаны. «Нам еще серьезно помогли ускорить доставку с топливом в Абхазию. Это надо иметь в виду», - отметил он.
Премьер-министр особо подчеркнул, что никто умышленно не осложняет ситуацию с топливом. «Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого и ни с кем. Таковы обстоятельства, и мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые незначительные сбои. Ввиду сложившихся обстоятельств мы проводим ежесуточный мониторинг. Ко мне на стол каждое утро ложится сводка о том, что происходит на этом рынке, вплоть до последнего литра, какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути, где это все находится», - отметил премьер.
Касаясь возмущений оппозиционных политических сил ситуацией с топливом, Анкваб сказал: «Дело не в АЗС «Подорожнике», совершенно не в нем. Это пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке. И «Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад. Если у пресс-службы партии ФНЕА есть вопросы, то можно их задать. Какие проблемы? Я лично готов дать ответы на эти вопросы», - сказал Анкваб. Он считает, что нет ничего плохого в том, что на топливном рынке Абхазии появляются новые компании.
На вопрос о том, почему в Абхазии цены на топливо выше, чем в том же Сочи, Анкваб ответил, что в России, где закупается бензин и дизтопливо, предусмотрены компенсации, позволяющие удерживать цены на определенном уровне «Бюджет Абхазии не может себе этого позволить. У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. Ее не было вчера, не было и позавчера», - сказал Александр Анкваб.
В отношении обвиняемого в убийстве Шенае Брук избрана мера пресечения
В отношении Рафаэля Мурсакулова, обвиняемого в убийстве австралийки Шенае Брук, избрана мера пресечения в виде ареста. Тбилисский городской суд таким образом удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Прокурор Георгий Кобуладзе заявил, что фигурант дела может скрыться от следствия, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Часть улик уже была уничтожена Мурсакуловым, в частности, от орудия преступления осталась только рукоятка.
Защита не согласилась с ходатайством прокурора, потребовав не применять в отношении подсудимого никакой меры пресечения. Как пояснила адвокат Софио Гогличидзе, ее подзащитный не намерен скрываться.
Рафаэль Мурсакулов в прошлом уже был судим. По неофициальной информации, его обвиняли в краже. В настоящее время ему инкриминируется часть первая статьи 179 Уголовного кодекса Грузии (Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия), подпункт В части 1 статьи 109 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), а также подпункт В части 3 той же статьи (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму). В совокупности эти статьи предусматривают лишение свободы от 16 до 20 лет или пожизненное заключение, сообщает SOVA.
Прокуратура ФРГ расследует атаки российских хакеров на Бундестаг
Федеральная прокуратура Германии расследует деятельность российской хакерской группировки Ghostwriter, активность которой возросла в преддверии выборов в Бундестаг. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Как говорится в публикации, германская прокуратура считает, что в течение нескольких месяцев российские хакеры пытались получить доступ к электронной почте членов Бундестага и земельных парламентов - ландтагов с помощью так называемых фишинговых писем. Мишенью хакерских атак становилась главным образом почта депутатов от партий правящей коалиции - христианских демократов и СДПГ. В германских спецслужбах уверены, что за хакерами стоит российское государство в лице Главного управления Генштаба Минобороны, известного как ГРУ.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг ранее предупреждал, что в результате кибератак могли быть похищены частные данные, которые впоследствии могут быть использованы для распространения фейковых новостей и кампаний по дискредитации.
6 сентября МИД Германии выступил с заявлением в связи с хакерскими атаками, которое германская пресса называет "необычно резким". "Федеральное правительство настоятельно призывает российское правительство незамедлительно прекратить эту недозволенную киберактивность", - говорилось в заявлении. Представитель МИД также напомнила, что ещё в 2015 году предположительно хакеры ГРУ взломали IT-сеть Бундестага. Нынешние действия России власти Германии сочли "угрозой для демократического процесса волеизъявления". Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения бездоказательными и беспочвенными.
Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ, пройдут 26 сентября. Согласно последним опросам, лидируют социал-демократы, ХДС/ХСС уходящего с поста канцлера Ангелы Меркель - только на втором месте.
Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной суд на год ограничил свободу
Преображенский суд Москвы приговорил активистку Марию Алёхину к 1 году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Прокуратура запрашивала 2 года.
Участницу Pussy Riot признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за её поста с призывом выйти на акцию протеста в Москве 23 января. Обвинение утверждает, что призыв Алёхиной создал угрозу массового заболевания коронавирусной инфекцией. Вину она не признала.
Алёхина была одной из последних обвиняемых по "санитарному делу", кому суд назначил наказание. Приговор пока ещё не вынесен врачу, соратнице политика Алексея Навального Анастасии Васильевой.
Ограничение свободы означает запрет на выход из дома в ночные часы, на смену места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, на участие в массовых мероприятиях и на выезд за пределы Москвы и Московской области без разрешения.
"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года ограничения свободы (обе после приговора покинули Россию), Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку. С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.
- Алёхина получила широкую известность после того, как в 2012 году была арестована после так называемого панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя и вместе с Надеждой Толоконниковой приговорена к реальному сроку лишения свободы по обвинению в хулиганстве.
В Грузии создано движение за возвращение Михаила Саакашвили
Лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. По её словам, политическое преследование бывшего президента должно быть прекращено, он должен вернуться на родину и вновь получить гражданство, которого его несправедливо лишили.
«Мы должны дать ему возможность работать, он блестящий реформатор, он уже доказал это», – заявила она.
Как пишет СОВА, Чарквиани обрушилась с критикой на действующие власти, заявив, в частности, что они не могут справиться с пандемией. Большое количество жертв COVID-19 для такой маленькой страны, по её словам, равносильно геноциду.
«У нас было государство, но в руках работающего на Россию правительства-марионетки Бидзины Иванишвили мы его лишились. Поэтому, основываясь на заявлении Михаила Саакашвили о его возвращении, которое я лично считаю необходимым, я выступаю с инициативой – сегодня на общественных началах создается организация (а никак не партия), которая называется «Всеобщее народное движение». Мы должны мирно вернуть в страну президента, который развивал грузинское государство, создавал за счет инвестиций разрушенное, погасшее, развалившееся грузинское государство. Он поставил страну на ноги», – заявила Чарквиани.
6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября.
«Уверен, грузинский народ освободит себя и освободит меня. Я не боюсь отдать свою судьбу в руки грузинского народа», – заявил тогда экс-президент Саакашвили.
Ранее политик уже неоднократно заявлял о намерении вернуться в Грузию, в частности, перед предыдущими парламентскими выборами. В правящей партии «Грузинская мечта» каждый раз заявляли, что, как только это произойдет, бывший президент будет задержан, поскольку является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и в его отношении заочно вынесен ряд обвинительных приговоров.
Партия «Гирчи – больше свободы» разместила предвыборную рекламу на порносайте
В преддверии муниципальных выборов оппозиционная партия «Гирчи – больше свободы» разместила свою политическую рекламу на одном из крупнейших порноресурсов в мире PornHub.
Лидер партии Зураб Джапаридзе пояснил, что у данного варианта рекламы есть несколько преимуществ, главное из которых – относительная дешевизна. По его словам, на съемку видеороликов и размещение билбордов денег у партии нет. Собственный баннер на PornHub у Джапаридзе был и во время президентских выборов 2018 года.
«Размещение рекламы обошлось всего в 3 доллара. Мы проводим дешевую предвыборную кампанию», – сказал Джапаридзе журналистам.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», «Гирчи – больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. Участвуя в предвыборной гонке вместе с другими оппозиционными партиями, партия представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси. Кроме того, «Гирчи» назвала своих кандидатов в депутаты сакребуло нескольких городов.
Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.
Зеленский предупредил о риске большой войны России против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Об этом он заявил в беседе со Стивеном Сакуру на Ялтинской конференции YES Brainstorming 2021, проходящей в Киеве.
По словам Зеленского, такую угрозу считает реальной и глава Белого дома Джо Байден, с которым украинский лидер встретился в начале сентября в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой "никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси".
Из слов Зеленского следует, что Байден пообещал поддержать усилия Украины в деле обороны воздушного пространства и укрепления военно-морского флота. В то же время, пояснил украинский президент, следует посмотреть, "как будет в реальности – не на словах, а на деле".
Он напомнил, что во время визита в Вашингтон снова не получил конкретного ответа на вопрос о готовности США принять Украину в НАТО.
Во время отдельного выступления на конференции Зеленский высказал мнение, что "Украина давно готова" к вступлению в Североатлантический союз. Он назвал украинскую армию одной из сильнейших, а критику в её адрес из-за недостатка реформ – "не до конца откровенной". Президент высказал уверенность, что без Украины НАТО и Евросоюз будут нести потери и ослабляться.
В конце августа президент Украины совершил рабочий визит в американскую столицу. Встреча Зеленского с Байденом закончилась подписанием ряда документов, а также решением США оказать Киеву дополнительную военную помощь в размере 60 миллионов долларов, которая будет включать в том числе еще одну партию противотанковых комплексов "Джавелин".
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Азербайджанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы с Ираном
В Госпогранслужбе (ГПС) Азербайджана заявили, что задержали наркокурьера при попытке контрабанды наркотических средств из Ирана общим весом почти 12 кг.
«8 сентября трое неизвестных были замечены в зоне службы погранзаставы близ села Беюк-Бахманлы Физулинского района Горадизского погранотряда ГПС при попытке нарушить государственную границу Ирана с Азербайджаном», – отмечается в информации ГПС.
По данным ведомства, нарушители не подчинились приказу погранотряда остановиться, и проигнорировали предупредительный огонь в воздух, поэтому пограничники вынуждены были применить оружие.
«Один из нарушителей был ранен, остальные двое, воспользовавшись темным временем суток и лесистой местностью, сумели скрыться», – подчеркивает ведомство.
Отмечается, что раненый был доставлен в Центральную больницу Физулинского района, где ему оказали медпомощь.
«В ходе расследования задержанный представился как гражданин Ирана Замани Мирасгар Мирага оглу, 1981 года рождения. В ходе досмотра находившейся в его руках сумки в одном из пакетов было обнаружено похожее на наркотики вещество, весом приблизительно 11 кг 770 грамм», – сообщили в ГПС.
С целью выявления и задержания других нарушителей границы, территория вдоль государственной границы была закрыта в направлении, где был зафиксирован инцидент, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии
36-летний турист из России погиб в районе Шакуранского водопада в Абхазии. Об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, житель города Белебей (Республика Башкортостан) Алексей Ветров накануне упал с 40-метровой высоты.
«Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 15 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы», – говорится в сообщении.
ПАРНАС призвала сторонников голосовать за «Яблоко»
Оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала своих сторонников голосовать на предстоящих выборах в Госдуму России за список партии "Яблоко".
Об этом говорится в одобренном накануне заявлении ПАРНАС. ""Яблоко стала единственной допущенной к участию в этих выборах партией, отстаивающей близкие нам принципы демократии и свободы" - говорится в документе. В нём отмечается, что власти "сделали всё, чтобы не допустить к участию в выборах оппозиционные политические организации, популярных политиков и общественных деятелей демократического фланга", однако даже в этой ситуации, по мнению партии, игнорировать выборы нельзя. Отдельный призыв поддержать "Яблоко" направлен к сторонникам Алексея Навального, названного в документе "политическим узником".
ПАРНАС также опубликует список кандидатов по одномандатным округам, которых партия поддержит - в него войдут представители "Яблока" и самовыдвиженцы.
У сторонников Навального несколько иной подход к голосованию - по партийным спискам они призывают голосовать за любую, кроме "Единой России", партию, имеющую шансы на преодоление 5-процентного барьера, а по одномандатным округам - за кандидатов так называемого Умного голосования, то есть наиболее сильных, по их мнению, соперников кандидатов от "ЕР" вне зависимости от партии. В "Яблоке" такой подход критикуют.
ПАРНАС - оппозиционная партия, возглавляемая Михаилом Касьяновым. Она участвовала в прошлых выборах в Думу и набрала менее 1 процента голосов. В нынешних выборах ПАРНАС не участвует. В июне Минюст приостановил деятельность партии, сославшись на нарушения.
«Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2»
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2". Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины. Многие страны мира рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг для давления Москвы на Киев. В России такую постановку вопроса отвергают.
О завершении строительства утром сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на оперативном совещании, передаёт пресс-служба "Газпрома". Работы по укладке труб завершились 6 сентября. Поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября, а обе нитки могут заработать к 1 декабря, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд стран Евросоюза и Украина считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев и усилит зависимость стран ЕС от российских поставок. "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции.
Укладку труб строители рассчитывали завершить ещё в 2019 году. Однако достройка последних километров почти не продвигалось после того, как санкции против "Потока" ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа. Администрация Байдена решила, что остановить строительство уже невозможно, а противодействие проекту мешает хорошим отношениям между Вашингтоном и Берлином.
Строительство завершено на фоне беспрецедентно высоких биржевых цен на газ в Европе. С начала года они увеличились почти вчетверо. В конце августа цена впервые в истории превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. В четверг цена поднялась уже до 700 долларов. Еще в июне сентябрьские фьючерсы на газ торговались по цене около 316 долларов.
Одной из причин повышения цен эксперты называли нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в преддверии запуска "Потока".
- Согласно антимонопольному законодательству ЕС "Газпром" может использовать только половину мощности газопровода, а вторую половину предоставить альтернативным поставщикам. Для обхода этого правила ветки должны были быть достроены в срок. На вторую половину мощности в России претендует госкорпорация "Роснефть", фактически добиваясь отмены экспортной монополии "Газпрома".
В Дании отменили все ограничения, введённые ранее из-за COVID-19
В Дании с пятницы, 10-го сентября, отменены все ограничения, связанные с коронавирусом.
Отныне COVID-19 не считается в этой стране "заболеванием, критическим для общества", пишет "Немецкая волна". Отныне посещать массовые мероприятия можно будет без справки о вакцинации. Ранее отменили масочный режим. C начала месяца возобновилась ночная жизнь спустя полтора года её отсутствия, но от посетителей вначале требовали так называемые корона-паспорта. Теперь для баров, дискотек, а также фитнес-центров и других мест для отдыха, релаксации и спорта это требование снято.
Причиной отмены ограничительных мер стал высокий уровень вакцинации от коронавируса. В Дании полностью привиты 83 процента населения старше 12 лет. В то же время пока сохранится ряд ограничений для въезда в страну – исходя из того, откуда въезжает тот или иной человек. К примеру, прибывшие из Германии (за исключением граничащей с Данией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) обязаны пройти тест на коронавирус.
К концу сентября перейти от обязательных ограничений к рекомендациям намерено другое скандинавское государство – Швеция.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в конце августа, заявила, что в государствах-членах блока к концу лета были привиты 70 процентов взрослого населения или свыше 250 миллионов человек. Фон дер Ляйен назвала это "значительным достижением". "Но мы должны продолжать двигаться вперёд. Нам необходимо вакцинировать ещё больше европейцев", - подчёркивала тогда глава Еврокомиссии.
В Грузии началось строительство 9-километрового тоннеля Квешети-Коби
В Грузии началось строительство нового 9-километрового тоннеля Квешети-Коби. На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам главы правительства, новая дорога Квешети-Коби и уникальный для Южного Кавказа тоннель – это проект века, после завершения которого дорога от Тбилиси до Казбеги будет занимать полтора часа.
«Это самый большой тоннель на всем Южном Кавказе, его длина составляет 9 километров, и по своим параметрам он не имеет аналогов в мире. Стоимость проекта составит 1,2 млрд лари. Будет построена и объездная дорога Гудаури, по которой из Тбилиси до Гудаури можно будет добраться за один час. Это, конечно, разгрузит Гудаури и превратит его в современный курорт европейского типа», – сказал премьер.
Как пишет Общественный вещатель, строительство 23-километровой дороги Квешети-Коби и 9-километрового тоннеля является частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг. Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и реконструкцию одного моста.
- Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс – отрезок Коби-Гудаури (близ грузино-российской границы), который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.
- Стоимость проекта дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). За работами следит международная надзорная компания UBM. Проект планируется завершить к 2024 году.
Национальный антитеррористический комитет заявил об убийстве двух боевиков в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет заявил об убийстве двух предполагаемых боевиков в спецоперации в Буйнакском районе Дагестана.
На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине предполагаемых боевиков — готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр НАК.
Рано утром режим контртеррористической операции был введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана.
- Ранее сообщалось, что Росгвардия отчиталась об убийстве 250 предполагаемых боевиков на Северном Кавказе за пять лет - с 2016 по 2021 год. В ведомстве заявили о ликвидации 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований.
- Несмотря на заявления российского руководства о ликвидации терроризма на Северном Кавказе, в регионе регулярно проходят перестрелки с полицией и задержания обвиняемых в участии в той или иной террористической организации. Нередко обвиняемые по таким делам заявляют о незаконном преследовании и пытках.
- Кавказ.Реалии ранее писал об отсутствии эффективной работы по профилактике терроризма на Северном Кавказе и об опасных последствиях использования для борьбы с подпольем только лишь силовых методов.
Байден обязал миллионы госслужащих сделать прививки от COVID-19
Президент США Джо Байден объявил в четверг, что все федеральные госслужащие, работники медицинских учреждений, получающих деньги от государства , а также сотрудники крупных компаний обязаны сделать прививку от COVID-19.
Эти требования затронут примерно 100 миллионов американцев — две трети всех занятых в стране, сказал президент США во время своего обращения в четверг.
До сих пор госслужащие в США могли выбирать между вакциной и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.
Байден заявил, что должны быть вакцинированы 300 тысяч педагогов в федеральных программах Head Start , а также 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid.
Согласно распоряжению президента США, компании с числом работников больше ста под угрозой больших штрафов должны ввести у себя обязательное вакцинирование либо еженедельное тестирование на коронавирус.
В США сейчас полностью привиты чуть более 53 процентов населения.
В своем выступлении Байден представил новый план борьбы с пандемией. Он включает шесть пунктов : повышение уровня вакцинации, усиление защиты уже привитых людей, расширение тестирования и ношения масок, обеспечение бесперебойной работы школ, защита экономики от вызванного пандемией спада и улучшение системы лечения от коронавирусной инфекции нового типа.
Республиканцы раскритиковали новые меры Белого дома по борьбе с COVID-19. Они обвинили Байдена, объявившего об обязательной вакцинации госслужащих, в превышении полномочий.
Распоряжение президента вызвало неоднозначную реакцию среди представителей крупнейших профсоюзов. Так глава Федеральной ассоциации сотрудников правоохранительных органов Ларри Косме, назвал действия президента США "ошибочными". Вакцинацию "следует продвигать посредством просвещения и поощрения, а не принудительным путем", считает глава профсоюза, представляющего интересы 30 тысяч сотрудников федеральных правоохранительных органов из 65 федеральных агентств.
- По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено 40 с половиной миллионов случаев заражения коронавирусом, более 650 тысяч человек умерли. Большинство новых заражений в стране связано со штаммом дельта. Число смертей от COVID-19 вернулось к мартовскому уровню, ежедневно в стране умирает более полутора тысяч пациентов.
COVID-19 в Грузии: 2262 новых случаев, 54 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8089.
За сутки в стране выявили 2262 новых случая коронавируса. Накануне провели 34 225 тестов: PCR-тестов – 15 178, экспресс–тестов на антиген – 19 047.
Выздоровели еще 2795 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 575 210, выздоровевших – 534 559.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,61%, за последние 14 дней составляет 8,27%, за неделю – 7,42%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 325 человек, всего в Грузии использовано 1 433 296 вакцин.
Edison Research: «Грузинская мечта» – 33%, «ЕНД» – 25%, «За Грузию» – 10%
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей: «Если бы завтра проводились местные выборы, за кого бы вы проголосовали?».
В рейтинге лидирует правящая партия страны «Грузинская мечта», на втором месте – «Единое национальное движение», на третьем – партия экс-премьера Георгия Гахария.
- «Грузинская мечта» – 33%
- «Единое национальное движение» – 25%
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 10%
- Лейбористская партия – 6%
- Гирчи – Больше свободы (Зураб Джапаридзе) – 4%
- «Лело» – 3%
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 3%
- «Альянс патриотов Грузии» – 3%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» – 2%
- «Европейская Грузия» – 2%
- «Гирчи» (Яго Хвичия) – 2%
- «Эри» (Леван Васадзе) – 2%
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%
- Другие партии – 2%
Рейтинг доверия политикам, по информации Edison Research, возглавляют экс-премьер Георгий Гахария и мэр Тбилиси Каха Каладзе. 55% опрошенных оценивают их деятельность положительно, 45% – отрицательно.
- Исследование проводилось с 13 августа по 5 сентября. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-3%.
- Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
В Абхазии подтверждено 86 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 379 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 920 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21 780 человек.
Глава абхазского Минздрава провел выездное совещание оперштаба по защите населения от коронавируса
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба провел в администрации Гудаутского района выездное совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Медики обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, вопросы дежурства сводных медицинских бригад в Гудаутском ковидном госпитале, тему оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечение больниц медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Открывая заседание оперштаба, Эдуард Бутба отметил, что на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике контролируемая и необходимо работать в том же ключе.
Главный санитарный врач республики Людмила Скорик проинформировала министра о том, что наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусом. С начала учебного процесса случаи заражения среди школьников минимальны. Она отметила, что при входе в школу уже не проверяется температура и не обрабатываются руки. По мнению Людмилы Скорик, необходимо решать вопрос нахождения родителей, ожидающих детей у школ. Они скапливаются в одном месте, без масок и соблюдения социальной дистанции, что способствует распространению вируса. «Если в школах и дальше будут выполняться все предписания, то выявляемость заболевания также будет минимальной», – отметила она.
Министру здравоохранения доложили и о работе ПЦР-лаборатории в Очамчирской СЭС, которая бесперебойно работает уже неделю. Местные специалисты могут проводить до 100 исследований ежедневно. В таком же режиме работает ПЦР-лаборатория и в Гагрской ЦРБ. По словам заместителя главного санитарного врача Астана Авидзба, при полной комплектации сотрудниками, обе лаборатории смогут проводить до 250 исследований в сутки. Это значительно облегчит работу центральной лаборатории СЭС во время пиковых нагрузок.
Начальник отдела формации Минздрава Ахра Аджба проинформировал собравшихся, что медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты. Также он отметил, что на следующей неделе в Абхазию доставят 50 упаковок препарата «Артлегия» и 30 упаковок «Актемры», применяемых в лечении коронавирусной инфекции.
Завершая заседание, Эдуард Бутба поручил проработать вопрос подготовки врачей и медсестер, ранее не задействованных в работе ковидных медучреждений, чаще проводить видео-конференции с российскими коллегами обмениваться опытом и приглашать их в Абхазию, обновить протоколы лечения коронавирусных больных, усилить контроль за назначениям лекарственных препаратов врачами амбулаторного звена, направить на практику студентов медицинского колледжа.
По решению оперативного штаба министр здравоохранения будет обращаться в правительство по вопросу приобретения для Гудаутской ЦРБ дополнительного электрогенератора. Данное оборудование необходимо медучреждению для подготовки к зиме и веерным отключениям электроэнергии.
Археологи обнаружили новый очаг обитания древних гоминидов на юге Грузии
Еще один очаг обитания древних гоминидов обнаружен в муниципалитете Дманиси на юге Грузии. Возраст находки около 1,77-1,84 миллиона лет.
Национальный музей Грузии сообщает, что обнаруженные недалеко от деревни Квемо Орозмани новые артефакты полностью изменили представление об этом памятнике. Более того, появились свидетельства того, что помимо знаменитого археологического памятника Дманиси есть еще одно доисторическое место мирового значения.
В результате археологических раскопок в Дманиси, наряду с останками хорошо сохранившихся погребенных животных, были обнаружены артефакты раннего палеолита (1,77-1,84 миллиона лет) - каменные орудия труда, каменный отщеп и другое.
«Открытие Орозмани представляет большой научный интерес для грузинских и зарубежных экспертов, поскольку утверждается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию», - говорится в сообщении музея.
По информации агентства «Новости-Грузия», с 20 августа 2021 года проходит первый сезон международной научной экспедиции с участием грузинских и американских ученых и студентов по изучению памятника Орозмани. Руководит экспедицией научный сотрудник Национального музея Георгий Бидзинашвили.
Палеонтологический памятник Орозмани известен исследователям с 1960-х годов. В 2010 году группа грузинских и французских исследователей определила дату памятника методом абсолютной датировки палеонтологического памятника. Результаты опубликованы в международном рейтинговом журнале.
Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Дманиисский гоминиид - вымершая форма гоминидов, чьи останки были обнаружены на территории Грузии впервые в 1991 году. Это самые древние из известных представители рода Homo, обитавшие на территории вне Африки.
Сначала этот вид назывался Homo georgicus - «Человек грузинский», однако позднее стало преобладать мнение о том, что эти существа являлись локальной разновидностью человека прямоходящего (Homo erectus georgicus).
Их изучение показало, что когда-то небольшое количество возможных предшественников человека современного типа, вероятно, мигрировало из Африки на Кавказ, где они либо вымерли, либо могли эволюционировать в Homo erectus. Во втором случае, по версии испанских антропологов, потомки эректусов, Homo antecessor, могли бы вернуться назад в Африку, где и началась их дальнейшая эволюция к Homo sapiens, который впоследствии вышел из Африки и распространился по всему миру.
МВД: Налетчик на «Банк Грузии» в Кварели обвинен в терроризме
МВД Грузии распространило официальную информацию о задержании вооруженного человека, напавшего сегодня, 9 сентября, на филиал «Банка Грузии» в небольшом городе Кварели в регионе Кахетии.
Операция по освобождению захваченных им заложников и задержанию самого налетчика обошлась без кровопролития и даже без стрельбы. «49-летний мужчина обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов», - отмечает МВД.
По словам очевидцев, задержанный является жителем соседнего Телавского муниципалитета.
МВД отмечает, что вооруженный мужчина днем ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, с целью заполучить крупную сумму денег. На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и начаты оперативно-следственные мероприятия. В результате переговоров представителя ведомства с захватчиком, злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, после чего его задержали.
Следствие ведется по трем статьям – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт», «захват заложника в террористических целях», сообщает «Новости-Грузия».
Путин и Лукашенко рассказали об отказе от политической интеграции Москвы и Минска
Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали российско-белорусскую политическую интеграцию. Об этом президент России объявил на пресс-конференции по итогам саммита двух политиков в Москве 9 сентября. По его словам, чтобы вернуться к этому вопросу нужно «сначала построить экономический базис».
По словам Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают политическую интеграцию много лет , после того как наткнулись в решении этого вопроса на непреодолимые противоречия. «Но если нам надо будет, мы к этому вернемся, - заявил он. - Главное, чтобы этого хотели наши народы. За нами не заржавеет». Он добавил, что они с Путиным «учитывают ошибки Евросоюза и СССР» и решили заниматься интеграцией «с фундамента, а не с крыши».
Лукашенко так же заявил, что страны не обсуждают единую валюту. По его словам, главы Центробанков двух государств заявили ему с Путиным, что это плохая идея. При этом проходят переговоры о едином эмиссионном центре, но в этом вопросе договориться не получается.
На саммите в Москве стороны, по словам Путина, договорились о проведении «общей макроэкономической политике». Достигнута договоренность об одобрении 28 интеграционных программ, в том числе, об объединении нефтяного и энергетического рынков и гармонизации налоговой политики.
В чем будут заключаться объединение и гармонизация, и что они будет означать на практике - на пресс-конференции не раскрыто. Обещано, что документы будут опубликованы позднее. Кроме того, договоренности будут обсуждаться на заседании представителей правительств двух стран в Минске, оно запланировано на пятницу.
- В 2000 году Москва и Минск ратифицировали договор о создании Союзного государства. Документ носит преимущественно декларативный характер, на практике странам в рамках союза до сих удалось договориться только о незначительных экономических уступках друг другу.
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