«Люди просто стоят с документами, и это все, кстати, владельцы автомобилей с абхазскими номерами»

«Я слышала, как они говорили, что вы к своему правительству обращайтесь, нам не надо вопросы задавать». О проблемах при пересечении КПП «Псоу» – в нашем традиционном сухумском опросе.

– Пересекали ли вы абхазо-российскую границу в последнее время на автомобиле, сколько у вас ушло времени на это и возникали ли какие-то трудности?

Андрей: Да, буквально недавно, когда я пересекал границу, у меня заняло время примерно 1 час 40 минут, и то с учетом того, что у меня был сделан постоянный ВВОЗ (временный ввоз автомобилей) и там очередь небольшая была. Тем не менее я все равно простоял в очереди очень долгое время.

– Как вы думаете, с чем это связано?

Андрей: В последнее время пересечение границы на автотранспорте происходит чуть в другом режиме. Именно под ангар машины заезжают только на свободные места. Дальше человек идет, оформляет документы, ВВОЗ оформляет, чтобы печать поставили, зафиксировали, и только после этого, когда машина выезжает, запускают другую машину, стоящую на границе с абхазской стороны, машину только в этом случае пропускают. Теперь, получается, как раньше возможно было проехать, оставить машину и вернуться, там оформиться, такого варианта уже нет. Очередь немного сократили в том плане, что люди, не заезжая на границу, стоят в очереди вплоть до моста, который расположен на Псоу.

Асида Адлейба: Несколько раз за последний месяц я застревала на границе на два, а то и на три часа. Как мне кажется, сейчас граница работает не в полную мощность, потому что при той инфраструктуре, которая есть, из десяти кабинок работает только одна, которая ставит печать на ВВОЗ. Соответственно, это снижает ее пропускную способность, образуется очередь из этих машин, потому что каждому автомобилисту с абхазскими номерами нужно поставить эту печать ВВОЗ, закрыть ВВОЗ. Конечно, если ты, как пассажир, пересекаешь на автомобиле, там есть помещение, где ты должен пройти паспортный контроль. Я несколько раз за последний месяц попадала – в этом помещении было столько людей, что невозможно было дышать. Мне даже самой пришлось оказывать первую помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ, потому что там здоровому человеку очень сложно находиться, а что говорить о людях, которые в возрасте, у которых какие-то заболевания. И еще когда мы стараемся надеть маску, это все очень сложно дается. К сожалению, пока что решения ситуации мы не видим.

Артур: Да, пересекал границу на автомобиле три дня назад. У меня российские номера, поэтому мы границу быстро прошли. А люди, у кого абхазские номера, они чуть дольше пересекают границу. Наверное, это связано с временным ввозом автомобилей.

– По времени приблизительно сколько у вас заняло пересечение границы?

Артур: Где-то час.

Низфа Аршба: Нужно было поехать в Адлер, туда мы переезжали где-то полтора часа, наверное. В жару, огромное количество машин… больше всего времени уходит на прохождение паспортного контроля. Ты выходишь из автомобиля, заходишь в здание, где без масок сотни людей, в окошки, часть из которых закрыта. Слава богу, мы уехали. Обратно очередь начиналась, когда абхазо-российскую границу переезжаешь – на той стороне есть заправка. Оттуда вся часть кольца, вся она была забита. Там мы простояли более пяти часов. Сидишь в автомобиле и смотришь, что происходит. Люди просто стоят с документами, и это все, кстати, владельцы автомобилей с абхазскими номерами. То есть для россиян есть другие полосы, через которые они уезжают. У одной будки стоит очень много людей, а там человека нет, он куда-то вышел. Потом, когда начинают задавать вопросы, они им говорят, что какая-то база зависла, какие-то проблемы в последнее время с некой базой, из-за чего все это происходит. Я слышала, как они говорили, что вы к своему правительству обращайтесь, нам не надо вопросы задавать. Больше пяти часов, я под утро приехала домой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия