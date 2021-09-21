В ближайшие три года Россия потратит на оборону почти 11 триллионов рублей 

В МВД Грузии заявляют о начале расследование инцидента в Дманиси, где сегодня во время драки были ранены двое сторонников оппозиции. В ведомстве пока не уточняют, по какой статье начато расследование и собираются ли кого-либо задерживать, передает «Новости-Грузия».

Инцидент, после которого двое активистов оппозиции доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел сегодня в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Представители объединенной оппозиции обвинили представителей правящей партии в том, что они устроили драку во время встречи оппозиционных кандидатов с избирателями в Дманиси.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал инцидент в Дманиси – он считает, что правящая партия не имеет к этому отношения.

Ранее лидер оппозиции Ника Мелия заявил, что руководство «Грузинской мечты» «должно ответить» за ранение активистов оппозиции. Между тем Кобахидзе назвал «дегенератом» человека, который сделал это.

«То, что случилось в Дманиси, этому нет оправдания и это совершенно неприемлемо. Ответственность за это возьмут люди, которые в этом виноваты. Когда имеет место эксцесс, а этот инцидент был эксцессом, в такое время это является ответственностью конкретного лица. Почему я должен брать за это ответственность на себя? Их ранил какой-то человек, какой-то дегенерат. Это вы должны взять ответственность за ту постоянную ненависть, насилие, зло, которое ежедневно транслируется по вашим телеканалам», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.

Еще один представитель «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе считает, что виновники конфликта должны быть наказаны. По его словам, все должны воздержаться от любого рода провокаций, и у них нет оправданий.

Между тем в штабе партии «Грузинская мечта» в Дманиси заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.