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В ближайшие три года Россия потратит на оборону почти 11 триллионов рублей
Расходы России на национальную оборону в 2022 году составят более трех с половиной триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем в году текущем, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
В проекте также указано, что в 2024 году сумма, выделенная на нужды армии и военно-промышленного комплекса, будет увеличена еще на 300 миллиардов. Всего оборонные расходы России в ближайшие три года составят 10,8 триллиона рублей.
Во вторник правительство России одобрило проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы до 1 октября.
Другие новости дня
Инцидент в Дманиси: в «Грузинской мечте» не признают свое участие
В МВД Грузии заявляют о начале расследование инцидента в Дманиси, где сегодня во время драки были ранены двое сторонников оппозиции. В ведомстве пока не уточняют, по какой статье начато расследование и собираются ли кого-либо задерживать, передает «Новости-Грузия».
Инцидент, после которого двое активистов оппозиции доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел сегодня в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Представители объединенной оппозиции обвинили представителей правящей партии в том, что они устроили драку во время встречи оппозиционных кандидатов с избирателями в Дманиси.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал инцидент в Дманиси – он считает, что правящая партия не имеет к этому отношения.
Ранее лидер оппозиции Ника Мелия заявил, что руководство «Грузинской мечты» «должно ответить» за ранение активистов оппозиции. Между тем Кобахидзе назвал «дегенератом» человека, который сделал это.
«То, что случилось в Дманиси, этому нет оправдания и это совершенно неприемлемо. Ответственность за это возьмут люди, которые в этом виноваты. Когда имеет место эксцесс, а этот инцидент был эксцессом, в такое время это является ответственностью конкретного лица. Почему я должен брать за это ответственность на себя? Их ранил какой-то человек, какой-то дегенерат. Это вы должны взять ответственность за ту постоянную ненависть, насилие, зло, которое ежедневно транслируется по вашим телеканалам», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.
Еще один представитель «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе считает, что виновники конфликта должны быть наказаны. По его словам, все должны воздержаться от любого рода провокаций, и у них нет оправданий.
Между тем в штабе партии «Грузинская мечта» в Дманиси заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.
США впервые ввели санкции против платформы по обмену криптовалют
США впервые ввели санкции в отношении платформы по обмену криптовалют SUEX. Об этом сообщило Министерство финансов США.
В заявлении Минфина говорится, что криптобиржа через филиалы в России позволяла делать незаконные платежи при кибератаках. Для этого было задействовано как минимум восемь типов программ-вымогателей.
По данным американских властей, более 40 процентов известных транзакций SUEX были связаны с незаконными организациями. Такие криптобиржи способствуют незаконной деятельности для получения собственной незаконной прибыли, сообщает Минфин США.
С момента образования в 2018 году SUEX перевела криптовалюту на сумму на сотни миллионов долларов – в основном в биткоинах. В 2020 году платежи хакерам-вымогателям, мошенникам и операторам даркнета превысили 400 миллионов долларов – это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом.
Внебиржевой брокер криптовалюты SUEX юридически зарегистрирован в Чехии, но в стране не присутствует. Биржа работает в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других регионах России и на Ближнем Востоке. SUEX утверждает, что может конвертировать активы в криптовалюте в наличные в этих филиалах и выводить в физические активы, такие как недвижимость, автомобили и яхты.
Гарибашвили принял участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Общественный вещатель.
К участникам генеральных дебатов обратились Генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи, президент США Джозеф Байден, президент Бразилии и другие лидеры.
Основная тема генеральных дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - «Укрепление устойчивости стран через надежду для выздоровления людей от нового коронавируса, устойчивого восстановления экономики, реагирования на потребности планеты, уважения прав людей и возрождение сути Организации Объединенных Наций».
Глава правительства Грузии выступит перед участниками 76-й сессии Генассамблеи 24 сентября.
Перед открытием недели высокого уровня, от имени Генерального секретаря ООН был проведен официальный прием для лидеров государств-участников, на котором присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В грузинскую делегацию во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму
Центризбирком по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.
В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди».
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
В новый состав депутатов от «Единой России» в этом году вошел политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины.
От «Справедливой России – за правду» в Госдуме среди прочих будет Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов «ДНР».
По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошел Анатолий Вассерман, известных по телевизионным играм «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.
Движение за права избирателей «Голос» (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. В МВД рассказали, что получили более 750 заявлений с жалобами на ход голосования. ЦИК подтвердил 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах.
СМИ: жестокой убийство в Марнеули началось с 20 лари
Телекомпания «Пирвели» рассказала о деталях жестокого убийства в Марнеули (регион Квемо Картли).
МВД Грузии сегодня сообщило о задержании в Марнеули троих человек – двое из них обвиняются в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, еще один их знакомый – в том, что знал о случившемся, но не проинформировал полицию.
По данным телекомпании, конфликт начался из-за 20 лари (7 долларов). 28-летний Джавип Човдаров работал водителем маршрутного такси на линии Ипнари-Марнеули и возил пассажиров на рынок. В тот день шофер попросил одну из женщин, у которой скопился долг за поездки, заплатить ему 20 лари. Женщина позвонила своим родственникам, которые проживали в Марнеули, и попросила их вмешаться в ситуацию. Двое мужчин встретили маршрутку возле рынка.
В тот день, 18 сентября, водитель пропал с территории рынка. Члены семьи безуспешно его разыскивали. По данным следствия, похитители связали мужчину по рукам и ногам, вывезли из Марнеули, а затем утопили в одном из оросительных каналов, привязав к его телу тяжелый предмет.
Мать убитого рассказала журналистам, что на теле были найдены повреждения, что свидетельствует о том, что до того, как убить, ее сына избили.
Посольство РФ: заявление Лондона о «третьем участнике» безосновательны
Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами, заявили во вторник в посольстве РФ в британской столице. Как сообщил «Интерфакс», в посольстве назвали «смехотворным» заявление британской стороны о прибытии и выезде «некоего лица» из Великобритании.
В посольстве подчеркнули, что «российская сторона по-прежнему
открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных
ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически
мотивированного «назначения» виновных».
Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении
россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.
Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество «новичок» против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.
В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не
будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.
Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН
Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. Это первое выступление Байдена на Генассамблее ООН в качестве президента.
Прямую трансляцию вел телеканал «Настоящее время».
По словам президента США, его администрация намерена продвигать ориентированное на дипломатию мировоззрения. Байден отметил, что Вашингтон восстановил важные партнерства со многими странами и Евросоюзом. «Мы снова присутствуем на международных форумах, прежде всего в ООН», - подчеркнул Байден. Президент также отметил восстановление сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.
Военная мощь Соединенных Штатов может быть использована, но только в последнюю очередь. «Оружие не поможет в борьбе с пандемией», - сказал Байден, отметив важность научных разработок против COVID-19.
Байден также рассказал о важности климатических вопросов и напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату.
Также президент упомянул погибших в аэропорту Кабула американских солдат. «Мы знаем, как противостоять террористическим группам», - сказал Байден и отметил, что безопасность должна быть обеспечена не военными операциями, а улучшением жизни людей.
Вашингтон в партнерстве с G7 намерен оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете, отметил президент США.
Говоря об арабо-израильском конфликте, Байден отметил, что выступает за так называемое двугосударственное решение. По словам президента, Израиль должен мирно соседствовать с палестинским государством.
Комментируя права ЛГБТ, Байден отметил, что равные права должны быть у всех людей «будь то в Чечне, будь то в Камеруне». Также Байден упомянул белорусских протестующих, которые отстаивают свои права.
«Я здесь впервые за 20 лет на этой трибуне, когда США не ведут никакой войны. Обеспечить лучшее будущее можно уже сегодня», - сказал Байден.
- «Это важная и значимая неделя для президента Байдена и его лидерства на мировой арене, а также для продвижения некоторых важных приоритетов в плане национальной безопасности Америки и мира и процветания во всем мире», – заявили ранее в Белом доме.
- Такая позиция контрастирует с доктриной «Америка прежде всего», которой придерживался предшественник Байдена Дональд Трамп.
- В прошлом году заседание Генассамблеи прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В этом году участники собрались в очно, но из-за ограничений по коронавирусу состав групп-участников сокращен.
- Власти Нью-Йорка призвали всех участников вакцинироваться. Пользователи соцсетей обсуждают, что противник вакцинации президент Бразилии Жаир Болсанару, по всей видимости, не мог попасть в ресторан из-за отсутствия прививки и ел пиццу на улице.
В Дманиси двое активистов оппозиции получили ножевые ранения
Двое активистов оппозиции были ранены холодным оружием в Дманиси (регион Квемо Картли) сегодня во время встречи с избирателями. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода», депутат парламента Каха Окриашвили, передает «Новости-Грузия».
По его словам, на оппозиционеров напали те люди, которые год назад, во время проведения парламентских выборов, также проявляли агрессию, когда Окриашвили баллотировался в мажоритарные депутаты от округа Дманиси. Тогда Окриашвили избирался в составе блока «Сила в единстве».
«В селе Гантиади, во время предвыборной встречи, напали на активистов оппозиции и нанесли им ножевые ранения. Нападавшие – те же люди, которые в 2020 году на парламентских выборах нападали на меня и на моих сторонников. Это Зураб Окмелашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили и его сын, Давид Дауташвили. Оба раненых сторонника оппозиции перевезены в больницу. Есть видеозапись, подтверждающая этот факт. Обращаюсь к соответствующим структурам - ожидаем задержания виновников и скорейшего реагирования», - заявляет Окриашвили.
«Наш кандидат проводил в селе встречу, там были в основном женщины. Туда пришли 20-30 человек от «Мечты». Они устроили драку. Нож использовал сын кандидата от правящей партии, он тяжело ранил двух человек», - сказал Окриашвили. «Они проигрывают выборы и поэтому решили прибегнуть к таким действиям», - считает оппозиционный политик.
В МВД журналистам заявили, что пока выясняют подробности случившегося.
Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия разместил на своей странице в Fаcebook фотографию пострадавшего активиста. «В Дманиси «зондер-бригада» напала на нашего кандидата и ранила двух его сторонников. Мы не простим вам этого», - пишет Мелия, обращаясь к лидерам правящей партии.
Россия планирует увеличить финпомощь Южной Осетии и Абхазии в 2022-2023 годах
Россия в 2022 и 2023 годах планирует увеличить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии.
Как пишет ТАСС, об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Согласно документу, увеличение финансовой помощи Южной Осетии как в 2022-м, так и в 2023 году составит 786,2 млн рублей. Уточняется, что средства направляются на «реализацию соглашений, заключенных в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года».
Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического развития, согласно документу, в 2022 году планируется увеличить на 410 млн рублей, в 2023 году - на 401,5 млн рублей.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета, средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее заключенных РФ с Южной Осетией и Абхазией.
Грузия не признаёт прошедшие в Крыму выборы в Госдуму РФ
Власти Грузии не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
В Тбилиси подчеркивают, что голосование проходило с грубыми нарушениями международного права и законодательства Украины, пишет СОВА.
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года», – сказано в заявлении.
В МИД вновь подчеркнули, что Грузия подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
Ранее Министерство иностранных дел осудило проведение выборов в Госдуму в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США.
- Турция также не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «подобные заявления» в ведомстве «никогда не остаются без внимания».
- В Крыму прошло уже не первое голосование на российских выборах после аннексии. Результаты голосования на выборах в Думу в 2016 году в Крыму также не были признаны Западом - на практике это означало, например, то, что избранные в Крыму депутаты Думы не могли включаться в российские делегации в международных парламентских ассамблеях.
Патрушев: кое-где на Западе легализуют браки с животными
Секретарь Совета безопасности России, один из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина, Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что на Западе "организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей".
По словам Патрушева, на Западе происходит "планомерный подрыв нормальных гендерных отношений", отца и мать "переименовывают в родителей номер один и два", а кое-где "дело доходит до легализации браков с животными". Где именно, по его мнению, происходит последнее - Патрушев не уточнил.
Браки с животными не легализованы ни в одной стране Запада. Журналист Илья Шепелин предположил, что источником информации для главы Совбеза стал сатирический сайт фейковых новостей "Панорама". Он в 2018 году сообщал, что суд в Швеции якобы разрешил брак женщины и коня, после чего "новость", не имеющую отношения к реальности, перепечатал ряд других сайтов.
Тема якобы имеющей место легализации зоофилии или педофилии в странах Запада нередко звучит в заявлениях российских политиков, выступающих за "традиционные ценности". Известность получило высказывание депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлёва о том, что в Дании любой желающий якобы может изнасиловать в борделе черепаху.
Большая часть интервью Патрушева посвящена критике стран Запада и их внешей политики. В частности, в нём звучат обвинения в адрес США в том, что они "агрессивно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств" и в том, что они "являются основными зачинщиками беспорядка в мире". Звучит и критика в адрес англичан, которые якобы хотят "под новой вывеской «глобальной Британии» старыми методами строить свою империю". "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнёт" - говорит секретарь российского Совбеза. "Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов" - сетует он. Патрушев критикует также Японию, ЕС и Украину.
- Патрушев не единственный российский руководитель, цитирующий фейковые новости. Президент России Владимир Путин, например, использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Не называя её имени, он заявил, что "кто-то осмеливается публично говорить", что "несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране". Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.
Великобритания обвинила третьего россиянина по делу об отравлении Скрипалей
Следствие в Великобритании выдвинуло обвинения в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России.
По данным Скотленд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ (Главное управление Генштаба, военная разведка) Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвинёнными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В её результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.
О Сергее Федотове, он же Денис Сергеев, первым сообщили более двух лет назад расследователи из группы Bellingсat. Они же первыми раскрыли предполагаемые реальные имена Петрова и Боширова. Двое людей, представившихся Петровым и Бошировым, тогда появились в эфире RT и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. С тех пор они не появлялись на публике.
Би-би-си позднее выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Утверждается, что Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.
Он прилетел в Британию в марте 2018 года в тот же день, что и "Петров" с "Бошировым". Сам он в Солсбери не ездил, а находился в момент отравления в Лондоне. Полиция утверждает, что располагает доказательствами того, что все трое россиян несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки. Ранее об этом писал Bellingcat, ссылаясь на данные биллинга мобильного телефона Сергеева. "Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции. Как сообщает Би-би-си, Сергееву, как ранее Чепиге и Мишкину, заочно предъявлен ряд обвинений, в том числе в заговоре с целью убийства.
Известно также, что Сергеев под именем "Федотова" несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Он бывал и в Чехии вместе с "Петровом" и "Бошировым" - этих двоих в стране обвиняют в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году.
Представитель британской полиции подтвердил, что следствие расследует и возможную причастность группы сотрудников ГРУ к преступлениям за пределами Британии.
Отравление Скрипалей и обвинения в адрес сотрудников ГРУ привели к серьёзному кризису в отношениях между Лондоном и Москвой. Россия категорически отрицает причастность к отравлению.
Связали и сбросили в оросительный канал – убийство в Марнеули
МВД Грузии задержало в Марнеули (регион Квемо Картли) трех человек: 29, 35 и 40 лет, которые обвиняются в жестоком убийстве.
По данным следствия, 29-летний O.T. и 35-летний О.Г. 18 сентября, руководствуясь мотивом мести, связали своего знакомого 28-летнего Дж.Ч. по рукам и ногам. Затем его отвезли в одно из сел Марнеули, привязали к нему тяжелый предмет и сбросили в оросительный канал, в результате чего он погиб.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», следствие установило, что еще один знакомый задержанных, ранее судимый, стал свидетелем преступления, однако не стал сообщать об этом полиции.
О.Т. и О.Г. обвиняются в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет.
Третий задержанный – 40-летний С.А., обвиняется в укрытии информации об особо тяжком преступлении – ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.
МВД расследует факты незаконного лишения свободы, совершенного группой лиц по предварительному сговору, умышленного убийства, совершенного в группе при отягчающих обстоятельствах, и непредставления сообщения об особо тяжком преступлении, предусмотренном подпунктом «а» части 3 статьи 143, частью статьи 109 2 «д» Уголовного кодекса Грузии по статье 376 (2).
Бжания: граждане Абхазии смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке
Москва и Сухуми подготовили проект соглашения по облегченной процедуре получения абхазскими гражданами российского гражданства, заявил на пресс-конференции президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
«Достигнута договорённость о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих два гражданства», – отметил он.
По словам Бжания, его распоряжение «О подписании соглашения между республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства» от 25 августа текущего года уже направлено российской стране. «Нам потребовался год для решения этого вопроса», – добавил он.
Бжания говорит, что есть понимание с российской стороной о том, что «граждане республики Абхазия имеют право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».
«Сам порядок подачи заявления по приему российского гражданства, перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявления будут определяться указом президента Российской Федерации – после того, как будет подписано соглашение», – заявил абхазский лидер.
Отметим, что накануне Россия официально оформила соглашение о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Ранее проект соглашения одобрил президент России Владимир Путин.
Грузия и ОАЭ начнут переговоры по свободной торговле
Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая находится с рабочим визитом в ОАЭ.
«Грузия будет одной из первых стран региона, которая начнет переговоры по соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Важно, что переговоры начнутся без специального исследования, так как, учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам», – заявила Турнава после встречи в министерстве экономики ОАЭ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», между Грузией и ОАЭ растущая торговая динамика. По словам Турнава, ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему количеству грузинской продукции появиться на рынках этого государства.
У Грузии уже есть соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем.
До вступления в силу Brexit, Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.
Переговоры о свободной торговле уже ведутся с Сербией, планируется начать такие переговоры с Индией. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.
Турция заявила, что не признает выборы в российскую Госдуму в Крыму. МИД РФ ответил, что «делает выводы»
Турция не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму.
"Результаты выборов в Госдуму в Крыму, прошедшие 17-19 сентября, не имеют юридической силы для Турции", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Турция, как указывают в ведомстве, по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, пишет Настоящее время.
США, Евросоюз и Великобритания ранее также выпустили заявление о непризнании выборов на территории Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса. В самой Украине по факту состоявшихся в Крыму выборов завели уголовное дело о государственной измене (часть 1 статьи 111 УК).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Турции заявила, что "подобные заявления" в ведомстве "никогда не остаются без внимания". "Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений", – сказала она.
Голосование в России проходило три дня. Избиратели с Донбасса могли голосовать двумя способами: онлайн – через портал "Госуслуги". Такой возможностью, по словам члена СПЧ Кирилла Вышинского, воспользовались около 150 тысяч человек. Остальные ездили в Ростовскую область: для этого специально организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов.
МИД Украины напомнил, что в Крыму и на Донбассе проживают украинские граждане. Привлечение их к голосованию существенно исказит результаты выборов в Госдуму. Украинские дипломаты призвали не признавать избранный состав Думы легитимным.
COVID-19 в Грузии: 2470 новых случаев, 46 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8621.
За сутки в стране выявили 2470 новых случаев коронавируса. Накануне провели 34 250 тестов: PCR-тестов – 22 726, экспресс–тестов на антиген – 11 524.
Выздоровели еще 2243 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 598 396, выздоровевших – 565 773.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,21%, за последние 14 дней составляет 7,06%, за неделю – 6,65%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 15 096 человек, всего в Грузии использовано 1 671 295 вакцин.
Выборы в Канаде вновь выиграла партия Трюдо, но у него не будет большинства
На досрочных парламентских выборах в Канаде побеждает Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо. Однако у его сторонников не будет абсолютного большинства.
Согласно предварительным результатам прошедшего 20 сентября голосования, либералы получат в парламенте 156 мест, тогда как для большинства необходимы 170 мандатов.
За Консервативной партией в новом парламенте сохранится статус главной оппозиционной силы. После обработки более 90 процентов протоколов, консерваторам прогнозируют не менее 121 кресла.
"Тогда как ещё остаются неподсчитанные голоса, мы уже видим, что миллионы канадцев проголосовали за прогрессивный план развития", - заявил Джастин Трюдо, выступая в Монреале. Это уже его третья победа на федеральных выборах, но критики называют нынешнее голосование пустой тратой времени и денег. Как отмечает "Би-би-си", итоги выборов показывают, что состав будущего парламента будет не сильно отличаться от предыдущего, избранного в 2019 году.
Призыв 49-летнего премьера провести досрочные выборы, вторые за два года, многие рассматривают как попытку Трюдо сформировать правительство большинства на фоне успешных усилий его кабинета в борьбе с коронавирусом.
Однако некоторые критикуют премьера именно за неподходящее, как они полагают, время для голосования из-за четвёртой волны пандемии. Оппозиция также указывает, что нынешние выборы стали самыми дорогими в истории Канады. Они обошлись бюджету в 600 миллионов канадских долларов или в 470 миллионов долларов США.
"Канадцы оставили его (Трюдо) с очередным меньшинством, но стоимостью в 600 миллионов, и с ещё более серьёзными разногласиями в нашей великой стране", - подчёркивает лидер консерваторов Эрин О’Тул.
ЕСПЧ: Россия несёт ответственность за убийство Литвиненко
Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Как говорится в решении суда, опубликованном во вторник, Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году. Суд пришёл к выводу, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей.
Суд вынес решение по жалобе вдовы Александра Литвиненко, Марии Картер-Литвиненко, поданноё ещй в 2007 году. Пресс-релиз о решении опубликован на сайте ЕСПЧ.
Суд ссылается на результаты британского расследования гибели Литвиненко, установившего причастность Лугового и Ковтуна к отравлению бывшего сотрудника спецслужб и критика президента Владимира Путина. Причастность российских властей к убийству суд охарактеризовал как prima facie, то есть "самоочевидную". ЕСПЧ отметил, что российские власти не предоставили каких-либо убедительных объяснений, которые опровергали бы британскую версию событий, а также сами не расследовали убийство должным образом.
ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право Литвиненко на жизнь, а также не обеспечила надлежащее расследование его гибели.
В то время как причастность Лугового и Ковтуна к отравлению была установлена в ходе британского расследования, которое ЕСПЧ использовал в качестве доказательства, Европейский суд исследовал вопрос, можно ли считать этих людей действовавшими по указаниям российских властей, и пришёл к выводу, что это возможно. По мнению суда, нет никаких доказательств того, что они лично испытывали к Литвиненко неприязнь. Также, действуя без поддержки властей, они вряд ли могли бы получить доступ к полонию. Отказ России сотрудничать в расследовании убийства также был принят во внимание. При этом ЕСПЧ не установил, кто именно принимал решение об убийстве Литвиненко и давал Луговому и Ковтуну указания (это и не входило в задачу суда).
Суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации, а также оплатить судебные издержки. Он однако отверг требование выплатить потерпевшей штрафные убытки. Марина Литвиненко требовала выплаты 3,5 млн евро в виде штрафных убытков – компенсации в связи с особо возмутительными действиями нарушителя, а также с целью удержать его от совершения действий, аналогичных тем, которые легли в основу иска. ЕСПЧ ранее никогда не выносил решений о взыскании штрафных убытков.
- Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, в начале 2000-х годов эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. В 2006 году он попал в больницу с симптомами радиоактивного отравления и вскоре скончался. Специалистам удалось установить, что его гибель стала следствием отравления полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой (ныне депутат Госдумы) и предприниматель Дмитрий Ковтун, действовавшие, вероятно, по указанию Кремля. Как Луговой и Ковтун, так и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.
- В последние годы произошли ещё по меньшей мере два громких покушения на противников российских властей с использованием химического оружия – на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Официальный Лондон считает, что за этими отравлениями также стояли российские власти.
Выборы в Забайкалье: на абхазском участке победил кандидат от «Справедливой России»
Избиратели из самопровозглашенной республики Абхазия, прикрепленные на выборах в Госдуму РФ к Даурскому одномандатному округу № 44 Забайкальского края, отдали предпочтение кандидату от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», гендиректору юридического агентства «Новация» Юрию Григорьеву.
Отметим, что именно эта партия поддерживает присоединение к России Абхазии и Южной Осетии.
Проголосовать за кандидатов по Даурскому одномандатному округу граждане РФ могли в здании российского посольства в Сухуми. Как пишет издание «Вечерка», в избирательных урнах было обнаружено 2359 действительных бюллетеней. 1511 из них достались справедливороссу Юрию Григорьеву. На втором месте – представительница «Единой России» Екатерина Фисун (569 голосов), на третьем – Дмитрий Носов от КПРФ (107 голосов).
Кандидат от «Единой России» не смог одержать победу в Абхазии несмотря на то, что до выборов в Сухуми приехал заместитель председатель правительства Забайкальского края РФ, единоросс Андрей Гурулев. Его принял абхазский президент Аслан Бжания.
При этом результаты из Абхазии совпали с окончательными данными по Даурскому округу. Юрий Григорьев одержал победу, получив 36 617 голосов (24,26%).
В Читинском округе № 43 Забайкальского края, к которому были приписаны жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, победил представитель «Единой России» Александр Скачков. О результатах югоосетинских участков пока не сообщается, всего по округу единоросс Скачков получил 57 995 голосов (38,48%).
Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
МИД Грузии осудил проведение выборов в Госдуму РФ в Абхазии и Южной Осетии.
«Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную думу России – наряду с российскими партиями выбирает мажоритарных депутатов Воронежской, Ленинградской, Самарской областей и Забайкальского края, ясно указывает на продолжающийся процесс фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона», – считают в Тбилиси.
МИД Грузии осудил проведение выборов в Госдуму РФ в Абхазии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением в связи с проведением выборов в Госдуму России в Абхазии и Южной Осетии.
Как пишет СОВА, МИД осудил открытие в самопровозглашенных республиках до 20 избирательных участков, назвав это еще одним деструктивным шагом Москвы, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии, грубо нарушающим фундаментальные нормы международного права и игнорирующим Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.
«Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную думу России – наряду с российскими партиями выбирает мажоритарных депутатов Воронежской, Ленинградской, Самарской областей и Забайкальского края, ясно указывает на продолжающийся процесс фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона», – сказано в заявлении.
МИД отмечает, что с начала 2000-х Москва провела незаконную принудительную паспортизацию в регионах Грузии и сегодня продолжает оккупировать и осуществлять их эффективный контроль. При этом сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев лишены возможности вернуться в свои дома.
«Проведение в этих условиях любых выборов, тем более с целью укомплектования законодательного органа страны-оккупанта, является незаконным и не будет иметь никаких юридических последствий», – заявляют в МИД.
В Тбилиси также напоминают о решении Европейского суда по правам человека, который юридически признал Россию как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль, ответственное за нарушение основополагающих норм международного права в Абхазии и Цхинвальском регионе.
«Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства и выполнить достигнутое при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать развертыванию на местах механизмов международной безопасности и отозвать решение о признании т. н. «независимости» оккупированных территорий», – сказано в заявлении.
МИД также обратился к международному сообществу с призывом должным образом оценить незаконные шаги Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии и эффективно отреагировать на них.
Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в интервью «15-му Региону» намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок.
«Скажу так, я не вижу никаких субъективных и объективных причин, которые бы мне не позволили баллотироваться на должность президента республики Южная Осетия», – ответил он на вопрос журналиста о планах переизбраться.
Ранее Бибилов говорил, что до конца этого года определится по поводу участия в президентских выборах.
Срок полномочий югоосетинского лидера истекает весной 2022 года. Отметим, что в Южной Осетии уже сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии.
Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Армении
Тбилисскую телевышку накануне подсветили в цвета флага Армении по случаю 30-й годовщины независимости соседней республики. Об этом сообщили в посольстве Армении в Грузии.
21 сентября 1991 года подавляющее большинство армян проголосовало на референдуме за выход Армении из состава СССР и создание независимой Республики Армения.
Власти Армении сегодня планируют проведение мероприятий на площади Республики в центре Еревана, заверяя, что они этим не оскорбят чувств семей тысяч военнослужащих, погибших в Карабахской войне менее года назад. Власти говорят, что мероприятия будут нацелены на увековечение памяти этих и других военнослужащих, которые отдали свои жизни за независимое армянское государство.
Оппозиция, между тем, критикует власти за то, что они планируют проведение «красочного шоу». Группа граждан заявила о намерении не допустить подобного «шоу» сегодня и с этой целью с субботы проводит акции протеста недалеко от центральной площади Еревана.
Марина Литвинович на митинге КПРФ: «Мы все в одной лодке»
Правозащитница Марина Литвинович выступила вечером 20 сентября в Москве на Пушкинской площади, где собрались на свой митинг представители КПРФ для обсуждения итогов трёхдневного голосования на парламентских выборах. Литвинович поздравила КПРФ с результатами выборов, заявив, что эта партия "обновилась и стала новой партией КПРФ, потому что благодаря умному голосованию она получила огромное число новых сторонников".
Марина Литвинович призвала партию КПРФ не обмануть ожидания новых сторонников: по её словам, от КПРФ теперь следует ждать конкретного плана действий по отмене результатов состоявшегося голосования."У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать"
"У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать", обратилась Литвинович к своим сторонникам. "Мы не можем собираться на митинги, мы не можем собираться и выходить на пикеты. Поэтому мы ждем от КПРФ плана отмены итогов выборов". Она также назвала электронное голосование "основным инструментом фальсификации"."Давайте вместе бороться за права политических заключенных"
Завершая своё выступление Марина Литвинович сказала: "Я пришла сюда, чтобы защитить голоса тех людей, которые должны были выиграть. В том числе Анастасии Брюхановой, которая должна была выиграть. В том числе моего друга Миши Лобанова, который отлично здесь выступил. В том числе Анастасии Удальцовой, моей старинной подруги, и ее мужа. В том числе Митрохина, который должен был выиграть. Друзья мои, мы все в одной лодке. И я очень хочу, чтобы партия КПРФ действовала и в интересах тех людей, которые за нее проголосовали по умному голосованию, потому что нельзя этих избирателей отринуть. Давайте вместе бороться за права политических заключенных. В том числе и тех, кого нельзя называть. Свободу Навальному!"
- Летом 2020 года Марина Литвинович, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар и политик Дмитрий Гудков выступили организаторами кампании «Нет!» против внесения поправок в Конституцию РФ. В их обращении в ЦИК говорится: «Единственная реальная цель „голосования“, которое будет длиться целую неделю с 25 июня по 1 июля, — придать легитимность незаконному обнулению президентских сроков Путина. В этой ситуации все, кого волнует будущее России, не должны оставаться в стороне».
- Сбор подписей проходил 15 июля 2020 года на Пушкинской площади. Московские власти не согласовали мероприятие, но люди всё равно собрались. Полиция задержала 147 человек, в том числе Марину Литвинович. Позже Люблинский суд Москвы оштрафовал правозащитницу на 150 тысяч рублей.
- 6 апреля 2021 года Литвинович была исключена из Общественной наблюдательной комиссии Москвы за разглашение в интервью на телеканале "Дождь" данных следствия, которое велось в отношении юриста ФБК Любови Соболь. Литвинович посетила Соболь в СИЗО на Петровке в декабре 2020 года. Тогда Соболь рассказала Литвинович, что у нее забрали защитную маску, обувь и в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса РФ устроили ей ночной допрос.
- В 2021 году была выдвинута партией "Яблоко" кандидатом в депутаты на выборах в Государственную думу.
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