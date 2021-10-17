Делегация парламента Грузии направляется с официальным визитом в Турцию

Парламентская делегация Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В Анкаре пройдет ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции, на которой стороны обсудят повестку дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепления регионального сотрудничества.

«Также состоятся двусторонние встречи со спикером парламента Турции, руководителем группы дружбы с Грузией, председателем комитета по иностранным делам и членами комитета, где будут обсуждаться вопросы грузино-турецкого стратегического партнерства и углубления отношений между законодательными органами», - отмечает пресс-служба.

В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилпимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.

По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.