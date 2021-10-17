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Делегация парламента Грузии направляется с официальным визитом в Турцию
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе 18-19 октября посетит Анкару с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В Анкаре пройдет ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов по иностранным делам Грузии, Азербайджана и Турции, на которой стороны обсудят повестку дня трехстороннего сотрудничества, вызовы в Черноморском регионе, возможности для укрепления регионального сотрудничества.
«Также состоятся двусторонние встречи со спикером парламента Турции, руководителем группы дружбы с Грузией, председателем комитета по иностранным делам и членами комитета, где будут обсуждаться вопросы грузино-турецкого стратегического партнерства и углубления отношений между законодательными органами», - отмечает пресс-служба.
В состав грузинской парламентской делегации входят: председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета по международным отношениям Давид Зилпимиани и член комитета по международным отношениям Григол Вашадзе.
По данным пресс-службы, это девятая встреча представителей законодательных органов трех стран, где стороны имеют возможность обсудить текущие процессы в регионе, важные аспекты трехстороннего стратегического партнерства и дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества.
Другие новости дня
В заповеднике Грузии впервые за 12 лет появился леопард
В Грузии впервые за 12 лет появился леопард – фотоловушка зафиксировала хищника в горах Тушетии. Весь этот край является национальным парком.
Леопард считался исчезнувшим на Кавказе видом и вновь был обнаружен грузинскими зоологами в 2001 году. В последний раз на территории Грузии леопарда видели в 2009 году на охраняемой территории Вашловани (Восточная Грузия).
Аппаратура в Тушетии была установлена в августе исследователями из НПО Центр консервации видов «Накреси» (Nacres). Сложное и дорогостоящее исследование было инициировано и профинансировано Кавказским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF).
«После 12 лет самоотверженных поисков, когда все надежды казались напрасными, исследовательская группа по консервации видов «Накреси» снова зафиксировала это животное в Грузии. Сегодня при осмотре одной из фотоловушек, которую мы установили два месяца назад на охраняемых территориях Тушети, мы обнаружили фотографию леопарда (Panthera pardus), сделанную в августе», - сказано в заявлении организации.
Находку исследователи посвятили публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021 года.
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии
Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет, она вручается за реальные достижения, считает Володин. Однако, по его мнению, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля.
Володин напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье «правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР». Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла «арабская весна», вспыхнул конфликт в Сирии и т. д., отмечается в публикации ТАСС.
«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает Володин.
По его мнению, «недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям», до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.
- Решение о вручении Нобелевской премии мира нередко вызывало острую полемику. Одним из самых одиозных примеров считается награждение Ясира Арафата, который получил премию «за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке» в 1994 году - непосредственно в канун очередного кризиса в арабо-израильских отношениях. Немало вопросов вызвало и награждение Барака Обамы, состоявшееся в 2009 году, когда новоизбранный американский президент еще не имел никаких объективных заслуг. Нобелевская премия за 2012 год досталась Евросоюзу на фоне финансового кризиса и ощутимых сложностей в идеологии объединенной Европы.
В Грузию прибывает министр иностранных и европейских дел Словакии
Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок прибывает сегодня в Тбилиси с официальным двухдневным визитом. В рамках визита Иван Корчок проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучава и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Глава МИД Словакии посетит линию разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, где ознакомится с работой миссии мониторинга ЕС и ситуацией близ региона, который власти Грузии объявили оккупированным.
Вместе со словацким министром в Грузию прибывает бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием министерства экономики и Торгово-промышленной палаты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В ходе своего официального визита в Грузию Иван Корчок возложит венки к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и почтит их память», - сообщили в МИД Грузии.
Макрон назвал «непростительными» действия полиции в Париже в 1961 году
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «непростительными» действия полиции 60 лет назад, когда в Париже была жестоко подавлена протестная акция выходцев из Алжира. Они пришли к мосту Сен-Мишель, чтобы призвать правительство Франции к прекращению военных действий в Алжире. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс».
Подробности о трагедии 17 октября 1961 года скрывались десятилетиями, точное количество погибших до сих пор неизвестно. По официальной версии их были десятки. Международное французское радио (RFI) отмечает: «Несмотря на то, что точных сведений так и не удалось собрать, в наиболее глубоких исследованиях ведущих историков предполагается, что застреленными были не менее 200 человек».
Приказ о жестоком разгоне алжирских манифестантов отдал префект парижской полиции Морис Папон. 38 лет спустя он был осужден за преступления против человечности.
Макрон стал первым президентом Франции, который принял участие в мемориальной церемонии на месте, где в октябре 1961 года погибли алжирские демонстранты. Тем не менее, как и ожидалось, пишет RFI, он не принес официальных извинений за устроенное полицией кровопролитие.
Выжившие участники протестной демонстрации и их дети и внуки продолжают настаивать на официальном признании французскими властями ответственности за произошедшее.
- Выступление Макрона состоялось 16 октября. В начале месяца между Парижем и Алжиром вспыхнул дипломатический конфликт. Президент на встрече с представителями алжирской молодежи во Франции, заявил, что руководство Алжира переписало «официальную историю» и заложило в нее «ненависть к Франции».
Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 476 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 165 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 90 пациентов. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 93 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 821 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 4581 новый случай, 28 человек умерли
В Грузии за последние сутки сделано 46 123 теста на коронавирус и выявлен 4 581 новый случай инфекции. Показатель положительных ответов на тестирование по данным на 16 октября составляет 9,93%, за две недели – 8,31 %, за семь дней – 8,99%.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 494 человека, скончались 28 человек.
С начала пандемии в Грузии лабораторно зафиксировано 662 334 случая инфицирования, из них выздоровел 612 481 человек. С начала пандемии в Грузии скончалось уже 9 468 человек.
Новые случаи заражения географически распределились следующим образом:
- Тбилиси – 1525,
- Аджария - 161,
- Имерети - 876,
- Квемо Картли - 255,
- Шида Картли - 200,
- Гурия - 112,
- Самегрело - Земо Сванети - 349,
- Кахети - 878,
- Мцхета-Мтианети - 80,
- Самцхе-Джавахети - 95,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 50.
На данный момент в Грузии 40 359 активных случаев, из них 5 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
984 пациента находятся в ковид-гостиницах. 34 038 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 25 871.
Скончался самый известный беглый армянский чиновник Вано Сирадегян
Официально разыскиваемый властями Армении на протяжении более двух десятилетий бывший министр и депутат Вано Сирадегян скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном газетой «Чоррорд ишханутюн».
Семья Сирадегяна сообщила, что бывший политик и государственный деятель скончался 15 октября. Других подробностей, в том числе о месте и причине смерти бывшего чиновника, не сообщается.
Вано Сирадегян – один из основателей Третьей Республики Армения, основатель и руководящий член Комитета «Карабах» Армянского национального движения (АОД). В первое десятилетие независимости Армении он занимал ряд ключевых постов, в том числе был министром внутренних дел, мэром Еревана, председателем правления АОД, сообщает Радио Азатутюн.
Спустя несколько месяцев после ухода лидера АОД Левона Тер-Петросяна с поста президента в феврале-апреле 1998 года Вано Сирадегян был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, включая соучастие в совершении умышленного убийства, бандитизм и взяточничество. Он был арестован в мае 1999 года. Позже он был освобожден под залог. В апреле 2000 года Национальное собрание удовлетворило ходатайство прокуратуры о лишении Вано Сирадегяна депутатской неприкосновенности и задержании его, после чего он сбежал и все эти годы находился в розыске.
Все прошедшие годы вокруг места нахождения Вано Сирадегяна строились многочисленные догадки и самые невероятные предположения - от того, что он не покидал пределов Армении и по-прежнему живет на территории страны где-то в провинции, до того, что он уехал за границу и сменил внешность.
Возможность выхода Вано Сирадегяна из подполья и его возвращения в большую политику обсуждалась перед каждыми крупными выборами в Армении, особенно на фоне того, что партия Левона Тер-Петросяна регулярно избирала его в совет правления.
Вано Сирадегян также известен в Армении как писатель и публицист.
Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Зестафони
Сотрудник Зестафонского ферросплавного завода скончался в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает «Профсоюз металлургов, шахтеров и химиков». 65-летний мужчина получил смертельные травмы, когда проводил демонтажные работы на одном из объектов. С эстакады на него упала труба.
По информации профсоюза, проверку на предприятии проводит Службы инспекции труда Минздрава Грузии. Кроме того, с целью изучения факта в ближайшее время начнет работу специальная комиссия, в которую войдет представитель профсоюза металлургической промышленности Зестафони.
- Зестафонский завод ферросплавов был основан в 1933 году и долгое время оставался ведущим предприятием Грузии. После распада СССР завод был приватизирован. С 2006 года им владеет компания Georgian Manganese, которая, в свою очередь является дочкой грузино-американской компании Georgian American Alloys, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Российские космонавты вернулись на Землю после съемок кинофильма
Спускаемый аппарат корабля «Ю.А.Гагарин» («Союз МС-18») с космонавтами Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.
Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля, сообщил ТАСС.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала, самочувствие Новицкого, дольше других членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное. Медики сняли медицинские показатели космонавта. «Ему предстоит реабилитация гораздо более длительная, чем тем, кто находился на борту 12 суток.
Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках участвовали и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.
Власти Кабо-Верде выдали США посланника Мадуро
Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба. Его обвиняют в отмывании денег в интересах режима венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным главой государства. Сааб имеет статус специального посланника Мадуро.
Об экстрадиции Сааба сообщило в субботу радио Кабо-Верде. Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.
Бизнесмен был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы заявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.
- Президент России Владимир Путин недавно подписал указ о назначении послом России в Кабо-Верде Натальи Поклонской - бывшего депутата Госдумы и бывшей главы российской прокуратуры аннексированного Крыма. Украинские официальные лица после этого заявили, что подготовят запрос об экстрадиции Поклонской, против которой украинская прокуратура возбудила дело.
Николоз Басилашвили впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале турнира он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Басилашвили сделал 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт 1. На счету Фритца 11 эйсов и 3 двойные ошибки.
В финальном матче турнира Басилашвили встретится с британцем Кэмероном Норри, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы, пишет издание «Чемпионат».
Петицию с требованием освобождения Саакашвили подписали до 70 тысяч человек
До 70 тысяч человек за пять дней подписали петицию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в партии «Единое национальное движение».
Петиция была запущена 11 октября на специально созданном сторонниками Саакашвили сайте Freemisha.Ge.
По информации телеканала «Мтавари», требование об освобождении Саакашвили поддержали сотни выдающиеся деятелей культуры и искусства, политиков, звезд шоу-бизнеса.
Самый известный из них – грузин Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga. В числе подписавшихся также певицы Нани Брегвадзе, Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Эка Мамаладзе, всемирно известный бас Паата Бурчуладзе, прима-балерина Нино Ананиашвили, руководители Национального балета Грузии «Сухишвили» Илико и Нино Сухишвили, актер Вахтанг Кикабидзе, борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили.
Кроме того, свою позицию зафиксировали некоторые епископы Грузинской православной церкви: епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе), митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, управляющий грузинскими приходами в Южной Америке, Николай (Пачуашвили), митрополит Шемокмедский Иосиф (Киквадзе), митрополит Манглисский и Тетрицкаройский Анания (Джапаридзе).
К троянским астероидам Юпитера запущен зонд «Люси»
Американское космическое агентство НАСА в субботу запустило космический зонд «Люси». Его задача - изучение так называемых троянских астероидов Юпитера. Зонд должен достичь астероидов в 2027 году, это первая в истории подобная миссия.
Троянскими астероидами называют группу малых астероидов на орбите Юпитера, они названы в честь героев «Илиады» Гомера, повествующей о Троянской войне. Крупнейший из них имеет примерно 225 км в диаметре.
Ожидается, что с 2027 по 2033 год «Люси» исследует 6 троянских астероидов Юпитера. Ученые считают, что это поможет понять закономерности формирования планет Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад, а возможно и образования жизни на Земле - считается, что вещество, из которого они состоят, богато соединениями углерода.
СК Чечни отказался возбуждать дело о пытках в СИЗО в Грозном
Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном. Жалобу на издевательства подали находящиеся в СИЗО Салех Магамадов и Исмаил Исаев, ранее признанные правозащитным центром «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов») политзаключенными.
Об отказе в возбуждении дела сообщает «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом»). В ответе следователя говорится, что, жалуясь на пытки, Магомадов и Исаев пытаются уйти от уголовной ответственности, а также добиваются «передачи уголовного дела в другой субъект Российской Федерации и их перевода в другой следственный изолятор, расположенный за пределами Северного Кавказа, в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией».
Магамадов и Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Они переехали туда из Чечни при помощи «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов») после того, как их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели. Из Нижнего Новгорода их переправили в Чечню, где поместили в СИЗО по статье об участии в незаконном вооруженном формировании - якобы они передали ныне убитому боевику продукты питания. В момент задержания Исаеву было 17 лет, Магамадов на 3 года старше.
В «ЛГБТ-сети» утверждают, что арестованные, как представители ЛГБТ-сообщества, находятся в СИЗО в опасности. В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний.
На акции сторонников Саакашвили у бизнес-центра Иванишвили задержаны активисты
На акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у бизнес-центра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили прошли задержания. Манифестанты требуют освободить третьего президента из тюрьмы. Они скандируют «Свободу Мише!».
«Защита третьего президента страны – дело чести. Поэтому мы повсюду, мы вынудим их освободить этого человека. Все патриоты объединяются», - сказал один из активистов Георгий Мумладзе.
На месте мобилизованы силы полиции. Правоохранители не позволили активистам расклеивать стикеры, стали их оттеснять. Между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о троих задержанных.
Акция у бизнес-центра Иванишвили уже завершена. Оттуда сторонники Михаила Саакашвили направились к пенитенциарному учреждению №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент, сообщает SOVA.
Новый спецпред генсека НАТО по Южному Кавказу посетит страны региона
Недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на следующей неделе посетит Азербайджан, Грузию и Армению. Об этом Коломина написал в своем Twitter.
«Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе», - сказано в сообщении.
Детали визита и повестка планируемых встреч пока неизвестны.
- С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отец погибших при обрушении дома в Батуми: «Я просил не трогать несущие стены»
Житель Батуми Рамаз Давладзе, четверо членов семьи которого погибли при обрушении жилого дома, говорит, что знал о ремонте, проводившемся на первом этаже, и за неделю до трагедии лично предупредил рабочих не трогать несущие стены, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Жертвами трагедии стали девять человек. Среди погибших – брат и супруга Рамаза Давладзе, а также их годовалый сын и девятилетняя дочь.
Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала реконструкция, проведенная в квартире на первом этаже.
«Первого числа я пошел туда и сказал, чтобы они не трогали несущие стены. Я сказал это рабочим», - рассказал Давладзе журналистам. При этом он указал, что двухкомнатная квартира, где проводился ремонт, была «фактически одним пространством», однако «все несущие стены первого числа были на месте».
Давладзе добавил, что у него есть вопросы, однако он не хочет обвинять кого-либо и ждет результатов расследования. Отвечать на вопросы мужчине пришлось у мемориала, куда со дня трагедии жители Батуми приносят цветы, игрушки, письма и свечи в память о погибших.
У Давладзе остался 5-летний сын. Утром 8 октября он отвел мальчика в детский сад, а после поехал по работе в Махинджаури. Когда мужчина не смог связаться ни с супругой, ни с братом, он позвонил соседям, которые и рассказали ему об обрушении дома.
«Моя жизнь разрушена, - что еще сказать. За одну минуту моя жизнь переломилась. Я был самым счастливым человеком… У меня остался один сын, и сейчас это то, что действительно дает мне стимул жить, пережить такую огромную трагедию», - добавил он.
- По делу об обрушении дома задержаны владелец квартиры и двое рабочих, проводивших там ремонт. Следствие утверждает, что реконструкция в квартире проводилась «с нарушением техники и правил безопасности, без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур». Демонтированы были все стены, в том числе несущие, что «нарушило надежность и устойчивость» корпуса.
Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах
По заявлению спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натии Иоселиани, окружные избирательные комиссии подытожили выборы 2 октября в соответствии со вступившими в силу итоговыми протоколами участковых избирательных комиссий и решениями всех судебных инстанций.
В связи с этим Иоселиани провела брифинг, сообщив, что второй тур выборов пройдет в 20 самоуправленческих городах и общинах, а также в 42 местных мажоритарных округах.
"Во второй тур выборов по мажоритарной системе, вышли следующие субъекты – «Досрочные выборы – Единая Грузия – Демократическое движение», «Единое национальное движение», «Лело», «Европейские социалисты», «Гахария – За Грузию», «Свободная Грузия», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», «Зураб – Гирчи Джапаридзе», «Гирчи – Больше свободы» и один независимый депутат, представленный инициативной группой.
Представить же кандидатов во втором туре выборов мэров могут следующие кандидаты – «Единое национальное движение», «Гахария – За Грузию», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и один независимый кандидат, представленный независимой группой.
Соответствующее решение о назначении второго тура ЦИК примет на запланированном на сегодня брифинге. Второй тур согласно законодательству пройдет 30 октября», - заявила Натия Иоселиани.
- Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте «Единое национальное движение» с 30,67%. Третье место заняла партия «За Грузию», получив 7,81%.
Фрацузский суд отклонил иск Алексея и Олега Навальных к фирме «Ив Роше»
Апелляционный суд города Ренн на западе Франции отклонил иск Алексея и Олега Навальных к косметической фирме «Ив Роше». Об этом сообщило 16 октября Международное французское радио со ссылкой на французское издание Challenges («Шаланж»). Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.
Эту информацию подтвердил изданию Le Telegramme прокурор города Ван. Ранее, в 2019 году аналогичное решение принял суд города Ван в Бретани.
«Мы сожалеем о робости следственных судей в этом деле. Особенно потому, что мы напоминаем, что Генеральная прокуратура апелляционного суда Ренна во время слушаний поддержала наш запрос о проведении дополнительного расследования», - прокомментировала агентству AFP адвокат Амели Лефевр. Защитники рассматривают возможность обжаловать это решение.
Адвокаты компании «Ив Роше», напротив, приветствовали решение апелляционного суда. По мнению адвоката Жана Тамале, «нормально проведенное следствие завершилось самым логичным решением».
В Южной Осетии выявили 106 заболевших ковидом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия возросло за сутки на 106, днем ранее сообщалось о 123 заболевших.
Как сообщила информагентству «Рес» сегодня, 16 октября, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 336 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1696 человек, 50 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
- Количество инфицированных с начала пандемии составило 7381 человек, 5685 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 085 исследований на коронавирусную инфекцию.
В Рустави проходит акция под лозунгом «Палач – в тюрьму»
У пенитенциарного учреждения №12 города Рустави проходит акция противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Главный лозунг протестующих – «Палач – в тюрьму». Они категорически не согласны с требованием оппозиции освободить экс-главу государства, сообщает SOVA.
Участники акции утверждают, что в период правления Саакашвили они пережили репрессии. По их словам, митинг организован бывшими политзаключенными и членами их семей. Среди тех, кто устроил акцию, – Шако Кучашвили, известный своей проправительственной и антиоппозиционной деятельностью.
«Его должен сковать страх. Сегодня здесь нас 4-5 тысяч человек. Но сюда придет вся Грузия. Пусть он [Саакашвили] молится, чтобы камера была хорошо заперта. Миша, мы пришли!», - сказал один из участников акции Заза Давитая, который называет себя бывшим политзаключенным.
Угулава оштрафовали за нарушение карантина после участия в митинге
Кандидат на пост мэра Поти, оппозиционер Гиги Угулава оштрафован на 2 тысячи лари (около 639 долларов) за нарушение правил карантина и изоляции, сообщает МВД Грузии.
7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на COVID отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей.
Многие сочли доводы оппозиционера неубедительными, назвав его поведение «безответственным». Отвечая им, накануне на своей странице в Facebook политик опубликовал отрицательный результат теста на ковид, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция, как правило, продолжается минимум 12 дней.
Информатор Сергей, передавший Gulagu.net видео пыток, прибыл в Париж
Гражданин Беларуси, информатор, передавший общественному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками в российских тюрьмах, прибыл во Францию.
Как сообщил руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, информатор по имени Сергей, чья фамилия пока не называется, обратился к французским властям с прошением о предоставлении ему политического убежища.
Сайт «Север.Реалии» сообщил со ссылкой на социальные сети проекта Gulagu.net, что Сергей в ночь на 16 октября покинул одну из стран Северной Африки и вылетел во Францию. Публикуемая в соцсетях фотография сделана в парижском аэропорту «Шарль де-Голь».
- 24 мая основатель проекта «Гулагу - нет» Владимир Осечкин объявил о решении приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net. Осечкин назвал эффективной и открытой 9-летнюю деятельность своих единомышленников.
- 4 октября Осечкин рассказал, что ему передали секретный архив видеозаписей ФСИН и ФСБ. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию.
- Часть архива правозащитники направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Осечкин намерен предоставить материалы о пытках Комитету ООН против пыток.
- После публикации архива Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
В России впервые более 1000 смертей от COVID-19 за одни сутки
Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это «новым максимумом», ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях «стремительно заполняются». «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!» – отметил врач.
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