Власть готовится к закручиванию гаек?

В Цхинвале обсуждают недавнюю публикацию государственного информагентства «Рес», автор которой от имени общественного мнения и неназванных сотрудников силовых ведомств призывает разыскивать и наказывать авторов анонимных страниц в социальных сетях, критикующих власти. Местное экспертное сообщество гадает, что означает эта публикация – объявление войны нелояльным пользователям сетей или информационный вброс с целью зондирования общественного мнения?

В четверг ИА «Рес» опубликовало материал с говорящим заголовком «В Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей соцсетей». Автор материала утверждает, что в югоосетинском обществе стал постепенно формироваться запрос на ответственность за высказывания в социальных сетях. Все из-за того, что «в югоснете стало нормой унижение чести и достоинства, прямые и косвенные оскорбления, нецензурная брань, слив недостоверной информации в отношении должностных лиц».

Далее следует набор обвинений, если не сказать угроз, в адрес анонимных критиков власти от неназванных сотрудников Генпрокуратуры и спецслужб. На их взгляд, налицо клевета, разглашение государственной тайны, госизмена и шпионаж. Завершение материала многообещающее: «Информационно-координационный центр МВД Южной Осетии оснащен оборудованием, техникой и специалистами для того, чтобы определять пользователей социальных сетей, которые позволяют себе делиться непроверенной, неправдоподобной информацией, публикуют фейки, оскорбления и клевету».

Сопредседатель общественного движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев называет другие причины раздражения властей на югоосетинские вольности в социальных сетях:

«При отсутствии свободной прессы социальные сети стали той площадкой, где люди выражает свое мнение, делятся информацией. Там многое можно узнать из того, что происходит за кулисами власти. Вполне понятно, что Facebook стал инструментом влияния на общественное мнение, поэтому наши власти не сегодня так завтра попытаются повлиять на то, что происходит в социальных сетях».

По мнению Роланда Келехсаева, автор статьи, опубликованной на страницах «Рес», как-то однобоко квалифицировал анонимов. По его словам, их хватает и среди лояльных властям товарищей:

«Есть среди них и неформальная группа поддержки действующей власти, участники которой сидят на вполне себе официальных зарплатах. Эти поливают оппозицию… Они как бы второй эшелон невидимого информационного фронта вслед за анонимными информационными ресурсами типа «Чреба медиа».

Есть и такая категория анонимов – чиновники или работники бюджетной сферы или просто граждане, у которых, что называется, накипело. Им не терпится предать огласке какие-то возмутительные, по их мнению, факты, выразить свое отношение… Но при этом они опасаются преследований со стороны государства, поэтому и прячутся за вымышленными именами. Все это говорит о том, что у нас неважно обстоят дела со свободой слова. Говорить вроде бы не запрещено, но можно поплатиться – могут поломать карьеру, а могут и силовики нагрянуть с претензиями».

По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, это похоже на попытку закручивания гаек перед выборами президента, если, конечно, действующая власть все еще мыслит категориями избираемости власти. Происходящее напоминает попытку пригрозить пользователям сети ответственностью за неосторожное слово и таким образом перекрыть поток негативной информации о себе, говорит Давид Санакоев:

«Между прочим, я согласен со значительной частью упреков в адрес анонимов из социальных сетей. Достается от них частенько и мне. Что-то я считаю клеветой, а с какими-то упреками приходится соглашаться… Но я считаю, что для нашего общества, где еще только начинает формироваться политическая культура, намного важнее сохранить наш вольный дух и развивать нашу демократию, какой бы несовершенной она сейчас ни была, чем под предлогом борьбы с клеветой нагнетать в людях страх. Это вопрос к элитам: готовы они терпеть ради созидания своего общества, своей республики или, наоборот, они хотят заставить терпеть общество ради своего блага, своей власти? Это к вопросу о том, как власть расставляет приоритеты».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия