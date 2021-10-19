Новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе посетил село Одзиси

Новый специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетил село Одзиси, расположенное у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

О текущей ситуации на разделительной линии и тяжелой гуманитарной обстановке на местах высокопоставленного гостя проинформировали первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представители Службы государственной безопасности.

Как сказал спецпредставитель генсека НАТО, альянс обеспокоен продолжающимся процессом бордеризации, что демонстрирует невыполнение Москвой международных соглашений, пишет СОВА.

«Полученная мной информация о тяжелой гуманитарной ситуации в сфере здравоохранения и торговли особенно важна. Также о семьях, которые отделены друг от друга этой административной границей», – сказал Хавьер Коломина.

С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности.