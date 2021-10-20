Ираклий Гарибашвили: Ни Фотига, ни Кубилюс для нашей страны ничего не значат

«Ни Фотига, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не значат для меня и нашей страны», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклию Гарибашвили задали вопрос о письме нескольких парламентариев, в том числе Анны Фотиги, в котором говорится, что заключение Михаила Саакашвили под стражей должно быть приостановлено до решения Страсбургского суда.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, никто не может противостоять верховенству закона и справедливости в этой стране.

«Хочу напомнить некоторым из перечисленных вами депутатов Европарламента, которых связывает личное знакомство, дружба с Михаилом Саакашвили, я не хочу продолжать… Один из самых активных, господин Глюксман, является мужем Эки Згуладзе. Сегодня этот человек, который был здесь все время, когда в стране свирепствовал террор, насилие и страдания, людей насиловали в тюрьмах, убивали, сегодня этот человек поучает нас. Кто вообще такая Фотига, как они посмели это. Это обычные манипуляции, призванные создать перед выборами ощущение, что от Европарламента исходит повышенное внимание», - сказал Гарибашвили, передает Общественный вещатель Грузии.