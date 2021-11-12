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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к россиянам
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили в соцсети Twitter обратился к россиянам.
«Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления третьего президента Грузии: да это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине*, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!», – пишет Маргвелашвили.
Георгий Маргвелашвили занимал пост президента в 2013-2018 годах. На президентских выборах его поддержала «Грузинская мечта», однако вскоре после избрания у него произошел конфликт с лидером партии Бидзиной Иванишвили.
После ареста Саакашвили Маргвелашвили выступил в его поддержку, хотя именно Маргвелашвили в декабре 2015 года лишил своего предшественника грузинского гражданства.
* Опричнина – система чрезвычайных мероприятий, примененных русским царем Иваном IV Грозным в 1565–1572 гг. во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппозиции и укрепления Русского централизованного государства.
Другие новости дня
Оппозиционеры блокировали офисы СГБ в шести крупнейших городах Грузии
Представители оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» блокировали входы в офисы Службы государственной безопасности Грузии в шести крупнейших городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и Гори.
«Подъезды ко всем зданиям заблокированы транспортными средствами», – говорится в сообщении на странице партии в Facebook.
На машинах, с помощью которых перекрыли дороги, вывешены плакаты с надписями: «Комментариев не делаем, обращайтесь в пресс-центр».
Эта фраза – стандартный ответ сотрудников МВД Грузии на вопросы журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия».
На окнах автомобилей также закреплены списки требований демонстрантов:
- полностью пропорциональная избирательная система с 2-процентным проходным барьером;
- проведение досрочных парламентских выборов весной 2021 года;
- перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голо голодовку после своего ареста 1 октября.
Машины представителей «Гирчи» погрузили на эвакуаторы и увезли на штраф-стоянки. В трех случаях транспортные средства пришлось перевозить вместе с водителями. В Тбилиси в погруженном на эвакуатор автомобиле был лидер партии Зураб Гирчи Джапаридзе.
Двое участников протестной акции были задержаны. Георгий Путкарадзе – в Батуми, а Тореса Моси – в Телави. Кроме того, по информации пресс-службы партии, у члена партии Бадри Григалашвили, полиция конфисковала телефон, поэтому теперь они не могут связаться с ним и выяснить детали.
Смерть Ханум Джейрановой: в ООН указали на нарушение Грузией международных обязательств
В Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразили крайнюю обеспокоенность по поводу обстоятельств гибели в Грузии женщины, жестоко избитой родственниками мужа якобы за измену. Эксперты ООН призвали грузинские власти положить конец насилию в отношении женщин в стране.
Как сообщается на официальном сайте ООН, члены комитета установили, что отказ должностных лиц в Грузии расследовать преступление против женщины, совершенное якобы по причинам защиты чести семьи, мог привести к ее смерти.
Речь идет о деле гражданки Грузии Ханум Джейрановой, этнической азербайджанки. Родственники ее мужа обвинили женщину во внебрачной связи. 16 сентября 2014 года трое из них набросились на женщину, протащили по деревне, избивая так сильно, что она несколько раз теряла сознание. Причем происходило все это на глазах у малолетних детей Ханум.
Ночью того же дня в родительский дом жертвы были вызваны староста села и полицейский. Они видели, что жертва плачет и умоляет о помощи, говоря, что члены ее семьи принуждают ее принять крысиный яд. На эти жалобы полицейские не отреагировали, они никого не задержали, а женщину не госпитализировали. Староста села увез ее на ночь, однако на следующее утро вернул матери. Днем позже мать Джейрановой нашла ее мертвой. Ее тело висело на веревке в сарае во дворе дома.
Муллы, готовившие тело Джейрановой, заявили, что ее одежда была залита кровью. Согласно показанию свидетеля, на ее теле были следы побоев, подтверждавшие, что она была «избита до полусмерти». Прокуратура возбудила дело по факту смерти, но вскоре расследование было прекращено. Следователи пришли к выводу, что жертва совершила самоубийство в результате своего поведения, которое было названо «постыдным» и «бесчестным».
В опубликованных выводах Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сожаление как в связи с тем, что грузинские власти не арестовали и не привлекли к ответственности членов семьи, избивших жертву, Ханум Джейранову, так и по поводу их решения возвратить ее родственникам.
Выводы комитета были опубликованы после рассмотрения жалобы, поданной двумя детьми Джейрановой, которым на момент событий было 11 и 7 лет.
«Джейранова стала жертвой многоаспектной дискриминации, связанной и с ее этнической принадлежностью, и со стереотипным отношением к ситуации полиции и судебных органов», – сказала одна из членов Комитета ООН Геновева Тишева. Она полагает, что грузинские власти могли защитить женщину от насилия и предотвратить ее гибель.
Члены Комитета также считают, что Грузия таким образом нарушила свои международные обязательства и должна принять решительные меры для предотвращения насилия в отношении женщин в стране. Комитет призвал Грузию незамедлительно провести независимое расследование смерти Джейрановой и привлечь виновных к ответственности.
- Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоит из 23 экспертов. Он создан для наблюдения за выполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она была принята Генеральной Ассамблей в 1979 году и вступила в силу в 1981 году.
«Белавиа» не станет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск
Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут допускаться на рейсы авиакомпании "Белавиа" из Турции в Республику Беларусь. Тем гражданам, которые уже купили билеты, возвратят деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского авиаперевозчика.
"Белавиа" выполняет регулярные рейсы из Стамбула в Минск.
Ранее о таких же ограничениях со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines заявляла канцелярия президента Польши.
Граждане из Ирака, Сирии и Йемена составляют большую часть мигрантов, которые через белорусскую территорию пытаются попасть в Польшу и другие страны Евросоюза. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.
Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
11 ноября Члены Совбеза ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания выступили с заявлением, в котором обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в соседних странах. По мнению стран-авторов заявления, белорусские власти своими действиями хотят отвлечь внимание от нарушения прав человека в своей стране.
Страны Совбеза ООН также сообщили, что готовы обсудить дополнительные меры в отношении причастных к режиму Лукашенко. Минск в ответ зявил, что заявление о вероятных новых санкциях является прямой угрозой.
Гарибашвили: «Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо»
В администрации правительства Грузии рассказали о телефонном разговоре премьер-министра Ираклия Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинского лидера, который поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, заключенного Михаила Саакашвили.
По информации пресс-службы грузинского Кабмина, Ираклий Гарибашвили сообщил Зеленскому, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в учреждении по исполнению наказаний и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь.
По словам главы правительства Грузии, гражданина Украины Саакашвили посещают адвокаты, члены семьи, а также депутаты парламента Грузии, и со дня его пребывания в учреждении у него было более 100 визитеров.
Президент Зеленский в разговоре затронул вопрос перевода заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что после перевода в глданскую тюремную больницу Саакашвили оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников словесно и физически.
«Соответственно, администрация пенитенциарного учреждения осуществила действия, предусмотренные законом», – говорится в сообщении.
«В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо», – сказано в пресс-релизе грузинского правительства.
Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя он уже был осужден и обвинен по другим тяжким преступлениям.
«Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи», – сказано в сообщении.
Ранее о разговоре с Ираклием Гарибашвили рассказал Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».
«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», – написал Зеленский в Twitter.
Вахтанг Кикабидзе рассказал о встрече с Владимиром Зеленским
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленском. Главной темой встречи была судьба бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об итогах встречи Кикабидзе рассказал журналисту Дмитрию Гордону.
«(Зеленский) сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть своего гражданина», – рассказал Кикабидзе.
Он добавил, что давно знаком с Зеленским и это был «разговор близких друзей».
На вопрос журналиста, услышал ли его президент Украины, Кикабидзе ответил: «Услышал и сказал, что будет по телефону говорить [по теме Саакашвили]».
Кикабидзе в разговоре с Дмитрием Гордоном извинился за решение властей Грузии отказать журналисту во въезде в страну.
«Я хочу тебе сказать лично: я от имени всех грузин извинился за то, что украинскую делегацию тогда наше псевдоправительство не впустило в Грузию. После вашего отъезда был большой скандал, об этом говорили по телевидению... Мы даже не знали, что эта делегация приезжает», – отметил Кикабидзе.
- Отметим, что Вахтанг Кикабидзе возглавлял список партии Саакашвили – «Единого национального движения» на парламентских выборах 2020 года и формально является членом грузинского парламента.
- В августе текущего года Владимир Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе Орденом Ярослава Мудрого.
Зеленский попросил Гарибашвили допустить к Саакашвили близких и врачей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По словам украинского лидера, он подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».
«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», – написал Зеленский в Twitter.
Накануне с президентом Украины в Киеве встретился грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе. Главной темой встречи была судьба Михаила Саакашвили.
Польша: Turkish Airlines не будут возить в Беларусь граждан Ирака и Сирии
Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines не будет допускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов. Об этом, сославшись на результаты переговоров, сообщил в твиттере представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
Граждане вышеназванных стран Ближнего Востока составляют большую часть мигрантов, которые через Беларусь пытаются попасть в Польшу и другие страны ЕС. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах, которые представители ЕС ведут с представителями стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, относительно возможных путей ограничить приток мигрантов в Минск.
Официально турецкая авиакомпания пока не сообщала об ограничениях.
Turkish Airways, наряду с российским "Аэрофлотом", в среду была названа агентством Bloomberg в числе тех авиакомпаний, которым могут грозить санкции ЕС в связи с тем, что они, как утверждается, содействуют перевозке мигрантов в Беларусь. В "Аэрофлоте" это отвергли.
В четверг представитель ЕС Петер Стано заявил "Эху Москвы", что санкции, которые будут введены в связи с кризисом на границе, России коснуться не должны.
- Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался несколько месяцев назад после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
COVID-19 в Грузии: 4445 новых случаев, 77 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 77 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 816.
За сутки в стране выявили 4445 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 782 теста: PCR-тестов – 20 567, экспресс–тестов на антиген – 30 215.
Выздоровели еще 3508 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 775 826, выздоровевших – 708 820.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,75%, за последние 14 дней составляет 10,02%, за неделю – 10,06%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7103 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 032 939.
«Планировала сбежать в Грузию через Абхазию» – в Сочи задержана глава нефтекомпании
В Сочи задержана руководитель нефтяной компании ООО «Нефтесервис» из Нижневартовска Екатерина Симакова, сообщили редакции Сибирь.Реалии в Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Она была объявлена в федеральный розыск как подозреваемая по двум уголовным делам - о даче взяток в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов на сумму в 590 миллионов рублей. Следствие считает, что она «планировала сбежать из России в Грузию через Абхазию».
Симакова находится сейчас в одном из СИЗО Краснодарского края и будет этапирована в ХМАО, пишет znak.com со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах.
С января 2015 по декабрь 2017 года Симакова, по данным следствия, предоставляла в налоговую службу ложные декларации по налогу на добавленную стоимость, занизив налоги на сумму свыше 590 миллионов рублей. В июле 2020 года Симаковой предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст.199 ч.2 п"б" УК РФ).
Симакова также проходит подозреваемой по другому уголовному делу как взяткодатель: экс-глава управления Пенсионного фонда Нижневартовска Юрий Гончарук был обвинен в получении от нее двух взяток на общую сумму 8 миллионов рублей. Следствие считает, что в обмен на взятки Гончарук должен был снизить тарифные санкции за неуплату страховых взносов компанией Симаковой и оказать «общее покровительство» предприятию, в том числе оградив компанию от проверок.
В Южную Осетию прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавирусной инфекции в количестве двух тысяч доз доставлена в четверг вечером в медцентр самопровозглашенной республики Южная Осетия. Препараты приняла руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
Вакцину уже с утра пятницы распределят по прививочным пунктам. Как сообщил информагентству «Рес» глава Минздравсоцразвития Сослан Наниев, в республику прибыла партия вакцин «Спутник-V» (еще одно название - «Гам-КОВИД-Вак») в количестве 500 доз и «Спутник-Лайт» - 1500 доз.
«Я призываю население вакцинироваться, пожалуйста, приходите. Ежедневно с 10 часов утра в прививочном кабинете поликлиники РММЦ можно пройти консультацию врача и сделать вакцину», - обратился Наниев к согражданам.
- Первая партия российской вакцины в количестве 2000 доз в Южную Осетию была доставлена в апреле, вакцинацию против коронавируса в республике прошли более тысячи человек.
- Ранее сообщалось, что Минздрав запросил вакцину еще в августе, однако из-за технических моментов между компаниями, поставка вакцины в республику задержалась. Также для вакцинированных остается проблемой признание сертификатов на территории России и присвоение QR кода через госуслуги, вопрос решается правительством республики.
Дубль Хвичи Кварацхелия принес Грузии сенсационную победу в матче со Швецией
Сборная Грузии по футболу одержала сенсационную победу в матче со Швецией со счетом 2:0. Поединок девятого тура квалификации ЧМ-2022 состоялся на новом батумском стадионе «Батуми Арена».
Дублем в составе грузинской команды отметился форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он открыл счёт на 61-й минуте, а ещё один мяч забил на 77-й минуте.
В стартовом составе сборной Швеции на этот матч вышел форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Но 40-летний бомбардир не смог отметиться результативными действиями.
Как пишет издание «Чемпионат», этот матч может негативно сказаться на перспективах сборной Швеции в квалификации ЧМ-2022.
Шведская сборная лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. Второе место занимает сборная Испании, у которой 13 очков. Но испанцы провели на один матч меньше. Сборная Грузии набрала семь очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице.
Отметим, что сборная Швеции в рейтинге FIFA на 17-м месте в мире, сборная Грузии – на 93-м.
Ранее череду поражений грузинской сборной по футболу в отборочных матчах чемпионатов мира в октябрепрервал матч Грузия – Косово (2:1).
«Нацдвижение» завтра проведет акции возле станций метро «Дидубе» и «300 арагвинцев»
«Еще раз подтвердилось, что план грузинской оппозиции - развитие этой страны, а не попадаться на удочку власти и поддаваться провокациям», - заявил лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, комментируя решение Михаила Саакашвили прекратить голодовку, передает Общественный вещатель Грузии.
По его словам, завтра акции оппозиции пройдут на двух локациях, возле станций метро «Дидубе» и «300 арагвинцев».
«Борьба до победы, борьба до освобождения этой страны и борьба за лучшее будущее для Грузии», - заявил Ника Мелия.
Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевских ленточек
Сейм Латвии запретил использование в стране георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, включая развлекательные и праздничные. В четверг соответствующие поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах прошли третье, окончательное чтение.
Накануне голосования один из депутатов Сейма, Николай Кабанов, предложил исключить из запрета памятные мероприятия в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне. Однако парламентская комиссия по общественным делам и правам человека, выслушав представителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, отклонила это предложение.
Запрет на публичное использование георгиевской ленточки мотивирован тем, что она является одним из символов тоталитарной идеологии России в отношении республик бывшего СССР. По мнению большинства депутатов Сейма, принятые поправки ограничат подобные идеологические проявления.
В настоящее время в Латвии запрещено публичное использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и его республик - за исключением случаев, когда это не связано с прославлением советского режима или оправданием совершенных им преступлений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятые парламентом Латвии поправки, назвала действия властей страны «реинкарнацией фашизма».
- В России георгиевская ленточка много лет является одним из главных символов празднования победы в Великой Отечественной войне. В 2014-м году лента стала символом так называемой «Русской весны» - пропагандистской кампании, сопровождавшей аннексию Крыма и оказывавшей поддержку сепаратистским движениям на востоке Украины.
Пленум ЦК КПК поставил Си Цзиньпина в один ряд с Мао и Дэн Сяопином
Пленум Центрального комитета Компартии Китая в четверг принял резолюцию, приуроченную к 100-летию партии и посвященную ее «истории и достижениям», в которой впервые открытым текстом говорится о роли нынешнего лидера партии и председателя КНР Си Цзиньпина и его «решающем вкладе» в дело «великого возрождения китайской нации». Идеологический труд Си Цзиньпина, посвященный «социализму с китайской спецификой», назван в документе «квинтэссенцией китайской культуры». Партию, армию и народ призывают сплотиться вокруг ЦК КПК, «ядром которого является товарищ Си Цзиньпин».
Западные агентства, которые цитируют резолюцию, отмечает, что она по сути служит обоснованием продления властных полномочий китайского лидера после завершения их текущего срока. Си Цзиньпин фактически вводится в «пантеон» наиболее выдающихся китайских коммунистических руководителей, наряду с Мао Цзедуном и Дэн Сяопином. Резолюции об истории партии, подобные принятой в четверг, ранее принимались всего дважды – в 1945 году, при Мао, и в 1981 году, когда у власти был Дэн.
Ранее Компартия Китая официально отменила ограничение в два срока для замещения Си Цзиньпином высших государственных и партийных постов.
В резолюции также говорится, что партия будет проводить политику по интеграции материкового Китая с Тайванем. О возможном применении военной силы не упоминается.
Пленум прошел за закрытыми дверями, и о специфике обсуждавшихся на нем вопросов, кроме нашедших отражение в резолюции, не сообщается.
Съезд КПК, на котором будет избрано новое руководство и, как ожидается, продлены полномочия Си Цзиньпина, должен пройти в будущем году.
Денисова: видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили
Обнародованное грузинскими властями видео с экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили свидетельствует о пытках и жестоком обращении с политиком во время его перевода в тюремную больницу. Об этом заявила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – говорится в заявлении.
Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт, пишет издание ГОРДОН.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство.
Лиза Ясько третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили
Гражданская супруга экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько говорит, что третий день не может встретиться с Михаилом Саакашвили.
«Я тут третий день нахожусь, но мне до сих пор не дали разрешения на его посещение. Говорят, что документы в процессе. Раньше такого не было почему-то. Раньше меня пускали без проблем», – заявила она.
Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, Ясько заявила, что «ситуация критическая». Она рассказала о результатах его анализов.
«Калий 2.6, при норме 3.5. Насколько мне объясняют врачи, в любой момент может быть инсульт, инфаркт, и другие очень плохие исходы», – отметила Ясько.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с украинским политиком Лизой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию. После ареста Саакашвили Ясько несколько раз приезжала в Грузию и встречалась с ним.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Рулофс заявила, что не знала о планах Саакашвили создать новую семью.
Омбудсмен Грузии: распространенные кадры ущемляют честь и достоинство Саакашвили
Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти уважать права заключенного Михаила Саакашвили, не раскрывать его персональные данные, а также не ущемлять его честь и достоинство. Об этом говорится в специальном заявлении Омбудсмена.
По словам Ломджария, права экс-президента были нарушены при публикации кадров его госпитализации в больницу глданской тюрьмы №18. На них Саакашвили силой и против его воли буквально заносят в палату, держа за руки и за ноги, пишет СОВА.
Обращаясь к Министерству юстиции и Специальной пенитенциарной службе, Ломджария отметила, что анализ видеозаписи подтвердил, что Саакашвили был доставлен в исправительное учреждение обманным путем. Ранее сам экс-президент сказал, что ему сообщили о госпитализации в клинику гражданского сектора, а не тюремную больницу.
Омбудсмен также обращает внимание на то, что опубликованные не отражают указанный эпизод полностью и непрерывно. А на попавших в компиляцию кадрах Саакашвили предстает в полуголом виде и унизительном положении.
Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Европейского суда по правам человека – Страсбургский суд призвал его прекратить голодовку.
«Процесс реабилитации после голодовки намного более сложный, чем процесс управления голодовкой, поэтому в глданской больнице нет ни технологических условий, ни квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, для меня невообразимо доверять сотрудникам того учреждения, которые держат меня в условиях пыток, вы также видели сегодня кадры их насилия в отношении меня. Кроме того, здесь не существует гарантий безопасности и защиты от психологического давления, что является требованием Страсбургского суда. Я также считаю Горийский госпиталь огромной угрозой, потому что в нескольких километрах от него находятся спецподразделения российской оккупационной армии и спецназа, той России, которая является главным заказчиком моей ликвидации. Прошу консилиум врачей решить, в каких многофункциональных и высокотехнологичных клиниках и при каких условиях я буду проходить период реабилитации после голодовки.
Решение консилиума должно носить не рекомендательный характер, а обязательный, которому я подчинюсь безусловно, и которому также безоговорочно должна подчиниться и власть. В этой ситуации, как только будет принято это решение и меня переведут из этого учреждения в надлежащее учреждение, я немедленно прекращу голодовку», – отмечается в письме Михаила Саакашвили (перевод – Общественный вещатель Грузии).
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу. Он заявляет, что не знал о своем переводе в глданскую больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
В Южной Осетии выявили 36 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. По её словам, накануне было проведено 227 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2229 человек, 80— сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.
Число выявленных случаев коронавируса достигло 9368, выздоровели 7139.
По словам главврача службы цхинвальской станции скорой помощи Эмзара Кулумбегова, с начала ноября количество вызовов скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией уменьшилось.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
«Вы – рабы Путина». Саакашвили ругается с сотрудниками тюремной больницы. ВИДЕО
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала новые видеокадры приезда бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На них видно, как Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Он требует, чтобы его отвезли обратно в руставскую тюрьму.
В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина» и т.д.
Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».
В Специальной пенитенциарной службе вновь заявляют, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Ранее в ведомстве опубликовали видео перевода Саакашвили в тюремную больницу, заявив, что во время заселения в палату политик нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Саакашвили заявляет, что он не знал о своем переводе в глданскую тюремную больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания СГБ
Члены «Единого национального движения» (ЕНД), сторонники экс-президента Михаила Саакашвили проводят митинг у здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации СМИ, председатель ЕНД Ника Мелия на акции заявил, что «план оппозиционных сил – борьба с режимом».
«Режиму придется ежедневно выставлять против нас полицию, которая может задерживать наших сторонников, но протестное движение эти задержания не остановят», – заявил Мелия.
Отметим, что накануне на акциях протеста в Тбилиси, в том числе у здания СГБ, в административном порядке задержали 46 человек. Их обвинили в неповиновении законным требованиям полиции, оскорблении сотрудников полиции и мелком хулиганстве. Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания.
В результате стрельбы в Ереване погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Ереване, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на полицию.
Согласно пресс-службе ведомства, в 02:45 поступил сигнал о том, что в одном из домов на 16-й улице Канакера пострадал человек. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. В 03:55 поступили сигналы из больниц: шесть человек с огнестрельными ранениями обратились за медицинской помощью.
Как отмечается в сообщении, на месте происшествия полицейские обнаружили тела 42-летнего А.Г. и 37-летнего А.Х. с огнестрельными ранениями.
В ходе обыска было обнаружено 45 гильз и патронов, 4 пистолета и 2 автомата с патронами. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Скончались также госпитализированные 38-летний А.Б. и 61-летний А.С.
Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
Глава Минюста Грузии: решение ЕСПЧ по Саакашвили «приемлемо и гуманно»
Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, дух заявления Европейского суда по правам человека полностью совпадает с позицией грузинских властей. Об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил сегодня на брифинге, комментируя получение письма из ЕСПЧ по поводу ситуации вокруг голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наши стремления совпадают. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии», – заявил Брегадзе.
Министр подтвердил, что согласно требованию, ведомство до 24 ноября предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного, пишет агентство «Новости-Грузия».
Брегадзе также заявил, что Саакашвили пользуется в тюрьме привилегированным положением и его уже посетили 179 человек.
«С момента поселения до сегодняшнего дня, у господина Михаила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Также ровно через два дня после его перевода, включая нерабочие дни, подчеркну, была подготовлена банковская карта. Также у него есть телевизор. А когда деньги на карте закончились, и он пожелал приобрести холодильник, администрация на основании доброй воли, выполнила и эту просьбу», — заявил Брегадзе.
Министр также отметил, что из-за Саакашвили возле тюрьмы круглосуточно дежурил реанимобиль и врачи, которые заботились об его здоровье.
«Также именно мы создали консилиум, целью которого было, чтобы вместе с нашим квалифицированным персоналом предоставлять некоторые рекомендации, которые мы каждый раз максимально учитывали», — сказал Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, была создана отдельная рабочая группа с целью надзора над правовым состояние Михаила Саакашвили, которая, по оценке Брегадзе, является «беспрецедентной».
Комментируя кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, Брегадзе опроверг информацию адвокатов, якобы охранники волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.
«Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику», – заявил министр.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Лукашенко пригрозил остановить транзит грузов и газа в Евросоюз
Фактический белорусский лидер Александр Лукашенко, которого многие страны мира не признают легитимным президентом государства, пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. Это может быть сделано в ответ на новые санкции против Минска, которые готовятся странами ЕС.
О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передаёт государственное агентство БелТА.
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем, - цитирует его агентство. — Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?"
Через белорусскую территорию проходит российский газопровод Ямал - Европа, железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс — один путь", через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике, эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режиме Лукашенко.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска на следующей неделе. По её словам, в начале декабря новые санкции введут США.
Международное давление на Минск усилилось после обострения миграционого кризиса на белорусской границе со странами ЕС. Он начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей.
В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
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