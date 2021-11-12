Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к россиянам

В Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразили крайнюю обеспокоенность по поводу обстоятельств гибели в Грузии женщины, жестоко избитой родственниками мужа якобы за измену. Эксперты ООН призвали грузинские власти положить конец насилию в отношении женщин в стране.

Как сообщается на официальном сайте ООН, члены комитета установили, что отказ должностных лиц в Грузии расследовать преступление против женщины, совершенное якобы по причинам защиты чести семьи, мог привести к ее смерти.

Речь идет о деле гражданки Грузии Ханум Джейрановой, этнической азербайджанки. Родственники ее мужа обвинили женщину во внебрачной связи. 16 сентября 2014 года трое из них набросились на женщину, протащили по деревне, избивая так сильно, что она несколько раз теряла сознание. Причем происходило все это на глазах у малолетних детей Ханум.

Ночью того же дня в родительский дом жертвы были вызваны староста села и полицейский. Они видели, что жертва плачет и умоляет о помощи, говоря, что члены ее семьи принуждают ее принять крысиный яд. На эти жалобы полицейские не отреагировали, они никого не задержали, а женщину не госпитализировали. Староста села увез ее на ночь, однако на следующее утро вернул матери. Днем позже мать Джейрановой нашла ее мертвой. Ее тело висело на веревке в сарае во дворе дома.

Муллы, готовившие тело Джейрановой, заявили, что ее одежда была залита кровью. Согласно показанию свидетеля, на ее теле были следы побоев, подтверждавшие, что она была «избита до полусмерти». Прокуратура возбудила дело по факту смерти, но вскоре расследование было прекращено. Следователи пришли к выводу, что жертва совершила самоубийство в результате своего поведения, которое было названо «постыдным» и «бесчестным».

В опубликованных выводах Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сожаление как в связи с тем, что грузинские власти не арестовали и не привлекли к ответственности членов семьи, избивших жертву, Ханум Джейранову, так и по поводу их решения возвратить ее родственникам.

Выводы комитета были опубликованы после рассмотрения жалобы, поданной двумя детьми Джейрановой, которым на момент событий было 11 и 7 лет.

«Джейранова стала жертвой многоаспектной дискриминации, связанной и с ее этнической принадлежностью, и со стереотипным отношением к ситуации полиции и судебных органов», – сказала одна из членов Комитета ООН Геновева Тишева. Она полагает, что грузинские власти могли защитить женщину от насилия и предотвратить ее гибель.

Члены Комитета также считают, что Грузия таким образом нарушила свои международные обязательства и должна принять решительные меры для предотвращения насилия в отношении женщин в стране. Комитет призвал Грузию незамедлительно провести независимое расследование смерти Джейрановой и привлечь виновных к ответственности.