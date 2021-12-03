Цулукиани заявила о пропаже более 50 ценных картин, переданных посольствам Грузии за границей

Более полусотни ценных картин, вывезенных их Грузии и переданных посольствам страны за границей, вероятно, пропали без вести. Об этом сегодня, 3 декабря, заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках «министерского часа», сообщает агентство «Новости-Грузия».

По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года, то есть до прихода к власти партии «Грузинская мечта». Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии. Министр сообщила, что по факту будет начато расследование, как только проверка завершится.

«Мы уже знаем, что из 117 экспонатов, переданных посольствам до 2012 года, которые представляют собой дорогие и ценные полотна, вероятно, пропали 53. Соответственно, здесь будет начато расследование, как только завершится процесс инвентаризации», - заявила Цулукиани.

Глава Минкультуры сравнила систему Национального музея Грузии с Советским Союзом, указав, что в течение последних 15 лет им руководили одни и те же люди. По мнению Цулукиани, существующая схема «не имеет ничего общего с европейским стандартом или каким-либо другим музейным стандартом».

«Конечно же, мы руководствуемся рекомендациями, чтобы улучшить и внедрить хорошее управление в Национальном музее. Фонды необходимо привести в порядок, и идет инвентаризация», - подчеркнула Цулукиани.