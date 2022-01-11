Проживающие в аварийном здании в Тбилиси беженцы провели ночь на улице

Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, в знак протеста провели ночь на улице.

Беженцы проживают в здании бывшего санатория «Картли». Они утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади, пишет агентство «Новости-Грузия».

Акция продолжалась до поздней ночи, на месте была мобилизована полиция.

Жители дали властям срок в 24 часа и ожидают конкретного предложения о своем переселении. В противном случае они намерены установить палатки и продолжить акцию протеста.

«Обрушились стены на третьем и седьмом этажах. Но, этого, как видно, недостаточно и обязательно кто-то должен умереть, чтобы к нам пришли и предложили улучшить условия. Здесь невозможно жить, у нас нет газа, только электричество. Никто на нас не обращает внимания. Нам обещали, что 31 декабря у нас будут квартиры. Кроме того, есть заключение, что это здание аварийное», – заявила одна из жильцов Нато Николадзе.

На месте находился заместитель директора Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.

Он также отметил, что до завершения тендера агентство оплатит беженцам аренду жилплощади в Тбилиси.