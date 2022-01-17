Пост архимандрита Дорофея (Дбара) породил бурную дискуссию

В субботу 15 января вечером председатель Совета Священной митрополии Абхазии, архимандрит, доктор богословия Дорофей (Дбар), который известен в республике и высказываниями на общественно-политические темы, разместил на своей странице в «Фейсбуке» пост на самую, пожалуй, актуальную и острую в эти дни в Абхазии тему. Не мог не привлечь внимания уже заголовок поста: «Относительно задержанных участников беспорядков во время митинга». Им он недвусмысленно дал понять, что считает этих граждан участниками именно беспорядков, то есть правонарушителями, пытавшимися проникнуть в охраняемое административное здание, а отнюдь не просто теми, кто выражал на митинге «инакомыслие», как трактуется представителями оппозиции.

В тексте поста он на всякий случай отметил это для всей массы читателей: «Полагаю, что в отношении лиц, принимавших участие в беспорядках (особо подчеркиваю, в беспорядках!) во время проведения митинга 21 декабря 2021 года в Сухуме, безусловно, должно быть проведено полное судебное разбирательство и применено соответствующее наказание. Иначе мы никогда не построим правового государства! Однако считаю, что было бы правильно после вынесения приговора суда, если бы президент нашей страны помиловал этих молодых людей. Я бы тоже просил (вслед за Ардой Инал-ипа) об этом президента! Что касается лидеров оппозиции, организаторов митинга и других лиц, пришедших массово в прокуратуру с «повинной», я не хочу никого поучать, но, мне кажется, вы пришли не по адресу. Было бы правильно, если вы пришли бы к родным и близким задержанных молодых людей, принесли свои извинения их родителям и, самое главное, помогли бы материально их семьям (ведь у большинства из задержанных малолетние дети). Так, мне кажется, будет честно и справедливо! Прошу неугомонных анонимов и кураторов «патриотических» страниц не писать под моим постом комментариев. Их я все равно удалю, а вас заблокирую!»

Это предупреждение автора поста, впрочем, не остановило «неугомонных». Судя по всему, в частности, комментариям к невидимым комментариям, о. Дорофей действительно удалил со своей страницы наиболее гневные и категоричные отклики «против», хотя сдержанные и написанные от своего имени, а не под ником, остались. Из более чем двухсот тридцати комментариев большинство, впрочем, оказало поддержку архимандриту:

«Как гражданин РА, как ветеран и инвалид войны полностью согласен и поддерживаю это мнение!»;

«Мудро прокомментировать ту или иную ситуацию не всем дано, к сожалению... Спасибо за здравое мнение. А «сектантов» прошу вообще не комментировать!»

Порой между согласными и несогласными с постом о. Дорофея комментаторами возникали мини-дискуссии:

«Удивительное свойство – не замечать противоположного мнения. Большинство здесь (и не только здесь) поддерживает здравое мнение отца Дорофея. Но Вам не докажешь»;

«Не согласен с вышесказанным…. Отписываюсь»;

«Можно спросить, с чем именно не согласны. С тем, что он просит помилования? Или с его обращением к лидерам оппозиции, чтобы пошли и попросили прощения у родителей задержанных и помогли бы материально? Что в этом плохого, лично я не могу понять. Также не могу понять людей, которые отписываются в знак протеста. Как же легко отказываемся от человека за его мнение... Сколько близких и родных людей, с которыми наши мнения не сходятся; что теперь и от них отказаться? Выходит, политику ставим выше человеческих отношений!?»;

«Очень разочарована: что значит «удалю» или «заблокирую»?»;

«Умение правильно понять услышанное тоже не всем дано. Он не хочет, чтобы анонимы разводили грязь на его странице, писали нелицеприятные вещи, как это у нас практикуется, и он прав! Но его просьбу не услышали. Нас уже никто и ничто не остановит... Печально наблюдать, что стало с нами»;

«Думается, что поддержка властей в пользу Дорофея не за горами».

Откликнулся в комментариях и лидер политической оппозиции в Абхазии Адгур Ардзинба:

«Батюшка, спасибо за совет. Сейчас уже поздно, но мы непременно им воспользуемся, когда власть примет решение «освободить» Ново-Афонский монастырь с помощью спецназа в касках с резиновыми дубинками. А тех, кто придет по Вашему зову на поддержку и защиту СМА, задержат и обвинят в преступлениях разной степени. Тогда мы обязательно пойдем смиренно просить амнистию. А учитывая тенденции, это все не за горами. P.S. Что касается родственников наших задержанных соратников, мы знаем и делаем все как надо, так как воспитаны и вскормлены землей и духом абхазским».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя своими постоянными экспертами. Общественно-политический деятель Нателла Акаба сказала, что согласна с предложениями Арды Инал-ипа и о. Дорофея и видит в них тот компромисс, который может привести к снижению напряженности в обществе:

«Я тоже думаю, что надо все-таки как-то найти возможность прийти к диалогу между властью и оппозицией. Это правильно, что нужно мирным путем решать вот эти все вопросы. Я согласна с Дорофеем.

– Но при этом некоторые задаются вопросом: насколько правильно говорить о помиловании, когда еще не было суда?

– Нет, ну с этим я согласна. Надо, конечно, разобраться с тем, что там было, и дождаться решения суда».

То есть предложения Инал-ипа и о. Дорофея подразумевают ту ситуацию, при которой судами будут вынесены обвинительные заключения, а этого может и не быть…

Общественно-политический деятель Нугзар Агрба придерживается иной точки зрения. На его взгляд, пост архимандрита не способствовал достижению общественного согласия, раз вызвал такую острую полемику в интернет-сообществе. На вопрос, почему так, если то же предложение ранее от Арды Инал-ипа не вызвало такой реакции, Агрба ответил:

«Арда более тактично высказалась, мне так кажется. Она более толерантно высказалась. Она указала на «золотую середину».

Что касается о. Дорофея, то, по мнению Агрба, многих оппозиционеров задела заключительная часть его поста, где он сказал, что для лидеров оппозиции было бы правильней, если бы они пришли к родным и близким задержанных молодых людей, принесли свои извинения их родителям и помогли материально их семьям…

Вообще же, считает он, властям не стоило усугублять обстановку задержаниями и арестами:

«Я бы поступил как отец большого семейства: позвал бы руководителей оппозиции, посадил их в аудитории перед собой – президента я имею в виду – и сказал бы: «Ребята, я вот так, вот так, вот так могу сделать, но я этого не сделаю. Теперь – остановитесь». И между ними какое-то словесное или какое-то еще соглашение было бы достигнуто о дальнейших действиях. Что ломать стекла, с оружием выступать и прочее, прочее нельзя в Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия