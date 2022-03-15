РФ запретила въезд в страну Джо Байдену, его сыну, Энтони Блинкену и Хиллари Клинтон

Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего госсекретаря, кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Им запрещён въезд в страну. Об этом заявили в МИД РФ.

Сообщается, что решение принято «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».

По информации российского МИДа, в российский «стоп-лист» на основе взаимности также включены: министр обороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», – сказано в заявлении российского ведомства.

В Москве говорят, что в ближайшее время расширят санкционный список «за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России».