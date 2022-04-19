В Киеве возобновили работу 16 посольств и консульств

США в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны присоединиться к ним.

О моратории объявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

"Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять", - сказала она.

США стали первой в мире страной, взявшей на себя подобное обязательство, отмечается в заявлении Белого дома.

По словам вице-президента США, страна "будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе".

В ноябре 2021 года Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат, находившийся на орбите с 1982 года. Вашингтон заявил, что это привело к скоплению космического мусора у МКС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС "решительно осуждают" испытания российского противоспутникового оружия.

Подобные тесты также проводили Китай и Индия. По данным агентства Associated Press, США провели испытание противоспутникового оружия в 2008 году.

В заявлении Белого дома испытания противоспутниковых ракет названы "опасными и безответственными". Они создают угрозу для астронавтов, а также для спутников и других космических объектов, которые жизненно важны для безопасности, а также экономических и научных интересов разных стран, подчеркивается в заявлении американской администрации.

Испытания ракет для поражения космических аппаратов ведутся в США с конца 1950-х годов.