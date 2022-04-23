За стрельбу в пассажирском автобусе жителю Тбилиси грозит до 10 лет тюрьмы

Сотрудники издательства «Просвещение» получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства.

Распоряжение было озвучено на «конфиденциальной встрече» с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось «почиркать около 15%» текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.

Например, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, еще несколько лет назад редакторам настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь они должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.

«То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», – цитирует «Медиазона» одного из сотрудников издательства.

По словам редакторов, сложнее всего тем, кто работает над учебниками по истории, так как не упоминать Украину и Киев без ущерба без содержания «просто невозможно».

«Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя», – описывает один из сотрудников.

Планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательство выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия «откровенно намекает» на это.



Увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить за любое проявление антивоенной позиции: подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестных акциях. По данным источников «Медиазоны», ранее один из редакторов отдела исторической литературы лишился работы за политическое высказывание в фейсбуке.