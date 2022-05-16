«Грузинская мечта» переадресовала осетинский вопрос оппозиции

Назначение референдума о присоединении Цхинвальского региона к России прошло практически незамеченным для грузинских властей. Руководство «Грузинской мечты» воспользовалось этим фактом исключительно ради критики «Нацдвижения».

Уходящий президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов после поражения на выборах назначил на июль референдум о присоединении республики к России. Выступая по местному телевидению 13 мая, он призвал население республики с пониманием отнестись к его решению:

«Мы всегда считали РФ нашей исторической родиной… Сегодня Грузия подала второй пакет необходимых документов для вхождения в Евросоюз. И Грузия, и Европа, и Америка сегодня считают Грузию в тех исторических границах, которые были до развала Советского Союза. И я считаю, что решение о том, что Южная Осетия должна войти в состав РФ, должно быть принято».

Поставленный перед фактом новоизбранный де-факто президент Алан Гаглоев, инаугурация которого состоится 24 мая, недоумевал:

«Я всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России. Другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение… Мне непонятно, как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований…».

Позиция властей Грузии на происходящее оказалась более чем сдержанной. В субботу председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе напомнил о неизменности курса, взятого правящей партией в отношении оккупированных Россией территорий.

«У нас есть четкая политика, и, конечно, мы не признаем ни де-факто правительство, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. В этом плане наша позиция очень четкая, поэтому, естественно, мы будем придерживаться именно такой линии», – сказал Кобахидзе.

По словам политолога Георгия Гобронидзе, власти «Грузинской мечты», демонстративно не присоединявшиеся к санкциям против России, оказалась перед непростым выбором благодаря своей недальновидной политике:

«Огромной проблемой является то, что, даже в случае полного поглощения региона Россией, мы не в состоянии ничего предпринять. Поначалу стараниями «Нацдвижения», а далее усилиями «Грузинской мечты» мы, фактически находясь в состоянии войны с Россией, критически стали зависеть от торговых взаимоотношений с этой страной. Нужно было своевременно называть вещи своими именами и действовать соответственно, когда начался апартеид в отношении грузинского населения на оккупированных территориях, при похищениях и убийствах наших граждан. А сейчас, по сути, нам нечего противопоставить, даже в вопросе санкций. Весь расчет властей направлен на то, что Россия отложит в долгий ящик этот вопрос. Но никакой гарантии, что Россия в очередной раз не поступит иррационально, нет. И готовиться к этому необходимо сейчас».

Примечательно, что в своем заявлении Ираклий Кобахидзе попытался использовать осетинский вопрос для нападок на оппозицию. Вот фрагмент его заявления:

«Напомню, в нулевых годах, 2/3 населенной территории Цхинвальского региона контролировалось Грузией, и что сделали власти «Нацдвижения»? Поначалу они восстановили границы автономного округа, который был упразднен при правительстве Гамсахурдия, после чего они провели новые де-факто сепаратистские выборы, результатом чего стало формирование альтернативной власти в регионе. Итогом этой политики стала утеря суверенитета над 20% территории Грузии. Поэтому и референдум, и колючая проволока и т.д. являются прямым наследием политики девятилетнего правления [«Нацдвижения»]».

По мнению Георгия Гобронидзе, подобные заявления свидетельствуют о слабости властей:

«Необходимо раз и навсегда вынести вопросы государственной безопасности за рамки политических разборок. И власти, и оппозиции надо осознать, что кто бы ни находился у руля, вопрос целостности государства является общей идеей для каждого гражданина. Поэтому манипулирование этими вопросами ради политических очков не принесет ничего, кроме дополнительных вызовов».

Что касается публикации в российских СМИ негативных заключений местных экспертов по поводу несвоевременности и контрпродуктивности референдума, то, по мнению Гобронидзе, это логично, так как позитивных эффектов от присоединения нет, а негативных, в свете продолжающейся войны в Украине, немало. Поэтому, по мнению эксперта, политическое руководство РФ не будет форсировать события, используя результаты голосования для манипуляции в Грузии.