Оханашвили: Это не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления от президента

«Моя скромная просьба заключается в том, что это очень вредный и не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления главы государства о том, что, оказывается, по ней проходит грань евроинтеграции страны, когда факты говорят об обратном», - так прокомментировал член парламентского большинства Анри Оханашвили заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, он напоминает президенту, что либерализация визового режима, свободная торговля с Европой произошла в условиях властей «Грузинской мечтой» и именно «Грузинская мечта» вместе со стратегическими партнерами создала повестку дня ассоциации, пишет Общественный вещатель Грузии.

По его словам, упоминать Саакашвили, Гварамия и Бидзину Иванишвили в одном контексте стыдно.

«Президенту следует ознакомиться с отчетом ЕС о том, что Грузия является лидером в тройке, что подразумевает сближение в евроинтеграции. Что касается следующего заявления, то также позорно, что оказывается преступник Саакашвили, неоднократно разоблачаемый Страсбургом Гварамия должен упоминаться в том же контексте, что и Бидзина Иванишвили. Стыдно ставить в одну плоскость преступников и человека, спасшего наш народ и нашу страну от преступников», - заявил Оханашвили.