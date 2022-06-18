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Ардзинба - Токаеву: От признания Абхазии в мире не станет больше хаоса
«Абхазия - страна с тысячелетней историей государственности, ее народ веками сражался за свободу и независимость и давно доказал миру, что имеет право на законное место в системе международных отношений», - заявил глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба, комментируя выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ПМЭФ.
«От расширения международного признания Республики Абхазия, от нашего участия в работе Организации Объединенных Наций в мире точно не станет больше хаоса», - подчеркнул Ардзинба. Абхазия открыта для диалога со всеми странами, уважающими позицию республики, добавил глава абхазского МИД.
Как сообщает EADaily, во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума президент Казахстана заявил, что, «если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Косово, Абхазии, Южной Осетии и квазигосударственных территорий», которыми, по мнению Токаева, «являются Луганск и Донецк». Как полагает Токаев, тогда вместо 193 государств-членов ООН на земле возникнет «500 или даже 600 новых государств».
Другие новости дня
Токаев отказался принять орден за сотрудничество с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. В его пресс-службе заявили, что политик решил не принимать никакие награды, пока находится на посту. Об этом сообщает Tengrinews.
Награждение, предположительно, могло состояться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который Токаев посетил накануне. Там президент Казахстана выступил против позиции Москвы по сепаратистским республикам Донбасса, заявив, что не планирует их признавать.
Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии. По сообщению пресс-службы Токаева, перед российской наградой политик уже отказался от награды во время визита в Бишкек.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 июня заявил изданию «Подъем», что награждать Токаева в России и не планировалось.
Сторонники «Мемориала» создали новую правозащитную организацию
Сторонники правозащитного центра «Мемориал», который был объявлен в России «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека «Мемориал». Об этом сообщается в соцсетях общественной организации. Уточняется, что новый центр создан без образования юридического лица.
Центр защиты прав человека «Мемориал» «будет документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп», - говорится в сообщении.
29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра «Мемориал» по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество «Мемориал», также признанное в России НКО-«иноагентом».
Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. «Мемориал», в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.
ЕСПЧ потребовал приостановить выполнение вынесенных решений. Обе организации обжаловали решения судов, но апелляции не были удовлетворены. 30 мая
30 мая Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал» по требованию Генпрокуратуры.
Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область
Литовские железные дороги в ночь с пятницы на субботу перестанут осуществлять транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Об этом они уведомили руководство региона, сообщил губернатор Калиниградской области Антон Алиханов.
Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров. По словам главы региона, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС.
Калининградская область - российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.
В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, в котором, среди прочего, расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Грузинский саблист Сандро Базадзе стал чемпионом Европы по фехтованию
Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в эти дни в Турции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В финале мужского сабельного турнира Базадзе победил итальянца Луку Куратоли – 15:11. На пути к финалу он также одержал убедительную победу над трехкратным олимпийским чемпионом, венгром Аароном Шилаги (15-7).
Для Базадзе это первая победа на Чемпионате Европе. За всю свою карьеру 28-летний саблист, который является лидером сборной Грузии по фехтованию, трижды зарабатывал бронзу континентального первенства.
Токаев: Казахстан не признает «квазигосударственные» «ДНР» и «ЛНР»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Токаев отвечал на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян, о том, как в Казахстане относятся к так называемой спецоперации в Украине. Токаев начал с того, что в Казахстане есть разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в стране развитое гражданское общество. Говоря о сепаратистских республиках, он отметил, что два основных принципа Устава ООН - право наций на самоопределение и территориальная целостность государств - пришли во взаимное противоречие. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине, мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - сказал президент Казахстана.
Его слова прозвучали как полемика с мнением президента России, который чуть ранее заявил, что «ДНР» и «ЛНР» не должны были спрашивать «разрешения» у украинского правительства. Путин сослался на пример Косова. При этом в России существует уголовная статья за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства. Она предусматривает до пяти лет колонии, - отмечает Сибирь.Реалии.
Отвечая на вопрос об импортозамещении, Токаев заявил, что в современном мире оно во многом невозможно, и сказал, что его страна выступает за международное сотрудничество и против самоизоляции. Президент Казахстана, подчеркнув дружеские отношения с Россией, отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускали различные высказывания о Казахстане, которые, по его словам, «льют воду на мельницу» деструктивным силам. По его словам, он поднимал этот вопрос на встрече с Путиным. Симоньян сказала, что согласна с Токаевым, отметив при этом, что хорошо знает одного из тех, о ком говорил президент Казахстана. По всей видимости, имеется в виду ее муж Тигран Кеосаян, который ранее обвинял власти Казахстана в «неблагодарности» и «предательстве» в связи с непроведением парада 9 мая и предлагал им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.
Путин, в свою очередь, назвал Казахстан братской страной и сказал, что если бы власти Украины вели себя так, как власти в Нур-Султане, то не было бы ни «спецоперации», ни, возможно, аннексии Крыма.
Страны-«скептики» готовы поддержать кандидатский статус Украины
Несколько стран Евросоюза, которые недавно высказывали сомнения в возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, теперь заявляют о готовности поддержать рекомендацию Еврокомиссии о том, чтобы дать Украине этот статус.
Рекомендация исполнительного органа Евросоюза будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС требуется единогласное одобрение всех стран-членов.
Еврокомиссия рекомендует предоставить статус без предварительных условий, учитывая особые обстоятельства, связанные с войной. Однако для достижения Киевом прогресса на пути к членству ему необходимо будет выполнить целый ряд условий. Об этом прямо заявляет Еврокомиссия. Всего этих требований семь, они касаются борьбы с коррупцией, верховенства права и прав меньшинств.
В правительстве Нидерландов - страны, которая выражала наибольшие сомнения в возможности предоставить Украине статус кандидата - заявили о готовности поддержать рекомендацию ЕС. Премьер Марк Рютте назвал ее «разумным компромиссом». «Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому», - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра. Он отметил, что пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова, которой Еврокомиссия также рекомендовала дать кандидатский статус, смогут присоединиться к ЕС.
Глава МИД Дании также заявил, что Копенгаген не возражает против предоставления Украине статуса. О том же заявляют и в Швеции.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью DPA, что оптимистично настроен относительно возможности договоренности лидеров 27 стран ЕС. Германия, Франция и Италия заявили о поддержке кандидатского статуса для Украины.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, поскольку это, в отличие от НАТО, не военный союз. При этом он сказал, что это не будет выгодным ни для ЕС, ни для Украины.
Статус кандидата не означает, что страна непременно станет членом ЕС в будущем. Переговоры с Турцией, которые велись много лет, фактически зашли в тупик. Сейчас кандидатами являются несколько стран Балкан, переговоры с ними далеки от завершения.
Западные СМИ пишут, что, несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии – это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстает, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудности, с которыми страна столкнется после войны.
Российский военный корабль дважды нарушил морскую границу Дании
Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил границу территориальных вод Дании в Балтийском море рядом с островом Борнхольм. На острове в это время проходил Фестиваль демократии - крупный праздник, на котором присутствовали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и многие официальные лица. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал такое поведение российских военных «грубой и недопустимой» провокацией.
Из-за инцидента с кораблем посол РФ в Копенгагене был срочно вызван в датский МИД. МИД России пока не дал официальных комментариев. Название корабля не сообщается.
Прямой угрозы Дании или фестивалю не было, заявил министр обороны страны Мортен Бодсков. Однако он подчеркнул, что ситуация в Балтийском море становится напряженной.
Сегодня же Би-Би-Си со ссылкой на НАТО сообщило, что российские военные самолеты ежедневно летают в непосредственной близости от воздушных границ НАТО - настолько близко, что входят в риск столкновения с самолетами Североатлантического союза.
Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
Во Франции скончался актер Жан-Луи Трентиньян, звезда «золотой эры» французского кино.
За 91 год жизни он сыграл в более чем сотне фильмов и многочисленных театральных спектаклях. Был лауреатом таких престижных кинопремий, как «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Сезар».
Известность Трентиньяну принесла роль в фильме «И бог создал женщину» режиссера Роже Вадима, где он сыграл в паре с Брижит Бардо. Он играл в таких известных кинолентах, как «Мужчина и женщина», «Опасные связи», «Анжелика в гневе», «Конформист», «Три цвета: красный» и «Любовь».
Среди режиссеров, снимавших Трентиньяна - Роже Вадим, Бернардо Бертолуччи, Клод Лелюш, Кшиштоф Кесьлевский, Михаэль Ханеке. Последней ролью артиста стала главная роль в фильме «Лучшие годы жизни» - продолжении фильма «Мужчина и женщина», в котором он, как и 55 лет назад, сыграл в паре с Анук Эме.
Глава 41-й армии попросил у мэра Новосибирска трусы для солдат в Украине
Временно исполняющий обязанности командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя «оказать посильную помощь» военнослужащим, находящимся в Украине. Копию документа от 14 июня опубликовал депутат горсовета Сергей Бойко.
Среди вещей, которые запросила армия, оказались пять тысяч пар носков, две тысячи трусов, полторы тысячи упаковок туалетной бумаги, 100 килограммов печенья и тысяча пачек сигарет с фильтром.
Мэрия Новосибирска адресовала просьбу командующего руководителям «организаций потребительского рынка» районов города, говорится в копии другого документа с подписью главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова.
«Мы позвонили в администрацию и все подтвердили. В завтрашнем эфире выложу запись», - уточнил депутат Сергей Бойко. Минобороны России пока не комментировало подлинность опубликованных документов.
- Управление 41-й армии расположено в Новосибирске. Ее соединения и войсковые части расположены на территории шести регионов Сибири.
- Военнослужащие из частей в Алейске (Алтайский край), Юрге (Кемеровская область), Кызыле (Республика Тыва) принимают участие в боевых действиях в Украине. По подсчетам Сибирь.Реалии, за время войны погибло не менее 30 солдат из состава 41-й армии.
- Ранее полномочное представительство Бурятии при президенте России заключило контракт на поставку пяти тысяч мужских трусов, кремов для бритья, одноразовых бритв, зубных паст и мыла. Из бюджета республики на это выделили около семи миллионов рублей.
Британский премьер Джонсон во второй раз с начала войны посетил Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фотографии встречи опубликовали в соцсетях как Джонсон, так и Зеленский.
Это уже второй визит Джонсона в Киев после начала российского широкомасштабного вторжения. В прошлый раз он был в Украине 9 апреля, всего спустя несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. «Рад снова быть в Киеве, господин президент» - написал Джонсон в твиттере.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на переговорах обсуждались поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Другие подробности пока не известны.
Британия занимает жесткую позицию по отношению к действиям России, поставила Украине вооружения уже на несколько сот миллионов долларов и намерена расширять поставки. Британские официальные лица неоднократно говорили, что цель поддержки Украины - обеспечить ее победу.
Накануне Киев посетили лидеры 4-х стран ЕС - Франции, Германии, Италии и Румынии. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Саломе Зурабишвили: Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу
«Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу, о которой мы бы и не мечтали, если бы не Украина и новые обстоятельства последних месяцев», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Тбилисской международной женской конференции «Лидеры о конфликтах, мире и безопасности», сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила лишь европейскую рекомендацию, это не должно вызывать разочарования в обществе. По ее словам, при этом Еврокомиссия четко прописала, что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы Грузия получила статус кандидата.
«Примем то, что нам говорят, а не то, как нам удобнее, исходя из разных политических интересов. Зададим себе вопрос, что нам нужно делать», - заявила Саломе Зурабишвили.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Грузия и Молдова подали заявки 3 марта.
«Стратегия Агмашенебели» предложила поручить реформы временному правительству
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал создать в Грузии «временное правительство национального согласия», которое завершит проведение реформ и приведет страну в ЕС.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) только после выполнения ряда условий. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее.
«Ситуация намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшнее решение, которое мы услышали, является заключением Еврокомиссии по Грузии. К сожалению, этим выводом нас уже отделили от Украины и Молдовы», - сказал Вашадзе.
Он считает, что деолигархизация окажется невыполнимой задачей для правящей партии «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили. По мнению Вашадзе, это может привести к тому, что страна «окончательно сойдет с пути евроинтеграции».
«Мы, «Стратегия Агмашенебели», считаем, что единственным решением является создание в Грузии временного правительства национального согласия, которое до конца года полностью выполнит этот план действий, и Грузия получит статус кандидата», - заявил политик.
- Лидеры ЕС примут окончательное решение о предоставлении или отказе Грузии, Украине и Молдове в статусе кандидата 23-24 июня на саммите в Брюсселе. Решение о предоставлении статуса должны поддержать все 27 государств, входящих в объединение.
Путин: Запад убивает свою экономику, а в России ситуация нормализуется
Президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал «безумными и бездумными», и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери. Он оценил их в сумму около 400 миллиардов долларов.
По мнению Путина, экономический спад в странах США и Европы не связан с войной в Украине, он начался много раньше из-за «многолетней безответственной макроэкономической политики стран большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.» Свою «спецоперацию» в Украине он назвал спасательным кругом для Запада, позволившим ему обвинить Россию во всех проблемах.
Путин вновь уверил, что «спецоперация» в Украине будет продолжена, а все ее задачи - выполнены. «Эпоха однополярного миропорядка завершилась,» - заявил он, подвергнув при этом особенной критике Евросоюз, который, по его мнению «окончательно утратил свой политический суверенитет» и «пляшет под чужую дудку».
По словам президента, Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 млн тонн. Что касается экспорта зерна из Украины, Путин заявил, что Россия ему не препятствует: по ему мнению, украинцы сами заминировали подходы к черноморским портам и сами должны решать эту задачу для обеспечения судоходства. Он выразил озабоченность, что Украина может использовать доходы от продажи зерна, вывезенного из ее портов, для закупки новых партий вооружения на Западе. Ранее с подобным заявлением выступал глава МИД России Сергей Лавров. Никаких подтверждений таких намерений украинского правительства Путин не привел, однако вновь усомнился в «адекватности людей, находящихся у власти в Киеве».
Особый упор Путин сделал на понятие суверенитета, сказав, что только подлинно суверенные страны добиваются успеха. Для поддержки российской экономики Путин предложил пакет мер. Ставка по льготной ипотеке будет снижена с нынешних 9% до 7%; для промышленной ипотеки ставка будет 5% годовых. Также он призвал отказаться от большинства проверок бизнеса и декриминализировать целый ряд экономических преступлений. В частности, Путин отметил, что предприятия, у которых иностранный партнер отозвал лицензию, должны продолжать работать. Президент призвал бизнесменов инвестировать в Россию, а семьи - рожать больше детей.
- Пленарную сессию с участием Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева ведет главный редактор RT Маргарита Симоньян. Говоря об Украине, она сказала Путину, что ей «не стыдно» за происходящее. Путин ответил, что стыдно только тем, кто не связывает свою судьбу с Россией, а настоящие патриоты хотят роста ее могущества. По словам российского президента, страну «подвели» к боевым действиям против Украины, и их начало было «вынужденным». На прямой вопрос Симоньян о судьбе оккупированных Россией территорий Украины Путин сказал, что ее будут решать их жители.
- При этом Путин заявил, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, хотя и сомневается в том, что это выгодно.
- По словам российского президента, в ходе операции российские военные не хотят превращать города Украины в подобие Сталинграда. При этом, по многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в таких городах, как Мариуполь, Попасная или Северодонецк в ходе боев были разрушены сотни и тысячи жилых домов.
- Путин также сказал, что не Россия не угрожает Западу ядерным оружием, но все должны знать, «что у России есть для защиты суверенитета».
- Токаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР», которые он назвал квазигосударственными образованиями. Он также критически высказался о стратегии экономического суверенитета. «Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует,» - заявил Токаев.
Евровидение-2023 пройдёт не в Украине
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который является организатором музыкального конкурса.
В следующем году Евровидение должно было пройти в стране-победительнице Евровидения-2022 — Украине. С учётом продолжающегося российского вторжения, организаторы совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности. После всестороннего анализа организаторы пришли к выводу, что безопасность, необходимая для проведения конкурса, не гарантирована.
"Мы намерены сделать так, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет приоритетом в наших обсуждениях со страной-хозяином конкурса", — сказано в заявлении организаторов Евровидения.
Теперь Европейский вещательный союз начнёт переговоры с британскими партнёрами о проведении Евровидения-2023 в Великобритании. В 2022 году её представитель занял второе место.
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года, в 2022 году его аудитория превысила 161 миллион зрителей.
- Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах.
Югоосетинский парламент утвердил нового премьера
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно утвердил нового премьера – Константина Джуссоева.
Как пишет агентство «Рес», за кандидатуру Джуссоева проголосовали 33 депутата.
Новый югоосетинский президент Алан Гаглоев, представляя Джуссоева, заявил, что он «известен в республике как профессионал» и «проявил себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и профессиональном плане».
«Считаю его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера», – сказал Гаглоев.
Константину Джуссоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности «Технология металлорежущих станков и инструментов».
В 1993-2011 годах Джуссоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный», с 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис».
Компании Джуссоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали – многоквартирного дома на улице Таболова, микрорайона «Северный», зданий правительства и Юго-Осетинского госуниверситета, православного храма Святой Троицы и т.д.
- Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер назначил глав МВД и Минюста, секретаря Совета безопасности, руководителя своей администрации, провел кадровые перестановки в КГБ и уволил глав районных администраций. Кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства Гаглоев внес в парламент 8 июня.
Вице-спикера польского Сейма не пустили в больницу к Саакашвили
Вице-спикеру польского Сейма Малгожате Госевской не позволили навестить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед».
«Мне было отказано во встрече с президентом Саакашвили, несмотря на обещание, данное мне премьер-министром Гарибашвили в присутствии премьер-министра [Польши] Моравецкого», – сказала Госевская журналистам.
Она также сообщила, что грузинской стороне было предложено создать команду международных врачей для изучения диагноза Саакашвили, на что пока ответа не получено.
«Мы полностью подтверждаем, что готовы принять и лечить Саакашвили», – добавила вице-спикер Сейма Польши.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», недопуск Госевской в клинику прокомментировал и сам Саакашвили. Он назвал этот шаг «решением дикарей каменного века, а не современных европейцев».
МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
У Ассанжа есть 2 недели, чтобы обжаловать это решение, заявили в МВД.
В WikiLeaks решение британского МВД назвали "чёрным днём для свободы прессы и британской демократии".
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы американского президента в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – 175 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
Украина с 1 июля введёт визовый режим для граждан России
Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – говорится в его заявлении.
Кабмин уже поддержал это решение и принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".
Объявленное Киевом решение вызывает недоумение, РФ не получала уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках, заявил РИА Новости источник в Москве.
С предложением ввести визы для россиян граждане Украины выступили еще 11 февраля. Петицию с соответствующим требованием подписали более 26 тысяч человек из необходимых 25 тысяч для рассмотрения вопроса президентом. Автор петиции – Никита Мазур.
После этого в мае Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение визового режима для граждан России.
Грузия для получения статуса в ЕС должна провести «деолигархизацию» – Еврокомиссия
Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией.
В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что в контексте «деолигархизации» речь идет не о миллиардере Бидзине Иванишвили, а о третьем президенте страны Михаиле Саакашвили и экс-министре обороны Давиде Кезерашвили.
«Бидзина Иванишвили – бизнесмен, филантроп и благотворитель», – сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что Саакашвили, сев в тюрьму, уже предпринял шаги по «деолигархизации»
Всего Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций. В Брюсселе, в частности, призывают Грузию к завершению политической поляризации в стране и сотрудничеству между политическими партиями «в духе соглашения от 19 апреля» (план Шарля Мишеля).
Стране необходимо «гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, укрепляя их независимую и эффективную подотчетность»; провести дальнейшее совершенствование избирательной базы; реформировать судебную систему; предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды для СМИ и др.
Еврокомиссия опубликует отчет о выполнении Грузией заявленных условий в конце 2022 года.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
Еврокомиссия: Грузия получит статус кандидата в ЕС при выполнении ряда условий
Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы рекомендуем (Европейскому) Совету предоставить Грузии европейскую перспективу, а позже оценить выполнение страной ряда условий до предоставления ей статуса кандидата», – сказала она.
Отвечая на вопрос о перспективе грузинской заявки на вступление в ЕС, фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии – «огромный шаг» для страны с точки зрения евроинтеграции.
«Двери ЕС широко открыты. Теперь все зависит от Грузии, которая должна предпринять необходимые шаги для дальнейшего прогресса. Стране, политикам необходимо объединиться», – заявила она.
При этом Украине и Молдове Еврокомиссия рекомендует незамедлительно предоставить статус кандидатов на членство в ЕС.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Грузия и Молдова подали заявки 3 марта.
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Евросоюзе. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Комиссия рекомендует (Европейскому) Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ», – сказала фон дер Ляйен.
Проведение реформ требуется и от Молдовы.
При этом Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, может получить статус кандидата на вступление в ЕС лишь при выполнении ряда условий, сообщили в Еврокомиссии.
Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов. Саммит ЕС пройдет 23-24 июня.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Вслед за ней заявки также подали Грузия и Молдова.
- Западные СМИ пишут, что несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии - это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстаёт, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудностями, с которыми страна столкнётся после войны.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно следит за попытками Украины стать членом ЕС в свете расширения сотрудничества Киева с европейскими странами в сфере обороны.
Голодающий абхазский активист может потребовать отставки премьер-министра Анкваба
Абхазский активист Джансух Адлейба может потребовать отставки премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба. Об этом Адлейба заявил журналистам.
Он начал голодовку с требованием снизить цены на топливо.
«В том случае, если не будут предприняты меры, если не будет выполнено требование, планирую собрать 10 тысяч подписей и направить депутатам в парламент, чтобы они рассмотрели (вопрос) о вотуме недоверия премьер-министру», – сказал Адлейба.
Ранее в комментарии агентству «Аиашара» активист сказал, что у него нет политических требований.
«Мое главное требование к власти – снизить цену на топливо», – добавил Адлейба.
ВМС Украины заявили об уничтожении российского буксира «Василий Бех»
Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
О количестве убитых и раненых пока не сообщается. По предварительным данным пострадали не менее 70 процентов экипажа.
Некоторые СМИ утверждают, что на борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор", который не смог помешать атаке ракетами Harpoon.
В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых, как утверждается, в буксир дважды попадают ракеты.
Украина ранее заявляла, что российские военные разместили на Змеином острове зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.
Российская сторона заявление об уничтожении корабля пока никак не прокомментировала. Независимой верификации этого сообщения пока нет - в условиях войны оперативно проверить информацию затруднительно.
На сайте Черноморского флота России значится спасательное буксирное судно "Василий Бех" с численностью экипажа 26 человек. Буксир был принят в состав Черноморского флота в 2017 году.
МИД Армении: Ереван не отклонял предложение о трехсторонней встрече в Тбилиси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси.
«Мы консультировались по этому вопросу с нашими грузинскими коллегами. Правительство Грузии поддерживает эту идею: организовать трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Грузии, начать диалог. К сожалению, Армения отказалась. Причина мне неизвестна. Я не могу найти никакого разумного объяснения», – сказал Алиев, выступая на форуме в Баку.
По его словам, с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, но «вновь последовал отказ».
«Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? Еще одна война будет для них катастрофой, и они это прекрасно понимают», – добавил Алиев.
В Ереване заявили, что не отказывались от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.
«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», – заявил Унанян.
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