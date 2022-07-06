Роскомнадзор планирует заблокировать зеркальный сайт Радио «Эхо Кавказа»

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует заблокировать на территории России один из зеркальных сайтов «Эха Кавказа». Редакция уже получила предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.

Напомним, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Кавказа» на территории России в начале марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину.

После этого для обхода блокировок наши пользователи могут воспользоваться зеркальным сайтом, который периодически меняется из-за новых блокировок.

В письме российского ведомства от 5 июля речь идет «о нарушении порядка распространения информации» и необходимости «незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации». Какую информацию необходимо удалить, не уточняется.

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