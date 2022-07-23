В Грузии с 25 июля подорожают поезда в направлении Тбилиси-Батуми

C 25 июля подорожает проезд в двухэтажном поезде в направлении Тбилиси-Батуми. Стоимость билета во втором классе составит 34 лари вместо 25 лари, в первом классе - 74 лари вместо 64 лари, а в бизнес-классе - 124 лари вместо 100 лари.

Грузинская железная дорога (ГЖД) в своем заявлении поясняет, что причиной повышения стоимости проезда стали выросшие в последние годы затраты на электроэнергию, обслуживание поездов, материалы и другие расходы.

При этом ГЖД оставила без изменений стоимость проезда пассажирскими поездами в направлении Тбилиси-Поти, Зугдиди, Озургети и Кутаиси. Также остаются в силе все льготы на магистральные электропоезда для студентов, ветеранов войны и железных дорог, пишет агентство «Новости-Грузия».

Для пассажиров ГЖД по-прежнему действует детский тариф - 50% стоимости для детей до 10 лет на все категории мест в пассажирских поездах. Кроме того, один ребенок в возрасте до 5 лет может путешествовать бесплатно с пассажиром, если не занимает отдельное место.

«На протяжении многих лет АО «Грузинские железные дороги» не меняло тарифы, а компания использовала собственные средства для субсидирования пассажирских перевозок. Следует отметить, что тарифы на проезд на альтернативном транспорте систематически повышаются. Несмотря на повышение тарифов, частично компенсирующее затраты компании, железнодорожные тарифы остаются дешевле, чем альтернативные перевозки», - отмечает ГЖД.