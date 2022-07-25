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Андрей Макаревич и «Машина времени» выступят с концертом в Тбилиси 24 сентября
Легендарная рок-группа «Машина времени» выступит в Тбилиси 24 сентября. Концерт анонсировал бессменный фронтмен МВ, ветеран советского и российского рока Андрей Макаревич.
Группа, которой в этом году уже исполнилось 53 года, привезет в Тбилиси новую концертную программу «Лучшие песни». Это композиции из недавнего альбома «В метре», а также вся классика за полвека с лишним. Концерт состоится в Тбилисском Дворце спорта.
Группа выступит в составе: Андрей Макаревич (вокал, гитара, клавишные), Александр Кутиков (вокал, бас-гитара), Валерий Ефремов (барабаны), а также Игорь Хомич (гитара), Александр Лёвочкин (клавишные, бэк-вокал), Александр Дитковский (труба, бэк-вокал, тамбурин, мелодика) и Кирилл Ипатов (перкуссия).
Впервые выступление «Машины времени» в Тбилиси состоялось в марте 1980 года, на первом в СССР рок-фестивале. Тогда группа не только стала победителем фестиваля, но и записала несколько песен в тбилисской студии «Мелодии», пишет агентство «Новости-Грузия».
68-летний Андрей Макаревич - один из тех российских артистов, кто активно выступает против войны в Украине и покинул Россию после вторжения в феврале 2022 года. Макаревич в настоящее время живет в Израиле.
Перед вторжением России в Украину, музыкант писал в соцсетях: «Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?».
5 апреля 2022 года Макаревич опубликовал в своем Telegram-канале ответ на критику звезд, покинувших Россию: «Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия - они, а не вы».
Другие новости дня
«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
«Газпром» объявил, что останавливает еще одну турбину газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая». По заявлению корпорации, этой турбине требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание. Со среды, 27 июля, суточная производительность «Северного потока» составит не более 33 млн кубометров газа в сутки, то есть 20% от его плановой мощности.
«Северный поток» - основной газопровод, по которому российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза. Его плановая мощность - 167 млн кубометров в сутки. С июня «Газпром» начал снижать мощности прокачки газа, объясняя это необходимостью ремонта турбин. Сначала мощность упала до 100 млн кубометров в сутки, затем до 67 млн кубометров. В «Газпроме» объясняли это необходимостью планового ремонта турбин на газокомпрессорной станции, который затруднен из-за международных санкций против России, введенных после ее вооруженного вторжения в Украину. Турбины «Газпрома» произведены германской фирмой Siemens, их техническое обслуживание производится в Канаде. Обе страны присоединились к санкциям.
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении «газовой войны» против стран ЕС. Российские поставки составляли около 40% всего природного газа, используемого в Евросоюзе.
Леван Давиташвили: Грузия не покупает санкционную нефть
По заявлению министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия не покупает санкционную нефть. По его словам, Грузия с максимальной ответственностью соблюдает санкции и не получила ни одного замечания по этому поводу, пишет Общественный вещатель.
Таким комментарием Леван Давиташвили ответил на вопрос, связанный с заявлением члена «Национального движения» Левана Хабеишвили, в котором он говорит о ввозе в Грузию санкционной нефти из России и обвиняет в этом Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil.
По словам Давиташвили, приобретенная конкретно этими компаниями нефть - не санкционная.
«Хочу со всей ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает правила санкций с максимальной ответственностью. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет. В частности, закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества, в том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», - заявил Давиташвили.
Еврейские организации в России получили предупреждения от Минюста
Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от Министерства юстиции предупреждения о возможном признании их иностранными агентами, сообщает The Jerusalem Post.
Внесение организаций в реестр может привести к их закрытию. Кто именно получил письма от ведомства, газета не уточняет, объясняя, что в данной ситуации они хотели бы избежать публичности.
По новому, расширенному закону об «иностранных агентах», этот статус может быть присвоен не только организациям и лицам, получающим финансирование из-за рубежа, но и тем, кто «находится под иностранным влиянием». Большинство еврейских организаций в мире получают ту или иную поддержку от Израиля или имеют с ним деловые связи.
Три недели назад Министерство юстиции потребовало ликвидировать российское отделение международного агентства «Сохнут», которое организует репатриацию в Израиль. По мнению Минюста, «Сохнут» незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями. Минюст подал иск против «Сохнута» в Басманный суд Москвы. Первое судебное заседание состоится 28 июля.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид 24 июля встретился с израильскими министрами иммиграции и абсорбции, строительства, чиновниками МИД и Совета безопасности Израиля, а также представителями «Сохнута». Он поручил сформировать межведомственную делегацию, которая «должна быть готова отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие».
По итогам встречи Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и он приложит все дипломатические усилия, чтобы избежать их ухудшения. Однако в случае закрытия в России «Сохнута» и давления на другие еврейские организации, Израиль может предпринять ответные шаги, которые неизбежно повлияют на российско-израильские отношения – и могут в том числе привести к расширению поддержки Украины.
- Еврейское агентство «Сохнут» основано в 1929 году для содействия репатриации евреев в Палестину, позднее - в Израиль. В СССР отделение «Сохнута» открылось в 1989 году. The Jerusalem Post отмечает, что закрытие агентства в России обернется сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать.
- После российского вторжения в Украину Израиль выступил с критикой действий России, однако не присоединился к международным санкциям. После событий в Буче Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел, обвинил Россию в совершении военных преступлений. Владимир Путин не поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра.
- После начала войны в Украине главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт оставил свой пост и покинул Россию. Его невестка сообщила, что решение Гольдшмидта было вызвано нежеланием поддерживать Россию в войне.
Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Passport Index
Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Henley & Partners ' Passport Index. Владельцы грузинского паспорта могут путешествовать без виз в 116 стран мира.
В 2021 году Грузия находилась на 55-й позиции в списке, паспорт государства позволял ездить без виз в 115 стран мира, напоминает "Грузия Online". В 2022 году позиции Грузии в паспортном индексе укрепились на три пункта, что связано с соглашением о безвизовом режиме с Саудовской Аравией.
Самый влиятельный паспорт в мире — японский, с ним можно путешествовать без виз в 193 страны. Второе место в рейтинге делят Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посещать без виз 192 страны. Первую тройку замыкают Германия и Испания — 190 стран.
- Henley & Partners составляет индекс паспортов более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая, в свою очередь, обладает крупнейшей в мире базой данных о статистике пассажирского сообщения.
- Позиция паспорта в рейтинге определяется количеством стран, в которые его владельцы могут въезжать без виз.
Алан Джуссоев возглавил аппарат югоосетинского правительства
Указ о назначении Алана Джуссоева на должность руководителя аппарата правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия подписал в понедельник президент Алан Гаглоев.
Еще одним указом с этой должности освобожден Азамат Чамоков. Оба указа вступают в силу со дня их подписания, передает агентство "РЕС".
Ранее Джуссоев занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. Он был освобожден от этой должности в минувшую пятницу.
- Алан Джуссоев родился 17 июля 1974 года в г. Цхинвали, ЮАО ГССР. Окончил факультет истории и права. С 1993 по 1995 год служил в специальном подразделении КГБ РЮО. С 1995 по 1997 год работал в МВД следователем Дзауского района. С 1997 по 2001 год - сотрудник "Детского Фонда" РЮО. С 2001 по 2008 год - руководитель НКО "Агентство по Мотивации Общества и Социальному Развитию". С 2009 по 2012 год - глава Администрации Ахалгорского района. C 2016 по 2018 год - заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента. С 2018 года - первый заместитель главы АП.
Давид Хидашели: «Говорить заранее равносильно хвастовству»
Бизнесмен Давид Хидашели дал комментарий грузинской службе Радио Свобода относительно возможной покупки «ВТБ Банка Грузии».
Хидашели написал в сообщении в мессенджере WhatsApp, что «говорить заранее равносильно хвастовству». Он пообещал сообщить Радио Свобода, как только что-то купит.
Бизнесмен также написал о 47 проектах, запланированных в Грузии и кампании дезинформации, развернутой против него.
«Вы создали демократию, которая настолько не защищает людей, что нет смысла идти в суд. Говорят и пишут, что хотят", - написал Хидашели.
- Давид Хидашели - фигурант т.н. «дела картографов». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в свое время поручил ему поиск в российских архивах карт с изображением грузино-азербайджанской границы. Что в последующем послужило основанием для ареста членов Комиссии по определению границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильчовой.
- Давид Хидашели утверждает, что является другом российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Аудиозаписи предположительно двух разговоров Евтушенкова с Бидзиной Иванишвили были опубликованы 25 апреля в YouTube. В первой записи речь идет о пшенице. Евтушенков в ней говорит, что у него есть идея, которую привезет Давид. При этом Евтушенков рассказывает о встрече со своим на тот момент заместителем Али Уздановым (Евтушенков покинул пост председателя совета директоров «Системы» 15 апреля). На второй записи российский бизнесмен просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили в ответ говорит, что тот уже встречается с премьер-министром Грузии, который «молод и обо всем позаботится», а он находится за городом и потому встречаться с ним ему немного неудобно, хотя в случае необходимости он готов это сделать. В конце концов, согласно записи, Иванишвили согласился встретиться с представителем Евтушенкова.
- Предпринимателю Давиду Хидашели в этом году были переданы 104 712 гектаров леса в регионе Рача-Лечхуми на 49 лет для организации охотничьего хозяйства.
Расследование: граждан Кыргызстана вербуют на войну в Украине
Граждан Кыргызстана, как и других стран Центральной Азии, вербуют для участия в войне в Украине на стороне России. Расследование об этом опубликовала на своем YouTube-канале редакция общественного фонда "МедиаХаб" под руководством журналиста Али Токтакунова. О нём рассказывает Кыргызская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.
Как утверждается, в социальных сетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана и Узбекистана, в российскую "частную военную компанию Вагнера" под видом набора работников в ЧОП в регионах России.
В объявлениях указано, что соискателям предстоит "охрана промышленных объектов в отдаленных регионах России". При этом, когда журналисты связались с работодателями, им была предложена другая работа – "выполнение задач в зоне спецоперации" в Украине с вознаграждением в 240 тысяч рублей. При этом говорилось, что нанимающая организация работает в интересах Минобороны России, а "никаких компенсаций в случае увечья не предусмотрено".
Соискателям предлагалось приехать на работу в хутор Молькино Краснодарского края. Ранее в журналистских расследованиях было устанолвлено, что там расположена база "ЧВК Вагнера". Телефонный номер, с которого высылалось описание вакансии и условия, также, как утверждают журналисты, имеют отношение к ЧВК.
Участие граждан Кыргызстана в вооружённых конфликтах в других странах считается в стране уголовным преступлением.
- Ранее Би-би-си со ссылкой на наемников и паблики, где раньше велась вербовка, сообщало, что "ЧВК Вагнера" ведёт набор наёмников на войну в Украине. При этом российские власти официально не признают существование этой организации, хотя о ней и её бойцах активно пишут прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы.
- Как пишет Радио Азаттык, известно, что не менее двух граждан Кыргызстана погибли в Украине. Руслан Полотов и Аманбек Курбанбаев воевали на стороне российских войск, но каким образом они туда попали и кто их нанимал – не известно.
- В российских регионах идёт кампания по вербовке добровольцев на войну в Украине, однако речь идёт об официальном заключении ими контракта с Минобороны, и таким добровольцам или их семьям обещаны пособия в случае их ранения (гибели).
В Москве задержан политик Леонид Гозман
В Москве полицейские задержали в метро оппозиционного политика Леонида Гозмана. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков, который в момент задержания находился вместе с ним.
Гозман и Бирюков находились на станции метро "Фрунзенская". Политика задержали по системе распознавания лиц "Сфера". Как следует из базы данных МВД, скриншот из которой публикует "Дождь", Гозман находится в федеральном розыске по статье Уголовного кодекса. Какой именно - не сообщается.
15 июля Гозман рассказал , что против него было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. По этой ли статье он был объявлен в розыск - пока не известно. Статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы; кроме того, Гозман утверждает, что соответствующее уведомление было им подано.
Леонид Гозман - общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении "Демократический выбор России". С 1999 года состоит в "Союзе правых сил". Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся. 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список "иностранных агентов".
Директор клиники «Вивамед»: состояние Михаила Саакашвили стабильно
Клинический директор медицинского центра «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что обследование бывшего президента Михаила Саакашвили завершено.
Как отметил Чхаидзе в беседе с «ИнтерпрессНьюс», Саакашвили проведено исследование желудочно-кишечного тракта. По его словам, состояние бывшего президента стабильное.
В последнее время Саакашвили жаловался на ноющие боли в области живота, в связи с чем стало необходимо провести указанное исследование.
«Сегодня было запланировано еще одно исследование - желудочно-кишечного тракта - и исследование-колоноскопия уже проведено, пациент уже помещен в палату. Исследование прошло без каких-либо проблем, желудочно-кишечный тракт обследовался под анестезией. Состояние его стабильное, ничего особенного после исследований не произошло. У него особенно в последнее время были жалобы в связи с ноющими болями в нижней части живота, поэтому было сочтено необходимым исключить любое другое заболевание», - сказал Чхаидзе.
- В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу.
- Грузинские власти обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы.
- Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
Нацбанк Грузии: на покупку «Банка ВТБ» ни одного запроса не поступало
Ни одного запроса на разрешение покупки «Банка ВТБ» не поступало, сообщили в Нацбанке Грузии. Регулятор заверил, что любая сделка может быть произведена прозрачно, и только в полном соответствии с требованиями международных санкций и при полном соблюдении действующего грузинского законодательства.
«Нам известно, что существет интерес, и не один, в покупке «Банка ВТБ». Однако официального запроса на разрешение в Национальный банк не поступало. В настоящее время мы не имеем права публично объявлять конкретные компании и названия. Однако можем заверить, что любая сделка будет совершена прозрачно, только в полном соответствии с требованиями международных санкций и соблюдении действующего законодательства. Исходя из того, что «Банк ВТБ» находится под санкциями Казначейства США, соответственно, любую сделку, связанную с его куплей-продажей, стороны должны согласовать с казначейским департаментом США. Только в случае такого согласия Нацбанк даст свое согласие на транзакцию», - сообщили в Нацбанке.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в покупке банка VTB BANK Georgia может быть заинтересован работающий в России грузинский бизнесмен Давид Хидашели.
- Давид Хидашели - фигурант т.н. «дела картографов». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в свое время поручил ему поиск в российских архивах карт с изображением грузино-азербайджанской границы. Что в последующем послужило основанием для ареста членов Комиссии по определению границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильчовой.
- Давид Хидашели утверждает, что является другом российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Аудиозаписи предположительно двух разговоров Евтушенкова с Бидзиной Иванишвили были опубликованы 25 апреля в YouTube. В первой записи речь идет о пшенице. Евтушенков в ней говорит, что у него есть идея, которую привезет Давид. При этом Евтушенков рассказывает о встрече со своим на тот момент заместителем Али Уздановым (Евтушенков покинул пост председателя совета директоров «Системы» 15 апреля). На второй записи российский бизнесмен просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили в ответ говорит, что тот уже встречается с премьер-министром Грузии, который «молод и обо всем позаботится», а он находится за городом и потому встречаться с ним ему немного неудобно, хотя в случае необходимости он готов это сделать. В конце концов, согласно записи, Иванишвили согласился встретиться с представителем Евтушенкова.
- Предпринимателю Давиду Хидашели в этом году были переданы 104 712 гектаров леса в регионе Рача-Лечхуми на 49 лет для организации охотничьего хозяйства.
Товарные вагоны между Калмыкией и Дагестаном могли сойти из-за диверсии
Главной причиной схода с рельс 12 товарных вагонов между Калмыкией и Дагестаном следователями рассматривается диверсионная атака. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По его словам, решается вопрос о признании случившегося террористическим актом, однако это маловероятно.
"Предварительные данные говорят о том, что на этом отрезке участка частично было ослаблено железнодорожное полотно. В нескольких местах рельсы отсутствовали вовсе, в других местах они были расшатаны", - рассказал собеседник Кавказ.Реалии. Источник редакции в правительстве Дагестана заявил, что пока не принято решение о том, какой версии придерживаться. По его словам, пока "крайне маловероятно", что сход вагонов будет назван терактом. Также не решено, называть произошедшее диверсией или нет. "Есть опасения о панике среди населения" - заявил источник.
12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ночь с 23-го на 24-е июля на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших не было, что именно перевозили в вагонах – неизвестно.
Из-за ЧП повреждено 200 метров пути, на 14 и 12 часов были задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала, уточняет РИА Новости.
- В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, писал The Insider. По данным издания, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Часть составов попали в аварии рядом с военными частями. Ответственность за сход вагонов с рельсов берут на себя подпольные группы, выступающие против российского вторжения в Украину.
Глава СК РФ рассказал об идее международного суда с участием "ДНР" и "ЛНР"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об идее привлечь к участию в трибунале над украинскими политиками и военными международные организации, а также Сирию, Иран и Боливию. Для этого им "можно было бы" подписать соглашение с "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Российской газете".
Бастрыкин считает, что создать такой трибунал под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Этот вопрос, по мнению главы российского следкома, было бы уместнее прорабатывать с партнёрами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Среди участников этих союзов – страны бывшего СССР, Россия, Индия, Китай.
"Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками", – заявил Бастрыкин.
Кроме того, к участию в суде он пригласил бы Сирию, Иран и Боливию – как страны, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу", основанную "на нормах международного права".
Бастрыкин сообщил, что на данный момент следком России возбудил более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, радикальных националистов, сотрудников Минздрава, а также граждан других государств. Для этого следователи опросили более 216 тысяч человек – потерпевшими признаны свыше 91 тысячи, в том числе более 14 тысяч детей.
- Существование так называемых Донецкой и Луганской народных республик признала Россия, Сирия и Северная Корея.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Одним из предлогов нападения была "защита населения Донбасса". Однако позже "география изменилась", теперь она включает Херсонскую, Запорожскую и ряд других украинских областей.
- С начала войны по данным ООН, погибли 5100 мирных украинцев, среди которых 346 детей.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, на начало июля 2022 года в Украине повреждено жильё почти миллиона семей, более ста тысяч личных автомобилей, 690 детских садов, 779 медучреждений, 563 культурных и религиозных объекта.
Минздрав не отказывал иностранным врачам в подключении к лечению Саакашвили
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили опроверг информацию о том, что группе иностранных врачей было отказано в лицензии, чтобы они подключились к процессу лечения Михаила Саакашвили.
Как сообщил Азарашвили журналистам, даст ли ведомство лицензию иностранным врачам, пока не решено. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.
«Если будет необходимо, мы дадим (лицензию). Идет процесс обсуждения, и мы будем действовать в соответствии с решением. Как я могу ответить заранее?!», - сказал Азарашвили.
- В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Михаила Саакашвили на лечение за границу.
- Грузинские власти обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы.
- Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
ФСБ: украинские спецслужбы хотели, подкупив пилота, угнать самолёт РФ
ФСБ России утверждает, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что операцию курировали спецслужбы НАТО.
По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
ФСБ заявляет, что в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили информацию об украинских военных объектах, а также участниках операции. Российские СМИ публикуют видео, где, как утверждается, сотрудник украинской разведки обещает до 2 миллионов долларов за угон самолёта.
Как отметили в спецслужбе, выявление этих планов контрразведкой ФСБ позволило также нанести удары по ряду украинских военных объектов.
Российские государственные СМИ также сообщают о том, что к операции, по версии российской контрразведки, мог быть причастен расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В сюжете телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, приписанный расследователю, в котором утверждается, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. Штурмана самолёта, как сообщается, должны были отравить клофелином. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.
Грозев в разговоре с Радио Свобода прокомментировал сообщения. Он отрицает своё участие в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. В скором времени, как сообщил Грозев, это расследование должно быть опубликовано.
Украинская военная разведка заявления ФСБ пока не комментировала. "Украинская правда" напоминает, что ранее государственный концерн "Укроборонпром" выразил готовность уплатить премию в миллион долларов за угнанный или трофейный самолёт. В апреле эту награду утвердила Верховная рада.
Давид Арахамия: Не только Иванишвили будет объектом санкций
Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Украины Давид Арахамия предупредил грузинских бизнесменов и политиков о будущих санкциях.
В интервью ТВ «Мтавари» Арахамия, в частности, сказал:
«Ребята, говорю вам прямо: будьте немного аккуратнее в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет мишенью санкций. Это касается как его бизнес-окружения, так и политиков. Сейчас политические лидеры смелые, они контролируют СМИ, всех, кто выступает против них, посадили в тюрьму, но это скоро изменится. Посмотрите, мы здесь не случайно. У нас был именно такой дядя. Он тоже говорил так: я всех арестую, я самый богатый и так далее, но смотрите, что с ним стало. Так что, вам пора искать недвижимость в Ростове».
По словам Арахамия, доказательства (связи с Иванишвили) будут переданы «компетентным органам, которые заняты санкциями. Представители вашего правительства увидят это в любом случае», - предупредил украинский политик.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Украинская полиция открыла более 1000 дел о коллаборационизме с Россией
Украинская полиция открыла более 1000 уголовных производств о коллаборационизме с начала полномасштабного вторжения России в конце февраля. Задержаны как минимум 1530 человек, заподозренных в причастности к диверсионной работе. Об этом в фейсбуке рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, уведомления о статусе подозреваемого по делам о коллаборационизме получили 174 человека. Сколько всего человек являются подозреваемыми или обвиняемыми по этим делам - он не уточнил.
Два закона о запрете сотрудничества с российскими властями, для чиновников и остальных жителей, были внесены в Верховную раду в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля и подписаны президентом Владимиром Зеленским в середине марта.
Они запретили не только сотрудничество с российскими властями, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержку и работу с российскими администрациями оккупированных украинских регионов, пропаганду в интересах России.
Самое мягкое наказание по этим статьям законам - запрет на работу на определенных должностях. Самое суровое - лишение свободы вплоть до пожизненного срока, отмечал канал «Настоящее время».
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова рассказала о слежке полиции
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ставшая известной после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время» в марте, рассказала о слежке со стороны полиции. По ее словам, рядом с ее домом в Москве дежурят полицейские, которые периодически сменяют друг друга. Об этом она написала в фейсбуке.
Овсянникова говорит, что заметила слежку 23 июля. Машина с полицейскими стояла у въезда в коттеджный поселок, где она живет. Охранник рассказал ей, что полицейские сменяют друг друга «уже пятый день» и стоят там «круглые сутки». Адвокат журналиста, как утверждается, проверил номера машин и подтвердил, что они принадлежат полиции. МВД это не комментировало.
После акции в марте на Овсянникову два раза был составлен протокол о дискредитации российской армии. Если журналистка будет по оштрафована по одному из них, а решение суда вступит в силу, законодательство позволяет привлечь ее по уголовной статье о дискредитации армии.
Петер Фишер сменит Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии
Питер Фишер сменит Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии. Об этом пишет сам Питер Фишер.
«Некоторые личные новости: в конце августа мы с Марией уезжаем в Тбилиси, где я буду иметь честь служить послом Германии в Грузии. Следите за этим пространством», - пишет Питер Фишер.
По информации Общественного вещателя Грузии, с июля 2018 года Петер Фишер является послом Германии в Объединенных Арабских Эмиратах. Карьерный дипломат, работающий в Министерстве иностранных дел Германии с 1986 года.
Хуберт Книрш был назначен послом Федеративной Республики Германия в Грузии в 2018 году.
В Сочи после стихии введен режим чрезвычайной ситуации
Власти Сочи объявили на всей территории города режим чрезвычайной ситуации - в связи со стихийным бедствием и вызванными им разрушениями. Об этом в воскресенье сообщил глава города Алексей Копайгородский.
На Сочи в ночь на воскресенье обрушились сильные ливни, дожди шли и в предыдущие три дня. В результате река Бзугу в Хостинском районе города вышла из берегов, также сильно поднялся уровень рек Хоста, Мацеста и Кудепста. В одном из районов бурный поток смыл припаркованные автомобили. Погибла женщина, есть пострадавшие. Как пишет Копайгородский, несколько десятков человек были спасены из потоков воды, «которые шли по улицам и смывали все на своем пути». По данным властей, затопило дороги и первые этажи множества зданий, подвалы многоэтажных домов и двух больниц. Из-за схода селя на улицы Цюрупы рухнула подпорная стена.
В соцсетях опубликованы многочисленные фотографии и видео произошедшего.
Глава курортного города назвал ситуацию «очень серьезной». «Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», - отметил Копайгородский.
ТАСС: в РФ с начала войны въехали более 2,8 млн жителей Украины
За 5 месяцев с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину границу России пересекли более 2,8 миллионов жителей Украины, в том числе 448 тысяч детей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В сообщении уточняется, что половина из них - это жители Донецкой и Луганской областей, которые российские власти считают независимыми республиками «ДНР» и «ЛНР». Утверждается, что в пунктах временного размещения в России находятся более 33 тысяч жителей Украины, в том числе 11 241 ребенок, остальные «разместились у родственников и в частном порядке». Сколько граждан Украины, въехавших в Россию после начала войны, впоследствии выехало из нее, в сообщении не говорится.
По официальным данным ООН на 19 июля, в России было зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч беженцев из Украины - это больше, чем в любой другой стране. Всего в мире зарегистрировано почти 6 млн украинских беженцев, в том числе более 3 миллионов 700 тысяч официально получили временную защиту в странах ЕС.
Как правило, в Россию едут люди из зоны боевых действий на востоке и юге Украины, поскольку выехать оттуда на контролируемую украинскими властями территорию страны очень трудно или невозможно. Власти Украины утверждают, что применительно к оказавшимся в России гражданам страны нельзя говорить о беженцах, и называют этих людей принудительно вывезенными или депортированными. Президент Владимир Зеленский 13 июля заявлял, что «два миллиона наших людей вывезли в Россию».
«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения, - заявил МИД страны в марте 2022 года. - Такие действия являются грубым нарушением международного права». Цитату приводит Би-би-си.
В то время как взрослые люди и семьи, выехавшие из Украины в Россию, как правило, имеют возможность при желании ее покинуть, иначе обстоит ситуация с детьми-сиротами. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства. При этом, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны либо нейтральной страны.
По данным издания «Верстка», сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на территориях восточной Украины, уже отданы приемным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их вывоз и усыновление.
Конгрессмен Смит: Украина может получить 25-30 HIMARS и аналогов
США и их союзники могут поставить Украине 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов. Об этом в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
Он вместе с рядом других членов Конгресса посетил Киев и встретился в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что речь шла о поставках оружия, в том числе и РСЗО.
«Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько сможем» - подчеркнул Смит. Он отметил, что поставка, например, 50 таких установок вряд ли возможна, однако число 25-30 вполне реально. По словам конгрессмена, речь идет об американских установках, а также о подобных им системах MLRS из Великобритании и других стран НАТО.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украине для обороны необходимо 50 подобных установок, а для наступления - 100. Последнюю оценку разделяет и советник офиса президента Михаил Подоляк.
На данный момент США уже поставили Украине 12 реактивных систем HIMARS и обещали поставить еще 4. Также поставлено несколько MLRS.
Используя HIMARS, в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов по тылам российских войск. По оценкам США, Украина уничтожила более 100 «высокоценных» российских целей на занятых российскими войсками украинских территориях. При этом по территории России удары не наносились. Пентагон впоследствии уточнил, что Украине передаются боеприпасы для HIMARS с радиусом действия до 80 км, а не ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 км.
Минобороны России утверждало, что российские военные уничтожили 3 из 12 поставленных установок HIMARS. Украинские военные не признали потерю ни одной, независимых свидетельств уничтожения хотя бы одной РСЗО нет.
Кобахидзе обвинил посла США в нарушении Конституции Грузии
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в очередной раз обвинил посла США Келли Дегнан в нарушении Конституции Грузии и давлении на судью.
В эфире Общественного вещателя Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее в адрес главы американской дипмиссии со стороны судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, чье имя ассоциируется с т.н. «судебным кланом».
По утверждению Чхиквадзе, после вынесения приговора гендиректору «Мтавари архи» Нике Гварамия, ему было отказано в участии в американской программе по повышению квалификации. Судья расценил это как давление.
«Представьте, что есть какое-то конкретное дело, по котором могут быть разные мнения. Мне может не понравиться приговор в отношении кого-то. В том числе и потому, что оно может быть вынесено в отношении члена моей политической команды, или бывшего члена, и т.д. Представьте, что из-за этого я вызываю судью, требую отчета, спрашиваю, за что он применил то или иное наказание, и после этого что-то ему запрещаю. Я не представляю, как это может быть темой для дискуссий.
Это грубое нарушение Конституции Грузии, а когда это делает сотрудник посольства, это прямое, грубое нарушение Венской конвенции. Вдобавок ко всему, это является нарушением основополагающего принципа независимости судебной системы. Некоторые постоянно повторяют «клан», если и есть клан, то вот оно клановое правление. Когда рассмотренное кем-то дело тебе не нравится, ты вызываешь, требуешь отчета и потом наказываешь. Вот что такое клановое правление», - заявил Ираклий Кобахидзе.
При этом председатель правящей партии добавил, что вопросы, заданные властями после того, как судья заявил о жестком давлении, вполне легитимны и не могут быть трактованы, как оскорбление или нападение.
- С каждым разом правящая «Грузинская мечта» в ответ на критику со стороны Запада в связи с откатом демократии совершает все более откровенные антизападные выпады. В разное время депутаты от большинства обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Грузии европарламентариев и американских конгрессменов. Они также выражали недовольство позицией посла США в Тбилиси Келли Дегнан и главы представительства Евросоюза Карла Харцеля.
Амиран Гамкрелидзе: «Обезьянья оспа» не так распространена, поводов для паники нет
«Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники нет, - заявил Общественному вещателю Грузии глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила об особой ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с «обезьяньей оспой», которая не является пандемией, а представляет собой концентрированную эпидемию в определенных группах населения.
По его словам, в июне в Грузии был зафиксирован один случай «обезьяньей оспы», больной уже выздоровел. По словам Гамкрелидзе, за последние 21 день в Грузии не зарегистрировано ни одного случая «обезьяньей оспы».
МИД и Минобороны РФ признали факт удара по порту Одессы
Представитель МИД России Мария Захарова и Минобороны России прокомментировали субботний ракетный удар по порту Одессы, который вызвал в мире большой резонанс и обвинения в адрес России в подрыве соглашений о вывозе из порта украинского зерна. Они признали, что удар нанесли российские военные, но настаивают, что его целью стали военные объекты.
Захарова в своем телеграм-канале заявила, что российские ракеты «Калибр» нанесли удар по украинскому военному катеру. «Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», - пишет Захарова.
Минобороны России впервые прокомментировало удар спустя более суток после того, как он был нанесен. По сообщению ведомства, «в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon».
Ранее журналист ВГТРК и депутат Госдумы Евгений Попов. В беседе с программой Би-би-си Newshour он сказал, что целью российского удара были ракетные системы, которые, по его словам, находились в порту. Попов при этом не упомянул о катере, а Захарова - о ракетных системах.
Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что российская сторона заверила его, что не имеет к удару отношения. Новейшие заявления российских представителей он пока не комментировал.
Ранее Минобороны России признавало, что российские военные нанесли 2 ракетных удара, приведшие в последнее время к большим жертвам среди мирного населения - в Кременчуге и в Виннице. В обеих случаях Минобороны оправдывало удары тем, что они были нанесены по военным целям.
По сообщению украинской стороны, в результате ракетного удара в субботу пострадала инфраструктура порта, в порту возник пожар. О предполагаемом уничтожении катера или ракетных систем украинская сторона не упоминает.
Украина в связи с ракетным ударом обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в пятницу в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Удар был нанесен на следующий день после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна, в котором воюющие стороны обязались не подвергать обстрелам объекты, связанные с зерновым экспортом, в том числе в портах Одесса, Черноморск и Южный.
The New York Times приводит мнение одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, не названного по имени, согласно которому Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, «технически не нарушила» подписанные в Стамбуле договоренности, поскольку в них не говорится об обязательстве удержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна. Тем не менее, офис Антониу Гутерриша выпустил заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН «безоговорочно осуждает» удары. «Все стороны взяли на себя четкие международные обязательства, с целью обеспечить безопасную доставку украинского зерна и сопутствующих товаров на глобальные рынки. Эти товары крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса, а также для того, чтобы облегчить страдания миллионов нуждающихся по всему миру. Полное выполнение Россией, Украиной и Турцией условий договора является обязательным», – говорится в заявлении офиса Гутерриша.
Удар по Одессе также осудила посол США в Киеве Бриджит Бринк и Госдепартамент США.
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