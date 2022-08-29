ВСУ заявили о прорыве первой линии российской обороны в Херсонской области

Вооружённые силы Украины заявили о прорыве первой линии российской обороны в Херсонской области.

Как утверждают представители оперативной группировки войск «Каховка», в ходе боев 109 полк самопровозглашенной «ДНР» отошел со своих позиций. А российские десантники, которые были приданы для поддержки, бежали с поля боя, сообщают в «Каховке».

На опубликованном «Каховкой» видео, некий человек, чье лицо скрыто, предположительно, российский военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа прорвали линию обороны и ведут массированный обстрел.

«Громадське» также сообщает о прорыве со ссылкой на источники в ВСУ. Об отходе российских и пророссийских сил также заявила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост с намёком на некие события августа: «И погибнут наши враги, как роса на солнце. Под палящим небом украинского августа».

В российском Минобороны эти данные не комментировали.