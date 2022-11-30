Алхас Квициниа назначен абхазским послом в Москве

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Алхаса Квициниа послом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.

Квициниа – бывший лидер партии «Амцахара». Он был освобожден от должности руководителя президентской администрации 12 августа текущего года. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».

«Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства», – говорилось в его заявлении.

Тогда Квициниа рассказал, что абхазский лидер оценил его деятельность на посту главы администрации словами «не справился». В заявлении также говорилось, что Квициниа отказался от предложенных ему различных высоких должностей.

Ранее послом Абхазии в Москве был Игорь Ахба. В декабре 2021 года он был назначен специальным представителем абхазского МИДа по евразийской интеграции.