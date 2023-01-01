Пожары в Тбилиси в новогоднюю ночь: горела главная елка и жилые дома

С наступлением Нового года в Грузии вступил в силу ряд решений правительства и новых законов. Хорошие новости для пенсионеров, у которых на счету каждая копейка, и госслужащих. Осложнится жизнь у владельцев личного автотранспорта. Новые нормы придется соблюдать строителям, чтобы не загрязнять воздух, пишет агентство «Новости-Грузия».

Повышение пенсий

С 1 января в Грузии пенсия до 70 лет выросла до 300 лари, для лиц старше 70 она составит 365 лари. В высокогорных регионах - 355 лари и 440 лари.

Кредиты для пенсионеров

Верхний предел процентов для «пенсионных кредитов» в «Либерти Банке» будет снижен с 36% до 26%. Нерешенной остается проблема уже выданных под пенсии кредитов, на которые не распространяется снижение процентной ставки.

Пособия

С 1 января для взрослых с тяжелой степенью ОВЗ и детей с ограниченными возможностями соцпакет увеличивается на 65 лари. Для лиц с меньшей степенью инвалидности - на 35 лари. Увеличение соцпакета коснулось около 132 тысяч человек, которые получали соцпомощь от 100 до 419 лари.

Повышение зарплат

Заработная плата чиновников выросла на 10% от основного оклада. У сотрудников силовых ведомств и военных – на 20%. Зарплата учителей и школьных приставов повысилась на 125 лари. Гонорары преподавателей профтехучилищ выросли с 15 до 18 лари за час работы.

Цены на лекарства

Установлен потолок оптовых и розничных цен на лекарства. Выше установленной цены определенные виды медикаментов продавать будет нельзя. На первом этапе в список вошли 1100 препаратов для лечения хронических и онкозаболеваний. В правительстве предполагают, что это позволит снизить цены на них до 40%.

Холодное оружие

Штраф за ношение холодного оружия в общественных местах и транспорте увеличен с 200 до 500 лари с конфискацией. При повторном нарушении наступает уголовная, а не административная ответственность. Запрет не касается ношения холодного оружия как элемента национальной одежды, для личной гигиены, приготовления или приема пищи, при профессиональной деятельности и сельхозработах, охоте и рыболовстве.

Автомобили

С 1 января автомобили будут дополнительно проверять на уровень шума и нормы коэффициента содержания диоксида углерода (СО) в выхлопах. Техосмотр не пройдут автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные производителем для конкретной модели. Также новые правила коснутся машин с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.

Автомобилисты

Стоимость регистрации автомобилей и выдачи номеров выросла с 35 лари до 100 и 80 лари соответственно. Усложнились проверки на получение прав: после практического экзамена на вождение нужно будет показывать навыки проверки автомобиля на соответствие нормам безопасности. Платный повторный техосмотр вводится не 1 января, а с 1 февраля.

Жилье для переселенцев

Дети из семей вынужденно перемещенных лиц, родившиеся после 1 января 2023 года, больше не могут претендовать на жилье от государства. Несовершеннолетним, родившиеся до этого года, долгосрочное жилье будет предоставляться вместе с их родителями. Сироты будут обеспечены жильем, которое полагалось их родителям.

Пакеты в магазинах

Со 2 января в магазинах запрещается использовать для взвешивания и фасовки полиэтиленовые пакеты, их должны заменить биоразлагаемые аналоги. Как решить вопрос - каждый магазин решает сам.

Льготы для фермеров

С фермеров на два года снимается налог с дохода от первичных поставок производимой в Грузии сельскохозпродукции, если совокупный доход от таких поставок в течение календарного года не превышает 200 000 лари. Также до 1 января 2026 года снимается налог на заработную плату работников сельхозпроизводств при совокупном доходе нанимателя до 200 000 лари в год.

Алкоголь

Штраф за продажу алкогольных напитков без сертификата увеличен до тысячу лари. Под это требование попадают чача, бренди, вино и все винные напитки на основе винограда.

Санкции за строительную пыль

С 1 января в Тбилиси вводится штраф при строительных и ремонтных работах за обработку твердых материалов без защиты от пыли. Штраф для физических лиц 500 лари, для юридических – 1000 лари. Штраф за транспортировку и хранение в открытом виде материалов, создающих пыль - 200 и 500 лари соответственно.