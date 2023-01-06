Рождественское поздравление Саакашвили: «Победит свобода»

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети рождественское поздравление. Саакашвили, в частности, поблагодарил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго, который провел с его экс-супругой Сандрой Рулофс и сыном Николозом «теплую и продолжительную» беседу.

Ранее глава грузинской православной церкви направил письмо Саакашвили и пожелал ему «укрепления духовных сил и познания истинной, иной реальности».

Саакашвили говорит, что некоторые неправильно восприняли слова патриарха, связали слово «реальность» с тюрьмой, а не с духовностью.

«За последний год я действительно окреп духовно, впервые многократно причастился, исповедовался, миропомазался, а самое главное, у меня было много времени и возможности молиться.

Что касается тюрьмы, то главный лозунг украинских бойцов — «Свобода или смерть!», так что победит свобода.

Всех с Рождеством», – написал Саакашвили.

Как сообщалось ранее, в Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.