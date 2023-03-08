Участники акции разбили окна в здании парламента Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об «иноагентах» второй день подряд. Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом он сказал в сегодняшнем вечернем обращении.

«Еще одно, о чем стоит сказать сегодня. Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинский народ желает «нашей дружественной Грузии» демократического и европейского успеха.

«Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все, все свободные народы Европы», - подчеркнул Зеленский.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об «иноагентах», подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержаны более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам «до победы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.