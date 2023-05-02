В послевоенный период в Абхазии не раз переименовывали улицы. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, почему новые названия приживаются с трудом.

– Как вы думаете, почему новые названия улиц в Абхазии с трудом приживаются? Вы сами используете новые или старые названия улиц?

Илона Дауриевна Квирая: Новые улицы стали переименовывать все чаще и чаще в последнее время. Людям тяжело, когда именно улицы с какой-то исторической нагрузкой меняют на новые. Да, может быть, они привязываются к каким-то важным личностям, к важным событиям, но все-таки я считаю, что это необходимо прорабатывать с населением, проводить какие-то соцопросы. Чем лучше взаимодействует администрация города и ответственные за это люди с жителями данных улиц, вообще с общественностью, тем лучше происходит этот процесс изменений, и не идет такое сильное отторжение. Я пользуюсь как старыми, так и новыми названиями, но мне почему-то легче ориентироваться на какие-то объекты. Когда прорабатываются какие-то бизнес-планы, допустим QR-коды для приложений, для туристических каких-то целей, все-таки надо рассматривать эти вопросы и вводить поэтапно. То есть названия улиц уже где-то зафиксированы, и эти изменения в дальнейшем могут привести к каким-то неполадкам, сложностям. К этому надо приходить поэтапно.

Астамыр Ахба: Таблички практически не меняют, и нет практически информации, в честь кого переименовали. Просто озвучить фамилию или какие-то инициалы – я считаю, что недостаточно. Надо, конечно, чаще, когда люди выступают на каких-то площадках, озвучивать ту топонимику, названия, которые дали, чтобы это звучало, чтобы люди слышали. А я стараюсь всегда использовать новые названия. Если даже пойти по населенным пунктам, мне не нравится, когда люди, которые находятся на службе, называют какие-то топонимы Советского Союза или другого периода, топонимические названия, названия улиц. Это же не просто так называют, переименовывают. Если приняли такое решение, значит, надо принять и пропагандировать.

Артур Чолакян: Я в основном все-таки использую новые называния улиц, но есть некоторые улицы, новые названия которых по каким-то причинам не прижились, и мало, кто их знает, современные названия. Например, современная улица Адыгейская, бывшая Дзидзария, которую все так и называют – Дзидзария. Почему так происходит? Трудно сказать. Я стараюсь использовать новые названия, но иногда возникают ситуации, когда нужно использовать и старые, обычно при общении со старшим поколением. Люди иногда спрашивают, как эта улица раньше называлась. Иногда бывает, действительно, я не помню старых названий. Хотя я занимаюсь историей, люблю историю города, немного этим увлекаюсь, но все-таки потихонечку для меня новые названия уже закрывают старые в большинстве своем.

Лариса Анатольевна Кация: Я использую старые названия, потому что совершенно не могу запомнить новые названия по двум причинам. Первая, потому что отсутствуют таблички, которые бы напоминали новые названия улиц. Второе, они настолько непривлекательны, эти названия, что прямо не хочется их запоминать. Вообще, мне очень не нравится, когда улицы называют именами политических деятелей, поскольку у нас, во-первых, политические системы меняются, во-вторых, потому что значимость для общества этих деятелей очень спорная иногда. Я бы называла улицы, если бы меня спрашивали, предметами или явлениями, которые вызывают какие-то романтические что ли ассоциации, вроде Кипарисовая аллея, или Платановая, или Святой источник. Или исторические ассоциации: улица Диоскуров, Анакопийская или Келешбея Чачба. Если именами называть, то не именами политических деятелей, а меценатов, ученых, писателей.

Девушка: Лично я использую старые названия, довоенные, они мне как бы ближе. А новые, знаю все улицы, названия, но почему-то не использую. У нас в основном приезжих очень много в городе, которые не знают ни старые, ни новые названия улиц, поэтому у нас не используют никакие названия, я лично так считаю. Даже таксисты не ориентируются по улицам. Послевоенные названия поменяли, у нас уже сложилось такое, что мы уже, в принципе, разбираемся, а тут меняют, меняют, меняют. Я, конечно, понимаю, что менять надо со временем, но не так, как меняют. Меняют такие названия, которые не стоит вообще менять. Есть другие улицы, которые можно поменять. Можно установить мемориальную доску в доме, где он жил. Мы не можем ориентироваться, так часто все меняют.

Молодой человек: Я не считаю, что новые названия улиц плохо приживаются. Это не так. Надо просто сделать акцент на новые названия улиц. Если мы возьмем города и населенные пункты Абхазии, где переименовали названия улиц, они отражают нашу историю. Улицы названы в честь известных общественных деятелей, улицы названы в честь известных поэтов, писателей, деятелей культуры, героев. Конечно, названия улиц в этом случае отражают историю, то, что люди помнят эту историю, и это дает, конечно, еще дополнительную информацию, отражающую имена известных личностей. Люди более старшего поколения помнят старые названия улиц. Если взять мое поколение, я как раз очень много улиц узнал такими, какие они сейчас есть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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