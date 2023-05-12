15 мая отмечается День осетинского языка. ЮНЕСКО отнесла его к числу исчезающих. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, какому языку они отдают предпочтение в ежедневной жизни и разделяют ли опасения о том, что осетинскому угрожает опасность.

Аза: Примерно одинаково говорю и на русском, и на осетинском. Пятьдесят на пятьдесят. На работе, конечно, больше на русском, но иногда бывает, что студенты просят: можно мы ответим по-осетински? И тогда я им говорю, что прибавлю один балл к оценке в таком случае. Дома стараемся говорить на родном языке, тем более, знакомые вокруг нас тоже говорят на родном языке больше.

– А вы разделяете опасения, что осетинскому языку грозит опасность исчезновения?

Аза: Разделяю, потому что чаще слышу, что дети говорят между собой по-русски. Даже когда дерутся и ругаются, все равно переходят на русский. Мне кажется, им становится легче говорить на русском языке, хотя они свой язык тоже знают.

Марина: Сейчас мы стараемся разговаривать на осетинском, потому что эта тема очень актуальна для Южной Осетии. Я абсолютно не понимаю тех осетин, которые не владеют осетинской речью. У меня девочка приезжая, она училась в школе и ходила в детский сад во Владикавказе, но мы сейчас нажали на изучение языка и требуем с нее. Из-за нее мы дома говорим только на осетинском. Осетинский язык под угрозой, потому что, если родители не будут своих детей готовить и настраивать на то, чтобы шли в профильные вузы, мы можем забыть осетинский язык. Если в семьях не будет патриотов, то мы себя как нация можем потерять.

Римма: Дома я говорю на осетинском. А на работе приходится общаться на русском, так как делопроизводство у нас на русском. С некоторыми друзьями я говорю по-русски, потому что они живут в Северной Осетии, то же касается и родственников, которые там живут. А со здешними я говорю на осетинском. Осетинский язык находится на грани вымирания, нужно бить тревогу по этому поводу.

Арина: Мое поколение, поколение моих родителей в основном говорят на осетинском. Я раньше не замечала, насколько часто пользуюсь именно родным языком, пока не выехала на учебу в Россию. Дети помладше, школьного и дошкольного возраста, я замечаю, что они чаще говорят между собой на ломаном, но на русском. Я считаю, что поддержка обязательно нужна. Наш язык из тех, которые находятся в зоне опасности. У нас есть угроза вымирания, и нужно больше внимания уделять родному языку.

Алина: На русском чаще говорю. И на улице, и на работе. С детьми и на осетинском, и на русском. Они предпочитают осетинский. А поскольку я больше с детства говорила по-русски, можно сказать, меня дети приучили говорить по-осетински. Помню, мой старший однажды мне замечание сделал, даже не замечание, а вопрос: «Мама, ты что, русская?» У меня трое сыновей, и все они на улице говорят по-осетински. И с моими друзьями, и с соседями они говорят только по-осетински. Я даже заметила, что, если рядом с нами их друзья, при них они со мной всегда по-осетински говорят. Они считают более ценным, что они по-осетински говорят. Насколько я заметила, и в школе у них достаточно часов осетинского, и педагоги тоже стараются. Дети любят осетинский язык. Если продолжится так же, чтобы и в школах всегда преподавали осетинский… Пусть они изучают все языки, им все удается, и осетинский, и русский, и английский.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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