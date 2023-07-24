Какие сведения хранят древнеармянские источники об истории осетин? Чтобы выяснить это, молодые югоосетинские ученые проведут в Ереване два года. Они будут изучать древнеармянский язык и работать в Матенадаране – одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. «Эхо Кавказа» поговорило с ними о сложной миссии.

Двое молодых ученых из Южной Осетии – Яков Хетагуров и Андрей Петраченко вместе с североосетинскими коллегами готовятся к поездке в Армению. Они выиграли конкурс и будут учиться в магистратуре Института востоковедения РАУ. По словам Алексея Чибирова, это стало возможным после недавней поездки сотрудников Владикавказского научного центра Российской академии наук, которое он возглавляет, к армянским коллегам:

«Мы всю жизнь слышали о том, насколько важно попасть в Матенадаран, насколько важно изучить эти источники, насколько там сокрыта история Осетии – Алании. Вот эта поездка нам даст возможность или развеять мифы, или утвердиться в наших мифах. В любом случае, это большая кропотливая работа. Это, конечно, такой масштабный опыт, которого прежде не было. Естественно, будут шероховатости определенные, но нам надо попробовать и попытаться. Главное, есть спонсор, который обеспечивает финансовую сторону вопроса. Главное, есть сотрудничество, желание помочь нам армянской стороны. Главное, есть наша мотивация. Самый главный критерий, который у нас был – это даже не пожелание, а требование армянской стороны – хорошее знание, хорошее владение осетинским языком. Естественно, у человека должно быть какое-то базовое образование или лингвистическое, историческое. И человек должен быть с опытом. Человек должен понимать, что он едет туда с конкретной задачей. Конкретная задача заключается в том, что эти два года магистерских курсов, которые он там будет, он должен отучиться хорошо».

Алексей Чибиров добавил, что помимо изучения староармянского и современного армянского языка, ученые будут заниматься иранистикой и армяноведением. Он отмечает, что сначала не был уверен в том, что найдутся желающие взяться за этот проект:

«Когда этот проект начал формироваться, выкристаллизовываться, я посчитал необходимым довести эту информацию до всех, в том числе и через наших югоосетинских коллег, через ректора ЮОГУ, через многих. Потому что я, честно говоря, не был уверен, что мы найдем хотя бы одного человека, который бы согласился поехать учиться туда. Откликнулся первым Яков Яковлевич (Хетагуров), за что я ему очень благодарен».

Молодой историк из Южной Осетии Яков Хетагуров говорит, что в Армении множество малоизученных источников об истории Южного Кавказа, которые могут пролить свет о неизвестных деталях истории людей ее населяющих, в первую очередь – предков осетин и армян. Он отмечает, что не мог не воспользоваться шансом, который «предоставляется раз в жизни»:

«Еще где-то в VI веке до нашей эры наши древние предки – скифы имели очень тесные контакты с населением нынешней Армении, и так получилось, что у армян одна из древнейших письменностей на Кавказе, да и во всем мире. Они сохранили множество источников по истории нашего края, в том числе по истории взаимоотношений предков осетин, в первую очередь алан, с предками нынешних армян. Очень много разного рода источников, которые до сих пор не открыты, не известны. Армянская сторона множество раз предлагала осетинской стороне направить на учебу молодых специалистов, которые в дальнейшем будут работать с архивами и заниматься алановедением и, конечно же, осетиноведением. И вот такой шанс предоставляется, наверное, раз в жизни и его нельзя упускать, потому что это вопрос, касающийся вообще не только исторической, но и политической истории современных осетин, в первую очередь, южных осетин. Потому что нам внушает, что мы пришельцы и гости на территории Южного Кавказа. Армянские хроники – это возможность доказать преемственность осетин со стороны алан».

При этом Алексей Чибиров сравнивает работу в архивах с лотереей и надеется, что молодым ученым будет сопутствовать удача:

«Естественно, никаких гарантий того, что люди поедут, отучатся, будут работать в Матенадаране и сразу же сделают какое-то открытие, нет. Потому что работа в архивах - это большая лотерея: ты можешь найти что-нибудь в течение часа и можешь годами что-то искать и ничего не найти. Насколько мне там коллеги говорили, они оцифровали эти архивы где-то на 20-25%, а 75% – они приблизительно знают, где что находится. Но, что конкретно, находится, они не знают. Это долгая работа».

Спонсором обучения молодых ученых в Армении стал один из крупных бизнесменов Северной Осетии Кахабер Чибиров. По предварительной договоренности, они отправятся в страну уже в августе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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