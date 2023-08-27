Медведев - о войне 2008-го и войне в Украине: «Это - звенья одной цепи»

Зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, почему Запад не оказал Грузии в августе 2008-го года такой же поддержки, как Украине - с 2022 года, заявил, что в случае с Грузией «масштаб» был не тот, поэтому действия США в 2008-м году были, скорее, «пробой пера», а Грузия - «пробным шаром», пишет SOVA.

Но и августовская война, и война в Украине, по мнению Медведева, - это «звенья одной цепи» в контексте геополитических действий Запада.

«Ситуация вокруг Южной Осетии – это как пробный шар или пробный камень. Они (Запад, США - ред.) тогда попытались, по сути, сделать такую модель, которая бы непосредственно влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией, в известном смысле изолировать нас, создать там русофобский анклав такой, это была проба пера. Неудачная. Потому что мы с ними достаточно быстро справились и показали, что на нашей стороне правда.

А Грузия – маленькая страна, вооруженные силы у них небольшие, хотя, собственно, американцы ими занимались, но понятно, что масштаб не тот. Что касается Украины – это совершенно другая ситуация.

Притом что они, конечно, были, в том числе, я имею в виду - американцы, как наши основные противники - здесь геополитически научены опытом Грузии и поэтому выстраивали линию нападения по различным направлениям – начиная от экономических санкций, и заканчивая прямыми поставками наиболее смертоносных видов оружия. <> Это звенья одной цепи – вот в этом нет сомнения», - заявил Дмитрий Медведев.