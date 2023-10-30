«Тревожно» – президент Грузии о россиянах, которые считают, что «они у себя дома»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CBS прокомментировала вопрос пребывания на территории страны граждан РФ, которые массово приехали в страну после полномасштабного вторжения России в Украину и после объявления мобилизации на своей родине.

Зурабишвили считает «тревожным» обстоятельство, когда люди, разговаривающие на «языке врага», считают, что находятся у себя дома, в то время, когда это — территория Грузии.

«Это очень тревожно, когда у вас в собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме», — отметила глава государства.

По словам Зурабишвили, «есть тонкая грань, и эту грань необходимо поддерживать, чтобы в будущем у нас не было подобных инцидентов, которые позволят России применить свою любимую доктрину о защите русскоязычных граждан».

На вопрос, почему Грузия не отказывает гражданам России во въезде на территорию страны, президент Зурабишвили ответила, что этот вопрос следует задать правительству страны, передает SOVA.

«К сожалению, я не представляю исполнительную власть», — заявила Зурабишвили.