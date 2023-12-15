Ильхама Алиева официально выдвинули кандидатом в президенты

Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии «Ени Азербайджан». Как сообщает агентство Trend, решение об этом было принято на расширенном заседании правления партии.

Среди членов правления партии «Ени Азербайджан» было проведено голосование, кандидатура Ильхама Алиева была утверждена единогласно.

Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о назначении внеочередных президентских выборов в стране 7 февраля 2024 года. Кандидаты на пост президента должны представить свои предложения до 18 января.

Ранее заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Тахир Будагов намекнул, что Ильхам Алиев должен быть пожизненным президентом.

«Долгие годы все говорили, что кто-то освободит Карабах, тот и будет нашим вечным президентом. Думаю, что Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, служение азербайджанскому народу, за освобождение оккупированных территорий заслужил этот пост. Такой точки зрения придерживается каждый патриот Азербайджана», – заявил он.