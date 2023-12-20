Нападение собак на людей – грузинская оппозиция требует решить проблему

Оппозиция требует решения проблемы растущего числа дворовых животных в Грузии. По утверждениям одного из лидеров партии «Лело» Сабы Буадзе, ситуация вышла из-под контроля, а власти не уделяют вопросу должного внимания.

«Проблема с бездомными животными – еще один провал «Грузинской мечты» и Каладзе. На каждом шагу мы встречаем бездомных животных. Это растущая проблема как для любителей животных, так и для людей, которые боятся этих животных, и необходимо срочно принять эффективные меры, направленные на управление популяцией, начать стерилизацию и кастрацию этих животных, чтобы сдержать неконтролируемо растущую численность», – говорит Саба Буадзе.

О проблеме в Грузии вновь заговорили после нескольких случаев нападения дворовых собак на людей. Один из таких случаев произошел 15 декабря в Озургетском муниципалитете, где питбуль напал на двух братьев – двух и пяти лет. Из-за тяжести полученных травм младшему потребовалась операция. Его состояние стабильно, сообщил журналистам хирург Александр Калантаров:

«Состояние пациента на сегодняшний день, в послеоперационный период стабильное. Полученный дефект покровных тканей черепа был несовместим с жизнью. Была произведена уникальная микрохирургическая трансплантация. 2/3 дефекта устранено, осталось устранить 1/3. Первая неделя — период риска, очень важно, чтобы в пересаженной ткани прошли восстановительные процессы».

Между тем, очередной случай нападения собаки на людей произошел 19 декабря в Хашури, животное напало двух человек. Состояние обоих после оказания первой помощи пострадавших удовлетворительное, сообщает сайт телекомпании «Формула».

А в Тбилиси срочно ищут подростка, которого поцарапала бродячая собака у бензоколонки Gulf на Кахетинском шоссе. Национальное агентство продовольствия сообщило, что собака умерла, у нее подтвердилось бешенство. Информация о том, что ребенок прошел вакцинацию, пока не подтверждена.