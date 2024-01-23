Территория «Лагуна Вере» лишена статуса рекреационной зоны. Такое решение принял горсовет Тбилиси, сообщает SOVA. Теперь у этой территории площадью 33 447 кв.м. статус общественно-деловой зоны, а значит, можно построить очередные небоскребы.

Горсовет решил также увеличить масштабы строительства на улице Габриэла Салоса. Оба проекта - в интересах олигарха и основателя партии власти «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

В августе 2023 года оппозиционный политик Ираклий Абесадзе сообщил, что фонд Cartu продал комплекс «Лагуна Вере». Согласно выписке из госреестра, территория в 12 665 квадратных метров официально передана в собственность Neo City Development с 10 августа 2023 года.

18 января 2023 года Абесадзе сообщил, что на территории «Лагуны Вере», а точнее на месте шелковой фабрики, принадлежащей Cartu Вank, планируется построить 65-этажный комплекс. В ответ на эту информацию мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что после реконструкции территории «Лагуна Вере» инфраструктура и старое здание шелковой фабрики будут полностью сохранены.